Назван предел падения курса рубля в сентябре
Напротив, в августе рубль стал одним из лидеров снижения курсовой стоимости на мировом валютном рынке.В источнике
С чего всё началось
Назван предел падения курса рубля в сентябре
Специально для "Российской газеты" Зельцер Михаил, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", рассказал о ситуации с рублем и определил предел его падения: - К концу августа большинство мировых индексов вышли на докризисные уровни начала года, индикаторы корпоративной стоимости США не перестают обновлять абсолютные пики.
Российская газета23:00
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