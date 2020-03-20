Коронавирус

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Тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки. Причем последний симптом самый опасный, рассказал 20 марта главврач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.
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с чего всё началось

Главврач больницы в Коммунарке — о ситуации с коронавирусом в России и мире

Об этом в интервью Антону Красовскому рассказал главный врач городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. По его словам, при худшем развитии событий окончания эпидемии в России стоит ожидать не раньше сентября.
RT на русскомвчера в 15:16

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Названы признаки заражения тяжелой формой коронавируса

Телеканал 360°вчера в 22:34

Главный признак COVID-19 - одышка: Врач Коммунарки научил распознавать коварное заболевание

Царьградвчера в 09:52

Врач назвал опасный признак заражения коронавирусом

РИА Новостивчера в 07:15

Назван опасный признак заражения коронавирусом

ТВ Центрвчера в 07:44

Назван опасный признак заражения коронавирусом

ТК Звездавчера в 07:40

Врачи назвали опасный признак заражения коронавирусом

Sputnik Таджикистанвчера в 07:23

Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 08:04
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 01:19, Ашберн
Общество

Мишустин сообщил об испытании шести препаратов от коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российские учёные проводят испытание шести препаратов против коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 09:16
Футбол

Малком допустил возможность выступлений за сборную России

Вингер санкт-петербургского «Зенита» Малком заявил, что готов рассмотреть возможность выступления за сборную России в случае, если не получит приглашения играть за национальную команду Бразилии.
RT на русском 01:14
Космос

В Красноярске проводят испытания уникального ракетного двигателя

Заключительные огневые испытания ракетного двигателя от «Национальной космической компании» (НКК) должны были пройти на специализированном полигоне под Красноярском.
ТВК 18 марта в 02:46
Музыка

Little Big назвали отмену «Евровидения» правильным решением

Российская газета 18 марта в 13:39
Общество

В России зарегистрировали 54 новых случая заболевания коронавирусом

В пятницу, 20 марта, стало известно, что в России зарегистрировали 54 новых случая заболевания коронавирусом.
Форпост Северо-Запад вчера в 11:23
Авто

Новый документ на автомобили появится в РФ

31 марта 2020 года в Российской Федерации появится новый автомобильный документ — «этикетка энергоэффективности».
Автоновости дня 19 марта в 01:15
Здоровье

Financial Times сообщила об аномалии с коронавирусом в Германии

Аномальная ситуация с коронавирусом в Германии заключается в высоким уровне распространения заболевания COVID-19, но низкой смертностью от него, пишет Financial Times.
РИА Новости вчера в 23:15
Общество

Познер назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Ранее глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 в мире может пойти на спад к июню 2020 года.
РБК вчера в 22:41
Экономика

В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности на фоне снижения курса рубля.
РБК 00:31
Здоровье

Доктор медицины назвал сроки окончания инфекции коронавируса

Доктор медицинский наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн прогнозирует, что эпидемия корогавируса пойдет на спад в России через два месяца.
РЕН ТВ вчера в 23:20
Общество

Агентство ТАСС приостановило выход серии интервью с Владимиром Путиным

Как говорится на сайте ТАСС, главная цель сериала «20 вопросов Владимиру Путину» - оценить вместе с ним перемены за два десятилетия, а не события текущего момента.
Эхо Москвы вчера в 04:05
Здоровье

В Сингапуре зафиксированы первые две смерти от коронавируса

Два первых случая смерти после заражения новым коронавирусом зафиксированы в Сингапуре, сообщает Минздрав страны 21 марта на официальном сайте ведомства.
Красная весна 01:14
Футбол

FIFA опубликовала фильм о чемпионате мира 2018 года в России

Международная федерация футбола (FIFA) опубликовала фильм о чемпионате мира 2018 года, который проходил в России.
Коммерсантъ 00:30
Шоу-бизнес

«Я теперь крестный Давида»: Джиган запутал фолловеров новым признанием

Рэпер выложил архивные фото со Снуп Догом и сделал странное признание.
Woman.ru вчера в 02:27
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости вчера в 04:35
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали о правилах домашнего карантина

В Роспотребнадзоре прокомментировали правила домашнего карантина.
RT на русском 19 марта в 03:12
Общество

Чувашский депутат вернулся из Германии и провёл встречу с ветеранами

Чиновник провёл встречу с ветеранами.
News.ru вчера в 10:54
Армия и оружие

КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности

Вести.Ru вчера в 22:47
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru 19 марта в 04:20
Происшествия

В Серпухове нашли брошенного двухлетнего ребенка с запиской

Газета.Ru вчера в 12:44
Общество

В России начали готовить самолет для испытаний электродвигателя

Летные испытания планируется провести в 2022 году.
РИА Новости вчера в 20:05
Политика

ЦИК может увеличить срок досрочного голосования по Конституции

Досрочное голосование по поправке в Конституцию России может быть расширено с трех до семи дней, передает «РИА Новости».
Rambler News Service вчера в 05:47
Общество

Главврач больницы в Коммунарке: есть два сценария развития эпидемии

Москва, 20 марта 2020, 17:58 — REGNUM Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как может развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире.
REGNUM вчера в 10:58
Музыка

На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года

Организаторы "Евровидения" решили позволить странам по своему усмотрению сменить или оставить своих представителей на конкурсе, перенесенном на 2021 год из-за пандемии коронавируса COVID-19, но выступать в любом случае придется с новыми песнями, сообщили в пресс-службе "Евровидения".
Интерфакс вчера в 18:03
Здоровье

Ученые рассказали о борьбе алкоголя с коронавирусом

Согласно совместному исследованию ученых из Германии и Швейцарии, новый коронавирус более чувствителен к алкоголю, чем ТОРС или БВРС, и может быть почти полностью уничтожен концентрацией этанола до 30 процентов.
Обзор газет 19 марта в 08:59
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости вчера в 16:03
Общество

В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус

В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.
РИА Новости вчера в 07:14
Экономика

NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису

Как сообщает СМИ, антироссийские санкции, введенные западными странами, повлияли на укрепление и формирование стрессоустойчивости российской экономики.
Газета.Ru вчера в 16:45
Происшествия

В Красноярском крае зафиксировали пятый случай заражения коронавирусом

За последние сутки в Красноярском крае выявили один новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
РБК 01:07
Экономика

ЦБ выступил против прямых денежных выплат россиянам по примеру США

Банк России не видит необходимости в условиях пандемии коронавируса поддержать россиян прямыми выплатами, как это было сделано в США, и сомневается в эффективности таких мер.
Дождь вчера в 10:18
Как работают Яндекс.Новости?
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