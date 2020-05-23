Здоровье

ИзвестияИзвестияНазван предупреждающий о высоком содержании сахара в крови симптом

Ученые из США назвали симптом, который может предупредить о высоком уровне сахара в крови, сообщает «Федеральное агентство новостей».
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Назван симптом, указывающий на высокое содержание сахара в крови

Московский Комсомолец02:56

Назван симптом, предупреждающий о высоком уровне сахара в крови

ФедералПресс01:35

Назван внешний симптом, предупреждающий о высоком сахаре в крови

Российская газета00:42

Назван предупреждающий о высоком содержании сахара в крови симптом

Известия01:12

Назван предупреждающий о высоком сахаре в крови симптом

ФАНвчера в 23:47

Назван внешний признак, предупреждающий о высоком сахаре в крови

Medical Noteвчера в 11:23

Четыре варианта замены сахара

SM Newsвчера в 10:05
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Политика

Украина отказалась участвовать в заседании Совбеза ООН по Крыму

Представители Украины, США, Эстонии и Великобритании проигнорировали заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации в Крыму.
РИА Новости 03:18
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Общество

За сутки в России обнаружено 9434 заражения коронавирусом

За прошедший день еще у 9434 пациентов обнаружили коронавирусную инфекцию, что превышает результаты за предыдущие сутки, когда было выявлено 8894 больных.
Территория новостей 04:17
Армия и оружие

Россия предложила на экспорт отслеживающую гиперзвуковые цели РЛС

Как сообщили в компании, мобильная трехкоординатная РЛС 59Н6-ТЕ – исключительно российская разработка, выполненная на современной отечественной элементной базе с цифровой обработкой и формированием сигнала.
Mil.Press Военное 21 мая в 05:13
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Общество

Названы сроки начала производства вакцины от коронавируса

Производство вакцины от коронавирусной инфекции может начаться к концу лета.
Lenta.ru 04:25
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Наука

Опубликована первая карта «зеленого снега» в Антарктиде

Исследователь Эндрю Грей, который принимал участие в составлении карты "зеленого снега", заявил, что данное явление особо заметно в местах обитания птиц и млекопитающих.
NewInform 21 мая в 06:58
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Космос

ОАЭ запустят первый арабский зонд к Марсу

Ридус 20 мая в 05:16
Экономика

Эксперт предсказала сокращение пенсионного возраста в России

В России могут сократить пенсионный возраст в случае становления критической ситуации на рынке труда.
Газета.Ru вчера в 22:20
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Футбол

Золотая медаль ЧМ-2018 по футболу ушла с молотка

REGNUM 01:22
Общество

В сальском интернате зафиксировано уже около 270 больных коронавирусом

По данным на 22 мая, в психоневрологическом интернате в Сальске уже зарегистрировано около 270 больных коронавирусом.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 11:12
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Происшествия

В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета

В результате крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи погибли 97 человек, сообщает в Twitter Минздрав пакистанской провинции Синд.
РБК вчера в 21:53
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Политика

США добавили в торговый «черный список» более 30 китайских организаций

Министерство торговли США сообщило, что внесло в "черный список" 33 китайские компании и организации, которые, по мнению американских властей, имеют отношение к ущемлению прав мусульманского населения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР или же угрожают национальной безопасности США.
Интерфакс вчера в 23:03
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Культура

Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска «Бесогона» Михалкова

В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что Познер прокомментировал скандал вокруг выпуска "Бесогона" Михалкова.
Piter.tv вчера в 15:13
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Общество

В Москве более 50 тысяч человек проверились на антитела к коронавирусу

С 15 мая 2020 года в Москве обследовали на антитела более 50 тысяч человек.
Вести.Ru 03:23
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Шоу-бизнес

Светлана Моргунова не может жить после смерти сына

Gazeta.SPb вчера в 18:24
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Политика

Американская телеведущая назвала Трампа «больным» в прямом эфире

«Больным человеком» назвала назвала президента США Дональда Трампа ведущая MSNBC Мика Бжезински 20 мая в эфире телеканала.
ИА Красная Весна 03:27
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Авто

Аналог Jeep Wrangler с мотором от Haval F7 вышел в продажу

Китайский автогигант BAIC объявил старт продаж рестайлингового внедорожника Beijing BJ40 Plus в исполнении City Hunter Edition.
Новые автомобили вчера в 00:49
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Политика

Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса

Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском вчера в 13:08
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Здоровье

Ученые объяснили большинство летальных исходов от коронавируса

Live24 вчера в 08:10
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Авто

ГАЗ запатентовал «ГАЗели» нового поколения

"Группа ГАЗ" оформила охранные документы на внешний вид "ГАЗелей" следующего поколения, которые будут обозначаться приставкой NN (Next Next или New Next).
Российская газета 02:00
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Космос

В NASA заявили, что Crew Dragon готов к пилотируемому полету

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX готов к полету.
ТАСС вчера в 15:40
49
Общество

Москва начинает первый этап смягчения ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 02:07
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Происшествия

Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова

Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости вчера в 05:14
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Происшествия

Российские аппараты ИВЛ после пожаров в больницах признали безопасными

В ходе испытаний аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», проведенных после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, устройства признали безопасными.
Lenta.ru 02:13
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Гаджеты

Смартфоны Honor и Huawei переведут на процессоры от MediaTek

На презентации Honor X10 топ-менеджер бизнес-подразделения Huawei Мин Чжао заявил, что в новых 5G-смартфонах компании будут устанавливаться процессоры от MediaTek, пишет «АСТЕРА».
Сайт интересных новостей 21 мая в 19:59
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Политика

На Украине предложили демилитаризовать Донбасс к августу

Донбасс должен быть демилитаризован к августу, чтобы там прошли местные выборы, заявил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников.
РИА Новости вчера в 16:54
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Кино

Чернокожий князь Ростов в сериале «Великая» смутил российских зрителей

Российские зрители высказали недовольство князем Ростовым в сериале «Великая». Впечатлениями поделились пользователи Twitter.
Mockva.ru 21 мая в 11:46
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Общество

В России коронавирус подтвердился ещё у 9 434 человек

В России за сутки выявили 9 434 новых случая COVID-19.
Клопс 03:41
Происшествия

Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами

В интернете в пятницу, 22 мая, появилось видео, на котором сотрудники МЧС на территории пожарной части в Каргате в Новосибирской области подстригают траву ножницами.
Известия вчера в 04:55
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Общество

В Чечне ответили на сообщения о болезни Кадырова

REGNUM 02:28
493
Общество

Введены новые обязанности для прилетающих в Калининград

В Калининградской области до 31 мая 2020 года всем, кто прилетает в аэропорт Храброво (железнодорожной связи с остальной Россией из эксклава сейчас нет), необходимо учесть несколько простых требований, чтобы сделать своё пребывание благополучным.
Русский Запад вчера в 23:57
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