Общество
Lenta.ruНазван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд. Об этом пишет издание Focus со ссылкой на немецкий Федеральный институт оценки рисков (BfR).
Читать в источнике
Оценить337
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 06:33, Ашберн
Происшествия
Таксиста вчетвером душили, ограбили и лишили машины в Петербурге
В Санкт-Петербурге четверо мужчин ограбили таксиста и угнали автомобиль Kia Rio.
Происшествия
Сбежавший из воинской части в Забайкалье срочник пришел в полицию
Солдат-срочник Артур Хакимов, сбежавший из воинской части в Забайкальском крае 3 января, сдался полицейским в Красноярском крае.
Происшествия
В Бурятии предприниматель насмерть сбил 17-летнюю девушку
Политика
Стали известны ключевые темы послания президента парламенту
Как стало известно, в предстоящем Послании Федеральному Собранию Владимир Путин намерен уделить особое внимание вопросу повышения доходов россиян.
Общество
FIFA 20 стала самой продаваемой игрой 2019 года в Великобритании
FIFA 20 стала лидером по продажам в Великобритании в 2019 году. Её тираж составил 1,5 млн копий.
Хоккей
Ларионов: российские хоккеисты доминировали в финале МЧМ, но потеряли концентрацию
Культура
Умер Геннадий Пискунов, народный артист России
Армия и оружие
Ирак начал подготовку к выводу иностранных войск из страны
Ранее, 5 января, парламент Ирака проголосовал за прекращение соглашения с коалицией по борьбе с террористической организацией ИГ («Исламское государство», запрещена в России) и за вывод иностранных войск из страны.
Энергетика
Белорусский НПЗ «Нафтан» начал переработку нефти из России
Белорусский НПЗ "Нафтан" начал переработку поступающей нефти из РФ, при этом сохраняется минимальная загрузка завода, на второй НПЗ, в Мозыре, поставок сырья пока нет, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского госконцерна "Белнефтехим".
Футбол
Экс-игрок «Челси»: «Я чуть не убил Абрамовича»
Бывший футболист "Челси" Пэт Невин рассказал, как едва не убил владельца "синих" Романа Абрамовича:Где-то три года назад я отдыхал на шотландском острове Арран.
Спорт
Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»
Политика
Американский истребитель F-15 столкнулся с самолетом-заправщиком
Как стало известно, американский истребитель F-15E Strike Eagle допустил столкнулся в воздухе с танкером KC-46 Pegasus.
Политика
Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Политика
Иран отказался от ограничений ядерной сделки
Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
Политика
Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса об угрозах Дональда Трампа ввести санкции против Ирака.
Футбол
Чугайнов считает, что российский футбол деградирует
Российский футбольный тренер Игорь Чугайнов считает, что российский футбол стал деградировать.
Общество
Северная Македония и Греция уже получают газ по «Турецкому потоку»
Болгария, Северная Македония и Греция начали получать газ из России по газопроводу "Турецкий поток" через новую точку входа "Странджа 2" - рассказал исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов.
Авто
Опубликована информация о «Русском Прадо» от УАЗ
«Российская газета» собрала всю информацию о новинке и рассказала, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ на самом деле.
Общество
В Петербурге около 200 человек пришли проститься с онкологом Павленко
В Санкт-Петербурге около 200 человек пришли на церемонию прощания с хирургом-онкологом Андреем Павленко, который скончался от рака.
Происшествия
В Тюменской области два человека погибли в ДТП с автобусом
В автобусе, который следовал из Таджикистана в Сургут, находились 30 пассажиров. В результате ДТП погибли водитель и пассажир грузовика.
Экономика
Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи
Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
Футбол
Легенда киевского «Динамо» Демьяненко возглавил словацкую команду
Бывший футболист и наставник киевского «Динамо» Анатолий Демьяненко назначен на пост главного тренера словацкой команды «Нитра», сообщает «Команда №1». В штаб легенды украинского футбола войдут словацкие специалисты — Мирослав Немец и Мирослав Кениг.
Энергетика
Впервые за полгода цена нефти Brent превысила $70
Наука
Проблему пластмассовых отходов помогут безопасно решить мучные черви
Экономика
В Минске предложили отказаться от доллара в расчетах за газ
В конце декабря Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что Минск неоднократно предлагал России продавать ей природный газ за российские рубли, а не за доллары, как сейчас, однако просьбы остаются без ответа.
Шоу-бизнес