Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет
Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет. При этом две трети из тех, чье состояние поддерживается ИВЛ, в возрасте до 60 лет.В источнике
С чего всё начиналось
В Москве около 45% больных коронавирусом с тяжелым повреждением легких — это люди моложе 60 лет, 15% тяжелых пациентов приходятся на возрастную группу моложе 40 лет, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 09:18