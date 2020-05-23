Здоровье
ИзвестияНазван предупреждающий о высоком содержании сахара в крови симптом
Ученые из США назвали симптом, который может предупредить о высоком уровне сахара в крови, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Читать в источнике
Оценить60
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 04:33, Ашберн
Политика
Украина отказалась участвовать в заседании Совбеза ООН по Крыму
Представители Украины, США, Эстонии и Великобритании проигнорировали заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации в Крыму.
РИА Новости 03:18
Общество
За сутки в России обнаружено 9434 заражения коронавирусом
За прошедший день еще у 9434 пациентов обнаружили коронавирусную инфекцию, что превышает результаты за предыдущие сутки, когда было выявлено 8894 больных.
Территория новостей 04:17
Армия и оружие
Россия предложила на экспорт отслеживающую гиперзвуковые цели РЛС
Как сообщили в компании, мобильная трехкоординатная РЛС 59Н6-ТЕ – исключительно российская разработка, выполненная на современной отечественной элементной базе с цифровой обработкой и формированием сигнала.
Mil.Press Военное 21 мая в 05:13
Общество
Названы сроки начала производства вакцины от коронавируса
Производство вакцины от коронавирусной инфекции может начаться к концу лета.
Lenta.ru 04:25
Наука
Опубликована первая карта «зеленого снега» в Антарктиде
Исследователь Эндрю Грей, который принимал участие в составлении карты "зеленого снега", заявил, что данное явление особо заметно в местах обитания птиц и млекопитающих.
NewInform 21 мая в 06:58
Космос
ОАЭ запустят первый арабский зонд к Марсу
Ридус 20 мая в 05:16
Экономика
Эксперт предсказала сокращение пенсионного возраста в России
В России могут сократить пенсионный возраст в случае становления критической ситуации на рынке труда.
Газета.Ru вчера в 22:20
Общество
В сальском интернате зафиксировано уже около 270 больных коронавирусом
По данным на 22 мая, в психоневрологическом интернате в Сальске уже зарегистрировано около 270 больных коронавирусом.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 11:12
Происшествия
В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета
В результате крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи погибли 97 человек, сообщает в Twitter Минздрав пакистанской провинции Синд.
РБК вчера в 21:53
Политика
США добавили в торговый «черный список» более 30 китайских организаций
Министерство торговли США сообщило, что внесло в "черный список" 33 китайские компании и организации, которые, по мнению американских властей, имеют отношение к ущемлению прав мусульманского населения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР или же угрожают национальной безопасности США.
Интерфакс вчера в 23:03
Культура
Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова
В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска "Бесогона" Михалкова.
Piter.tv вчера в 15:13
Общество
В Москве более 50 тысяч человек проверились на антитела к коронавирусу
С 15 мая 2020 года в Москве обследовали на антитела более 50 тысяч человек.
Вести.Ru 03:23
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова не может жить после смерти сына
Gazeta.SPb вчера в 18:24
Политика
Американская телеведущая назвала Трампа «больным» в прямом эфире
«Больным человеком» назвала назвала президента США Дональда Трампа ведущая MSNBC Мика Бжезински 20 мая в эфире телеканала.
ИА Красная Весна 03:27
Авто
Аналог Jeep Wrangler с мотором от Haval F7 вышел в продажу
Китайский автогигант BAIC объявил старт продаж рестайлингового внедорожника Beijing BJ40 Plus в исполнении City Hunter Edition.
Новые автомобили вчера в 00:49
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском вчера в 13:08
Здоровье
Ученые объяснили большинство летальных исходов от коронавируса
Live24 вчера в 08:10
Авто
ГАЗ запатентовал «ГАЗели» нового поколения
"Группа ГАЗ" оформила охранные документы на внешний вид "ГАЗелей" следующего поколения, которые будут обозначаться приставкой NN (Next Next или New Next).
Российская газета 02:00
Космос
В NASA заявили, что Crew Dragon готов к пилотируемому полету
Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX готов к полету.
ТАСС вчера в 15:40
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 02:07
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости вчера в 05:14
Происшествия
Российские аппараты ИВЛ после пожаров в больницах признали безопасными
В ходе испытаний аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», проведенных после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, устройства признали безопасными.
Lenta.ru 02:13
Гаджеты
Смартфоны Honor и Huawei переведут на процессоры от MediaTek
На презентации Honor X10 топ-менеджер бизнес-подразделения Huawei Мин Чжао заявил, что в новых 5G-смартфонах компании будут устанавливаться процессоры от MediaTek, пишет «АСТЕРА».
Сайт интересных новостей 21 мая в 19:59
Политика
На Украине предложили демилитаризовать Донбасс к августу
Донбасс должен быть демилитаризован к августу, чтобы там прошли местные выборы, заявил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников.
РИА Новости вчера в 16:54
Кино
Чернокожий князь Ростов в сериале «Великая» смутил российских зрителей
Российские зрители высказали недовольство князем Ростовым в сериале «Великая». Впечатлениями поделились пользователи Twitter.
Mockva.ru 21 мая в 11:46
Общество
В России коронавирус подтвердился ещё у 9 434 человек
В России за сутки выявили 9 434 новых случая COVID-19.
Клопс 03:41
Происшествия
Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами
В интернете в пятницу, 22 мая, появилось видео, на котором сотрудники МЧС на территории пожарной части в Каргате в Новосибирской области подстригают траву ножницами.
Известия вчера в 04:55
Общество
Введены новые обязанности для прилетающих в Калининград
В Калининградской области до 31 мая 2020 года всем, кто прилетает в аэропорт Храброво (железнодорожной связи с остальной Россией из эксклава сейчас нет), необходимо учесть несколько простых требований, чтобы сделать своё пребывание благополучным.
Русский Запад вчера в 23:57