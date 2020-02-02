Политика

Газета.RuГазета.RuНазван президентский рейтинг Зеленского

Рейтинг украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" снизился за месяц на 9% и составляет 36%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром имени Разумкова. Кроме того, по данным на 24 февраля, президентский рейтинг Владимира Зеленского составляет 40%.
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с чего всё началось
«Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы В. Зеленский (40% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать)», — говорится в опубликованном
 исследовании.
RT на русском11:06

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Опрос показал снижение рейтинга Зеленского на Украине

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Опрос показал снижение рейтинга Зеленского

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Рейтинг партии Зеленского за месяц упал на 9%

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Украина: Президентский рейтинг Зеленского составляет 40%

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Опрос показал снижение рейтинга партии «Слуга народа»

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