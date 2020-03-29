Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет

В США от коронавируса могут умереть до 200 тысяч человек

Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет. При этом две трети из тех, чье состояние поддерживается ИВЛ, в возрасте до 60 лет.