Экономика
Lenta.ruНазван последний шанс избежать климатической катастрофы
Директор Международного энергетического агенства (МЭА) Фатих Бироль назвал время, которое есть у человечества, чтобы избежать климатической катастрофы и предотвратить возвращение к прежнему уровню выбросов парниковых газов. Согласно эксперту, последний шанс будет упущен через шесть месяцев.
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Футбол
«Наполи» обыграл «Ювентус» Роналду в финале Кубка Италии
Life.ru вчера в 17:37
Общество
МИД прокомментировал возможность открытия границ для туризма россиян
Позиция МИД не изменилась с 29 мая, тогда министерство рассчитывало, что решение может быть принято только после открытия границ внутри Евросоюза и июне-июле, передавал «Интерфакс».
Ведомости 07:43
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1892 года
Вести Подмосковья вчера в 13:12
Общество
В госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19
Опытная вакцина против коронавирусной инфекции была введена первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Бурденко.
Известия 06:23
Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Интерфакс 07:11
Происшествия
Житель Омска из ревности зарезал таксиста на глазах у соседей
Омич на глазах у жильцов многоэтажки напал на таксиста с двумя ножами и зарезал его, поскольку узнал об измене супруги, сообщили в пресс-службе следственного управления СК.
РИА Новости 06:35
Общество
Адвокат Ефремова рассказал о переговорах по компенсации
Брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, готов встретиться для обсуждения компенсации, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» адвокат актера Эльман Пашаев.
Smolnarod.ru вчера в 06:52
Происшествия
Предотвращено массовое убийство в одном из техникумов в Бурятии
Молодой человек из Улан-Удэ планировал устроить массовое убийство в одном из техникумов в Бурятии, в ходе подготовки к теракту он взорвал минимум 15 бомб, сообщил Следственный комитет.
Взгляд.ру 07:23
Футбол
РФС допустил перенос матча «Ростова» в случае согласия клуба Ротенберга
«Сочи», который принадлежит бизнесмену Борису Ротенбергу, в четверг сообщил, что выступает за проведение матча 23-тура чемпионата России против «Ростова» 19 июня, несмотря на шесть положительных результатов тестов у игроков команды соперника.
РБК 07:30
Общество
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
Здоровье
Онколог перечислил пять симптомов рака тонкой кишки
Рак тонкой кишки трудно выявить при помощи диагностики, но существуют пять симптомов, указывающих на его возможное наличие.
UfacityNews.ru 07:23
Авто
Renault начала продажи обновлённого Renault Kaptur в России
Дилеры Renault в России начали "живые" продажи обновленного кроссовера Renault Kaptur.
Новые автомобили 15 июня в 11:23
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 16 июня в 04:49
Общество
В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом
В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
Lenta.ru 04:38
Политика
Вучич: Любое решение по Косово потребует одобрения России
"Любое окончательное решение проблемы Косова потребует одобрения Российской Федерации как на уровне СБ ООН, так и с точки зрения партнера, который всегда поддерживал Сербию", - заявил он.
РЕН ТВ 06:59
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов поделился подробностями развода с Аленой Гавриловой
Агаларов не стал уточнять, от кого исходила инициатива расставания и какова основная причина развода.
Вечерняя Москва 05:44
Общество
Новое пособие для матерей-одиночек может появиться в России
Москва, 17 июня 2020, 11:27 — REGNUM Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести в России дополнительное пособие для родителей-одиночек.
REGNUM вчера в 04:27
Политика
В Кремле прокомментировали визит полиции к журналисту «Дождя»
Отвечая на вопрос о визите полиции к Баеву, который подготовил материал о подготовке к голосованию по поправкам к конституции, представитель Кремля отметил, что "в курсе [этой истории] из сообщений СМИ".
ТАСС 06:20
Происшествия
Школьницы в белье станцевали у мемориала в Калуге
7 новостей 07:43
Политика
Рада отказала Вакарчуку в досрочном лишении полномочий
В марте Вакарчук сложил полномочия лидера партии "Голос", а на днях заявил о сложении мандата депутата Рады.
Газета.Ru 05:50
Происшествия
Устроивший ДТП внук экс-губернатора Ишаева объяснился
Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь, который стал виновником пьяного ДТП в центре Москвы, объяснил произошедшее желанием помочь некоей девочке, которой «стало плохо».
Lenta.ru 06:51
Шоу-бизнес
Дети Максима Галкина трогательно поздравили его с днем рождения
Артисту исполнилось 44 года Максим Галкин отмечает сегодня день рождения.
Inc-news.ru 07:39
Футбол
Нулевым зараженным коронавирусом в «Ростове» стал Байрамян
Напомним, вчера стало известно, что шесть игроков «Ростова» заразились коронавирусной инфекцией.
ODDS.ru 06:25
Интернет
В Twitter появилась функция записи голосовых сообщений
Телеканал Санкт-Петербург 07:29
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
Политика
Верховный суд не принял иск к Путину о голосовании по Конституции
Верховный суд России отказался принять административный иск, оспаривающий указ президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.
Коммерсантъ 04:22
Происшествия
В Псковской области нашли останки погибших в фашистском концлагере
Российская газета 07:52
Происшествия
В Ивановской области произошло обрушение перехода на комбинате
«Произошло обрушение реконструируемого перехода между двумя зданиями на площади 40 кв. м», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.
RT на русском 05:34
Общество
В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»
Экспресс газета вчера в 08:01