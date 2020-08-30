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Российская газета
Российская газета

Назван предел падения курса рубля в сентябре

Напротив, в августе рубль стал одним из лидеров снижения курсовой стоимости на мировом валютном рынке.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Назван предел падения курса рубля в сентябре

Специально для "Российской газеты" Зельцер Михаил, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", рассказал о ситуации с рублем и определил предел его падения: - К концу августа большинство мировых индексов вышли на докризисные уровни начала года, индикаторы корпоративной стоимости США не перестают обновлять абсолютные пики.
Российская газета23:00
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Lenta.ru

Рассчитан предел падения курса рубля в сентябре

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Life.ru

Финансист спрогнозировал предел падения курса рубля в сентябре

Life.ru07:35
URA.Ru

Назван предел падения рубля в сентябре

URA.Ru00:20
ФАН

Экономист назвал предел падения курса рубля в сентябре

ФАН02:48
News.ru

Экономист назвал предел падения рубля в сентябре

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Народные новости

Эксперт назвал условия для восстановления позиций рубля в сентябре

Народные новости04:51
Российская газета

Назван предел падения курса рубля в сентябре

Российская газета23:00

Путин заявил о начале учебного года 1 сентября

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты пойдут в учебные заведения, и призвал сделать все для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно, признав при этом, что носить маски иногда бывает и тяжело и нужно иметь это ввиду.
РИА Новостивчера в 04:11
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«Черный халифат» активизирует военные действия в Сирии

Источник сообщил, что у «черного халифата» есть еще несколько укрытий и баз по всему региону Бадия Аш-Шам, и что террористам удалось быстро отойти на запасные базы до того, как сирийская армия начала свою операцию в западном Дейр-Эз-Зоре.
Аргументы недели07:51

США назвали опасным перехват В-52 российскими Су-27 над Черным морем

Командование ВВС США в Европе и Африке обвинило российских пилотов истребителей Су-27 в «небезопасных и непрофессиональных» действиях при перехвате американского бомбардировщика В-52 над Черным морем.
Известия03:29
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
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«Хаббл» составляет карту гигантского гало вокруг галактики Андромеда

В новом исследовании ученые при помощи космического телескопа НАСА Hubble («Хаббл») смогли составить карту огромной газовой оболочки под названием гало, окружающей галактику Андромеда, нашего ближайшего крупного галактического соседа.
AstroNews.ruвчера в 03:45
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Музейный комплекс «Самбекские высоты» открылся в Ростовской области

Народный военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" открылся в Неклиновском районе Ростовской области в воскресенье, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
РИА Новости07:15
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