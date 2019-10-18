Политика
Военное делоНазван предполагаемый автор матерного послания в адрес России в Сирии
История об оставленных на военной базе в Манбидже неприличных надписях в адрес российских солдат получила продолжение. Как сообщает «Комсомольская правда», один из курдских офицеров заявил, что оскорбления в адрес России на стенах покинутой базы оставили не американцы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автором оскорблений в адрес России на брошенных американских базах оказался украинец
Взгляд.ру18 октября в 14:15
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 20:58, Ашберн
Футбол
«Локомотив» прилетел в Турин на матч с «Ювентусом»
Футболисты и тренеры «Локомотива» прилетели в Турин на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».
Космос
МГТУ имени Баумана раскрыл характеристики третьего спутника «Бауманец»
МГТУ имени Баумана создавал спутники "Бауманец" совместно с НПО машиностроения.
Происшествия
Власти рассказали о состоянии девочки-маугли из Орла
Руководитель областного департамента здравоохранения Иван Залогин рассказал о том, в каких условиях содержится 12-летняя девочка из Орла, попавшая в больницу в состоянии истощения 9 октября, передает РИА "Новости".
Экономика
Силуанов допустил отказ Белоруссии в кредите
Министр финансов России Антон Силуанов допустил отказ Белоруссии в выдаче государственного кредита на $600 млн, передает "Интерфакс".
Здоровье
В детских садах Приамурья станет больше логопедов, дефектологов и психологов
Предлагается ввести оплату дополнительной ставки логопеда, дефектолога или психолога на каждую группу компенсирующей направленности.
Кино
Джареда Лето не позвали на съемки «Джокера»
Политика
Лавров рассказал о моментах, когда ему было стыдно
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что несколько раз ему бывало стыдно от того, что происходит на родине.
Технологии
Электронные четки из Ватикана взломали всего за 15 минут
«Умные» четки из Ватикана, презентация которых состоялась несколько дней назад, через привязку к смартфону напоминают пользователю о религиозных праздниках и ежедневно рассылают новые молитвы.
Авто
Названы регионы России с самым высоким и низким транспортным налогом
На мощные машины (с моторами на 150-200 л.с.) самые низкие ставки транспортного налога действуют в республиках Ингушетия (10 рублей за силу), Саха (17 рублей) и Магаданской области (15 рублей).
Космос
Астрономы планируют снять на видео центр галактики
Для сравнения, центр Млечного Пути — квазар Стрелец А * весит "всего лишь" 4 миллиона масс Солнца.
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Певцова принял присягу и стал кадетом
Знаменитость опубликовал фото с сыном, которое подписал: «Кадет Елисей принял присягу». Фолловеры начали поздравлять Дмитрия Певцова.
Экономика
Росстат рассказал о росте реальных доходов россиян
В Росстате сообщили, что рост реальных располагаемых доходов россиян в III квартале 2019 года связан с увеличением их доходов благодаря "серой" заработной плате.
Политика
Путин ожидает, что бизнес Африки приедет на саммит в Сочи с солидным пакетом предложений
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что представители бизнеса Африки привезут на саммит в Сочи, который состоится 24 октября, солидный пакет предложений по расширению сотрудничества РФ со странами континента.
Армия и оружие
США установят на корабле первый боевой лазер
По данным портал Drive, лазерный комплекс доставили на базу ВМС США в Сан-Диего; его установят на десантном корабле-доке USS Portland (LPD-27).
Происшествия
В центре Москвы загорелся ресторан
В центре Москвы загорелся ресторан. Об этом 21 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Общество
Ягудин рассказал о диагнозе своей жены Тотьмяниной
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о подозрениях на рак у его жены экс-фигуристки Татьяны Тотьмяниной в эфире программы "Центральное телевидение" на канале НТВ.
Происшествия
СК заявил о первых задержаниях после прорыва дамбы в Красноярском крае
В Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю заявили о возобновлении поисково-спасательных работ в Курагинском районе, где накануне произошёл прорыв дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.
Гаджеты
Составили топ-10 самых быстрых смартфонов
В рейтинге представлено 10 моделей, которые по результатам синтетических тестов Master Lu оказались самые мощные.
Общество
В столице Чили ввели комендантский час из-за беспорядков
Власти Чили ввели комендантский час в большинстве районов столицы из-за протестов, которые переросли в беспорядки.
Игры
Названы даты всех распродаж в Steam до конца года
В Steam акция начнётся 28 октября и закончится 1 ноября. После этого стартует осенняя распродажа: с 26 ноября по 3 декабря.
Авто
Три вредные привычки автовладельцев назвали эксперты
Немногие знают, насколько опасной может быть привычка держать руку на рычаге КПП во время движения.
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
Известный блогер Олег Монгол победил Кирилла "Руки-базуки" Терешина в поединке альтернативным правилам смешанных единоборств (MMA), передает "Спорт-Экспресс".
Авто
НАМИ зарегистрировал названия новых Aurus
Удивительно, что товарные знаки зарегистрированы именно на ФГУП НАМИ, хотя за продвижение и продажи автомобилей новой российской марки отвечает другая структура - ООО "Аурус".
Армия и оружие
«Адмирал Нахимов» признали самым опасным кораблем России
"Способность крейсера угрожать ключевым вражеским объектам гиперзвуковыми ракетами на экстремальных расстояниях делает его, возможно, самым опасным военным кораблем, из стоящих на вооружении ВМФ России", - утверждают специалисты.
Общество
Малышева назвала три таблетки, нужные людям после 50 лет
Как сообщает ToDay News Ufa источник, чтобы отодвинуть преждевременную старость людям после 50 лет следует обратить внимание на три препарата.
Происшествия
В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Уточняется, что около 20 человек вышли на протест против проведения спектакля московского театра "У Никитских ворот".
Армия и оружие
Описаны оставленные американцами вещи на базе в Сирии
Американские военные, покинувшие базу Дадат на севере Сирии, оставили после себя документацию, жесткие диски и личные вещи.
Наука
Подводные вулканы могут выпускать пузыри газа размером с небоскреб
Исследование, опубликованное в Nature Geoscience, показывает как «подобраться поближе» к подводным вулканам, а также описывает необычный эффект океанской вулканической активности.