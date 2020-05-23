Ученые из США назвали симптом, который может предупредить о высоком уровне сахара в крови, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Назван предупреждающий о высоком содержании сахара в крови симптом

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