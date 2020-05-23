с чего всё началось

Пациенты с коронавирусом перестают быть заразными через 11 дней после появления симптомов болезни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сингапурских ученых. По их оценкам, анализы пациентов, идущих на поправку, могут показывать наличие коронавируса, однако он в этот период уже не опасен.

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