Коронавирус
РИА НовостиНазван последний регион без случаев заражения коронавирусом
В России случаи коронавируса выявили в 84 из 85 регионов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Последним регионом, где еще не зафиксировали заболевших, остается Республика Алтай. До этого случаев COVID-19 не было на Чукотке и в Ненецком автономном округе.
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Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
По словам Пескова, президент обратится к гражданам перед совещанием с членами правительства, которое начнется около 15:00 мск.
РБК 06:33
Энергетика
Россия не спасла свою нефть от падения цен
Сделка ОПЕК+, в рамках которой Россия пошла на максимальное сокращение добычи нефти, не спасла российский сорт Urals от падения цен.
Lenta.ru 06:41
Происшествия
СК завершил расследование дела пилота сгоревшего в Шереметьеве SSJ-100
RT на русском 06:09
Политика
В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ
Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха».
RT на русском 02:55
Общество
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков для передвижения по городу.
Lenta.ru вчера в 05:43
Общество
Мишустин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в России
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России остаётся непростой.
RT на русском 05:32
Экономика
Экономика рунета выросла до 6,4 трлн рублей
В негативном сценарии ожидается рост на 6–10% за счет первого и четвертого кварталов года, в кризисном — 0–5% роста, с отрицательной динамикой некоторых рынков.
Коммерсантъ 05:15
Фигурное катание
Косторная заявила, что сначала не придала особого значения приостановке тренировок
Российская фигуристка Алёна Косторная рассказала, как в группе тренера Этери Тутберидзе сначала отреагировали на приостановку тренировок в связи с распространением коронавируса.
RT на русском 06:16
Финансы
Банки отказывают компаниям в беспроцентных кредитах на выплату зарплат
Москва, 15 апреля 2020, 12:13 — REGNUM Банки в подавляющем большинстве случаев отказывают предприятиям в выдаче беспроцентных кредитов на выплаты сотрудникам.
REGNUM 05:13
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Экономика
В пресс-службе Яровой прокомментировали сообщения о льготах операторам
В сообщениях СМИ о возможных льготах российским телекоммуникационным компаниям допущены неточности.
Известия 06:50
Футбол
В «Зените» опровергли возможный уход Дзюбы в «Лацио»
Нападающий ФК «Зенит», капитан сборной России Артем Дзюба не перейдет в итальянский «Лацио» летом текущего года, сообщил «РИА Новости» генеральный директор команды Александр Медведев.
Rambler News Service вчера в 11:31
Транспорт
В Москве у входов в метро и на въездах в город образовались пробки
Мэр отметил, что сейчас очереди на входе в метро устранены.
РИА Новости 05:59
Общество
В 65 регионах России выявлены новые случаи заражения коронавирусом
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением вируса на 15 апреля, только за последние сутки COVID-19 выявили у 3388 пациентов в 65 регионах страны.
REGNUM 05:54
Наука
Эффективность блокирующего коронавирус лекарства подтвердили
Канадские вирусологи подтвердили эффективность одного из препаратов в борьбе с коронавирусной инфекцией.
ToDay News Ufa вчера в 22:58
Религия
Благодатный огонь все-таки прибудет в Россию
Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме доставят в столицы православных стран, в том числе в Москву, в канун Пасхи.
Честное слово 03:55
Политика
Главред «Новой газеты» ответил на обвинения Кадырова
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов ответил на обвинения главы Чечни Рамзана Кадырова из-за публикации о неготовности региона к эпидемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Общество
В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик
Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
Происшествия
В Краснодаре задержали членов международной сатанистской организации
Сотрудники управления ФСБ выявили членов международной сатанистской организации в Краснодаре, они задержаны и находятся под подпиской о невыезде на время следствия.
ТАСС 06:45
Шоу-бизнес
Телегин опубликовал домашнее фото с новой девушкой
Пелагея виноватой себя не считала. Новая избранница Телегина владеет турфирмой.
Kleo.ru 05:11
Футбол
«Армавир» снялся с первенства ФНЛ
Президент «Армавира» Валентин Климко объявил о снятии клуба с первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
RT на русском 04:02
Происшествия
Волонтера привлекли к суду за проход по детской площадке
Дорога Дианы Максимихиной пролегала через детскую площадку, расположенную в саду.
Московский Комсомолец 06:44
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Нулевым пациентом в России стал мужчина средних лет по фамилии Субботин, который прилетел в Москву из Милана.
Lenta.ru 05:54
Шоу-бизнес
В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым
Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru вчера в 11:32
Происшествия
На Чукотке обнаружили первого заболевшего с коронавирусом
В Чукотском автономном округе зарегистрировали первого пациента с подтвержденным коронавирусом, сообщается на сайте правительства региона.
РБК 06:45
Экономика
Торговые сети стали утилизировать больше продуктов в период пандемии
Ритейлеры не успевают реализовать товары, закупленные в марте в период ажиотажного спроса.
Пятый канал вчера в 19:32
Энергетика
МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня
По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
REGNUM 05:33
Политика
Генсек ООН осудил решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил, что президент США Дональд Трамп выбрал неподходящее время для прекращения финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
VSE42.RU вчера в 23:39
Футбол
Кержаков назвал тренера, к которому пошёл бы работать ассистентом
Бывший российский футболист Александр Кержаков назвал тренера, к которому он пошёл бы работать ассистентом.
Soccer.ru 06:42
Здоровье
Коронавирус на Украине: число погибших перевалило за сотню
На Украине число погибших от коронавируса перевалило за сотню, продолжается рост числа заболевших.
Rusvesna.su 03:00