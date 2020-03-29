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Газета.RuГазета.Ru
Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет
Газета.Ru
  • Комсомольская правда2:47
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Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет. При этом две трети из тех, чье состояние поддерживается ИВЛ, в возрасте до 60 лет.В источнике
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С чего всё начиналось
В Москве около 45% больных коронавирусом с тяжелым повреждением легких — это люди моложе 60 лет, 15% тяжелых пациентов приходятся на возрастную группу моложе 40 лет, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
РБК 07:46
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Почти 40% пациентов с коронавирусом на ИВЛ в Москве оказались моложе 40 лет

ТАСС 07:48
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