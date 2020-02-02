с чего всё началось

Рейтинг украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" снизился за месяц на 9% и составляет 36%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром имени Разумкова. Кроме того, по данным на 24 февраля, президентский рейтинг Владимира Зеленского составляет 40%.

Экономика Рубль в поисках еще семи Совместный отчет InfraOne и «Росконгресса» посвящен состоянию рынка инфраструктурных инвестиций в последние два года и среднесрочным перспективам его развития.

Общество ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.

Единоборства Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера и стал чемпионом WBC Британский боксёр Тайсон Фьюри одержал досрочную победу над американцем Деонтеем Уайлдером и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в супертяжёлом весе.

Музыка Пригожин назвал достойного кандидата на Евровидение от России Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с журналистами издания Ura.ru заявил, что представлять Россию на международном конкурсе Евровидение должны только российские граждане.

Политика Украина раскрыла число получивших биометрический паспорт жителей Крыма Свыше 950 тысяч человек, зарегистрированных на территории ДНР и ЛНР, получили биометрический паспорт для выезда за границу, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.

Футбол Азар из-за травмы пропустит не менее трёх месяцев Азар получил травму в выездном матче 25-го тура испанской Примеры с «Леванте» (0:1). До этого 29-летний форвард из-за повреждения не играл с конца ноября прошлого года до середины февраля.

Футбол Игрок «Манчестер Сити» Бернарду Силва хочет стать одноклубником Месси В «Манчестер Сити» или в «Барсе» будешь чувствовать себя как дома, — сказал Бернарду в интервью SER Catalunya Силва с момента перехода в «Манчестер Сити» в 2017 году забил 29 мячей в 138 матчах.

Футбол Джордж Клуни может купить «Малагу» Американский актер Джордж Клуни рассматривает вариант с приобретением клуба испанской Сегунды, сообщает AS.

Футбол Леонид Слуцкий: «Травма Тарасова эмоционально действует отрицательно» Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги контрольного матча с «Шерифом» (2:0). — Последняя игра на сборе — это всегда контрольная репетиция и необходимо быть в оптимальном состоянии.

Происшествия Автомобиль въехал в толпу на параде в Германии Автомобиль въехал в толпу зрителей на параде в немецком городе Фолькмарзен, в результате чего пострадали около 15 человек.

Экономика «Яндекс» садится на «Лавку» Аналитики впервые оценили стоимость проекта Недавно запущенный сервис экспресс-доставки продуктов «Яндекс.Лавка» уже по итогам 2020 года может оцениваться более чем в $300 млн, полагают аналитики Sberbank CIB.

Футбол Кавани выразил желание остаться в ПСЖ Уругвайский форвард ПСЖ Эдинсон Кавани намекнул, что хотел бы и дальше выступать за парижский клуб.

Здоровье Родовые сертификаты в России сделают электронными Как сообщили «Известия», в нынешнем году Минтруд, Минздрав и Фонд соцстрахования запустят родовые сертификаты в электронном виде.