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Российская газета
Российская газета

Назван предел падения курса рубля в сентябре

Напротив, в августе рубль стал одним из лидеров снижения курсовой стоимости на мировом валютном рынке.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Назван предел падения курса рубля в сентябре

Специально для "Российской газеты" Зельцер Михаил, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", рассказал о ситуации с рублем и определил предел его падения: - К концу августа большинство мировых индексов вышли на докризисные уровни начала года, индикаторы корпоративной стоимости США не перестают обновлять абсолютные пики.
Российская газета23:00
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Life.ru

Финансист спрогнозировал предел падения курса рубля в сентябре

Life.ru07:35
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Эксперт назвал условия для восстановления позиций рубля в сентябре

Народные новости04:51
Российская газета

Назван предел падения курса рубля в сентябре

Российская газета23:00
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Экономист назвал предел падения курса рубля в сентябре

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Экономист назвал предел падения рубля в сентябре

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Назван предел падения рубля в сентябре

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Экономист Зельцер назвал предел ослабления рубля в сентябре

Экономика сегодня03:32

В Киеве заявили о готовности Кравчука посетить Донбасс

Первый замглавы делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин заявил о готовности руководителя делегации Леонида Кравчука поехать на неподконтрольную Киеву часть Донбасса.
RT на русском07:18
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США назвали опасным перехват В-52 российскими Су-27 над Черным морем

Командование ВВС США в Европе и Африке обвинило российских пилотов истребителей Су-27 в «небезопасных и непрофессиональных» действиях при перехвате американского бомбардировщика В-52 над Черным морем.
Известия03:29
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TERA – марсианский дом на Земле

Высокотехнологичный жилой модуль TERA будет построен при помощи 3D-печати из натуральных биоразлагаемых материалов в лесах на севере штата Нью-Йорк, на берегу реки Гудзон.
Naked Science06:49

Оппозиция обвинила Лукашенко в неумении строить отношения с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко за 26 лет своего президентства не смог выстроить добрососедские отношения с Россией, заявила член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова во время выступления на YouTube.
РИА Новостивчера в 16:33
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Путин и Лукашенко договорились в ближайшие недели встретиться в Москве

"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Белоруссия Александра Лукашенко с днем рождения", - сообщила пресс-служба Кремля, добавив, что лидеры двух стран договорились в ближайшие недели провести встречу в Москве, передает ТАСС.
Газета.Ru06:19
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