Назван принцип действия российской вакцины от коронавируса
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Частицы коронавируса в вакцине против COVID-19 не могут навредить организму, заявил директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Ученый пояснил, что в препарате использованы неживые частицы, созданные на базе аденовируса.В источнике
Данные частицы, с помощью которых мы вакцинируем организм, сделаны на аденовирусе, они не являются живыми. Живыми являются те частицы, которые могут воспроизводить себе подобные. Эти частицы не могут размножатся, поэтому опасаться, что они могут сделать что-то плохое в организме, не стоит.
С чего всё началось
Поэтому опасаться, что они что-то плохое могут сделать в нашем организме, — просто-таки для этого нет предпосылок, — рассказал он в эфире канала "Россия 24
".
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