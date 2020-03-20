Коронавирус

ИзвестияИзвестияНазван признак заражения тяжелой формой коронавируса

Тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки. Причем последний симптом самый опасный, рассказал 20 марта главврач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.
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Названы признаки заражения тяжелой формой коронавируса

Телеканал 360°вчера в 22:34

Главный признак COVID-19 - одышка: Врач Коммунарки научил распознавать коварное заболевание

Царьградвчера в 09:52

Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 08:04

Назван опасный признак заражения коронавирусом

ТВ Центрвчера в 07:44

Назван опасный признак заражения коронавирусом

ТК Звездавчера в 07:40

Врачи назвали опасный признак заражения коронавирусом

Sputnik Таджикистанвчера в 07:23

Врач назвал опасный признак заражения коронавирусом

РИА Новостивчера в 07:15
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено вчера в 23:44, Ашберн
Политика

США посчитали действия России в сфере энергетики враждебными

Госдеп США расценивает действия России в сфере энергетики как враждебные.
Lenta.ru вчера в 22:47
Футбол

«Матч ТВ» покажет игры чемпионата Белоруссии

«Матч ТВ» приобрел права на показ игр чемпионата и Кубка Белоруссии.
Soccer.ru вчера в 15:02
Гаджеты

Пользователи Samsung просят компанию отказаться от процессоров Exynos

Пользователи смартфонов Samsung Galaxy требуют от производителя отказаться от установки в смартфоны собственных процессоров Exynos в пользу Snapdragon.
Ридус вчера в 13:56
Общество

В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус

В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.
РИА Новости вчера в 07:14
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности, пишет "Российская газета".
РИА Новости вчера в 23:02
Здоровье

Доктор медицины назвал сроки окончания инфекции коронавируса

Доктор медицинский наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн прогнозирует, что эпидемия корогавируса пойдет на спад в России через два месяца.
РЕН ТВ вчера в 23:20
Политика

Сотрудник аппарата вице-президента США заразился коронавирусом

Сотрудник аппарата вице-президента США Майкла Пенса заразился новым коронавирусом, однако ни сам Пенс, ни президент Дональд Трамп не имели близких контактов с этим человеком.
ТАСС вчера в 18:57
Происшествия

В России подтверждена первая смерть от коронавируса

По данным на 19 марта, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.
ТВ Центр 19 марта в 03:58
Экономика

Около 3 млн предпринимателей в России могут прекратить работу

Около 3 млн российских предпринимателей могут прекратить свою деятельность из-за распространения коронавируса COVID-2019.
RT на русском вчера в 21:05
Происшествия

Бизнесмен арестован за хищение 1,7 млрд рублей в Петербурге

Бизнесмен Александр Малеев заочно помещен под стражу за хищение 1,7 мрлд рублей в Петербурге, передает "Интерфакс" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
Газета.Ru вчера в 17:40
Здоровье

Назван снижающий риск заражения вирусами продукт

Гинзбург подчеркнул, что капуста не станет панацеей от COVID-19, но снизит риски заражения вирусами.
Известия вчера в 21:49
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости вчера в 04:35
Общество

Супруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса

На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией.
РИА Новости вчера в 12:18
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 19 марта в 16:07
Армия и оружие

Видео: хуситы разгромили просаудовские силы в районе Эль-Хазма

Войска хуситов - движения "Ансар Аллах" - нанесли катастрофическое поражение формированиям просаудовского президента Хади.
Российская газета 19 марта в 07:23
Здоровье

Раскрыто состояние пациентов с коронавирусом в российской больнице

Lenta.ru вчера в 06:56
Общество

Греф обратился с посланием к сотрудникам Сбербанка из-за коронавируса

Глава Сбербанка Герман Греф из-за коронавируса обратился к сотрудникам Сбербанка, заверив их в своем оптимистичном настрое и прибыльности банка, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 15:45
Общество

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru вчера в 15:17
Здоровье

Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом

Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 07:04
Общество

Познер назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Эпидемия коронавируса в России пойдет на спад не ранее конца мая.
РБК вчера в 22:41
Общество

Малому и среднему бизнесу отсрочат арендные платежи

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении отсрочки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по арендным платежам за федеральное имущество до 2021 года.
ТАСС вчера в 08:14
Здоровье

СМИ сообщили об аномалии с коронавирусом в Германии

Вызывает вопросы у специалистов и ситуация с низкой смертностью в Германии, где к 19 марта заразились COVD-19 почти 14 тыс. человек, а скончались всего 30, пишет Financial Times (данные на 20 марта — 19,7 тыс. и более 40, соответственно).
Известия вчера в 20:50
Экономика

ЦБ выступил против прямых денежных выплат россиянам по примеру США

Банк России не видит необходимости в условиях пандемии коронавируса поддержать россиян прямыми выплатами, как это было сделано в США, и сомневается в эффективности таких мер.
Дождь вчера в 10:18
Наука

Механизм появления коронавируса раскрыт

Международная группа ученых раскрыла механизм появления нового коронавируса, который сейчас стремительно шагает по миру и собирает жертвы в разных странах.
Что происходит вчера в 09:05
Общество

Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд

В Италии за сутки умерли 627 человек с коронавирусом, это самый большой показатель с момента начала эпидемии.
РИА Новости вчера в 13:31
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big станцевал на шоу Урганта

Актер Дмитрий Красилов, которого в Сети стали называть "пухляш" после участия в клипе группы Little Big на песню Uno, станцевал в эфире шоу "Вечерний Ургант".
РИА Новости вчера в 21:44
Экономика

Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход.
РБК вчера в 12:43
Шоу-бизнес

Решетова поздравила дочь Тимати с днем рождения

Модель поделилась трогательным фото с сыном 19 марта дочери Тимати, Алисе Юнусовой, исполнилось шесть лет.
WomanHit.ru вчера в 03:29
Авто

В России появится новый документ на автомобиль

В марте 2020 года в стране появятся новые требования к автомобилям. Теперь во время покупки машины покупателю вручат еще один документ.
Bash.News 18 марта в 06:33
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
Известия 19 марта в 07:37
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