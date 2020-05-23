Коронавирус
Lenta.ruНазван период заразности носителей коронавируса
Пациенты с коронавирусом перестают быть заразными через 11 дней после появления симптомов болезни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сингапурских ученых. По их оценкам, анализы пациентов, идущих на поправку, могут показывать наличие коронавируса, однако он в этот период уже не опасен.
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с чего всё началось
Как сообщает издание The Straitstimes, к такому выводу пришли специалисты Национального центра инфекционных заболеваний и кафедры вирусологии Академии медицинских наук Сингапура после ряда проведенных исследований.Вести.Ru11:04
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