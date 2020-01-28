Общество

Lenta.ruLenta.ruНазван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд. Об этом пишет издание Focus со ссылкой на немецкий Федеральный институт оценки рисков (BfR).
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Названа ошибка при заваривании чая, превращающая полезный напиток в яд

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Какая ошибка при заваривании чая превращает полезный напиток в яд

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