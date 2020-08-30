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Российская газета
Российская газета

Назван предел падения курса рубля в сентябре

Напротив, в августе рубль стал одним из лидеров снижения курсовой стоимости на мировом валютном рынке.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Назван предел падения курса рубля в сентябре

Специально для "Российской газеты" Зельцер Михаил, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", рассказал о ситуации с рублем и определил предел его падения: - К концу августа большинство мировых индексов вышли на докризисные уровни начала года, индикаторы корпоративной стоимости США не перестают обновлять абсолютные пики.
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Эксперт назвал условия для восстановления позиций рубля в сентябре

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Назван предел падения рубля в сентябре

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Эксперт рассказал, до какой отметки подешевеет рубль в сентябре

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Экономист назвал предел падения рубля в сентябре

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Российская газета

Назван предел падения курса рубля в сентябре

Российская газета23:00

IBU счёл правомерным переход российских биатлонистов в сборную Румынии

Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил правомерность перехода в сборную Румынии российских биатлонистов Елены Чирковой, Анастасии Толмачевой и Анатолия Оськина, передает ТАСС.
Аргументы и Факты28 августа в 04:40

Музейный комплекс «Самбекские высоты» открылся в Ростовской области

Народный военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" открылся в Неклиновском районе Ростовской области в воскресенье, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
РИА Новости07:15

США назвали опасным перехват В-52 российскими Су-27 над Черным морем

Командование ВВС США в Европе и Африке обвинило российских пилотов истребителей Су-27 в «небезопасных и непрофессиональных» действиях при перехвате американского бомбардировщика В-52 над Черным морем.
Известия03:29
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Новые правила экспорта в Китае могут помешать продаже TikTok в США

Профессор Университета международного бизнеса и экономики в Пекине Цуй Фан отметил, что эти правила могут коснуться и компании ByteDance, участвующей в переговорах по продаже американского подразделения социальной сети TikTok.
REGNUM00:31

Помпео обсудил с Зеленским «пагубные инвестиции» Китая в «Мотор Сич»

«Госсекретарь Помпео поднял вопрос об опасениях США по поводу пагубных инвестиций КНР в Украину, включая усилия Пекина по приобретению производителя двигателей "Мотор Сич"»,— говорится в пресс-релизе Госдепартамента.
Коммерсантъ22:25
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Более 360 белорусских спортсменов выступили против результатов выборов

Под обращением стоят более 360 подписей, среди которых имена серебряного призера Олимпийских игр 2008 Андрея Кравченко, бронзового призера чемпионата мира 2015 года по боксу Дмитрия Асанова, чемпиона мира и Европы Степана Попова и других.
Известия04:51
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