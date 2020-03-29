с чего всё началось

По данным на 29 марта, в России число людей с подозрением на коронавирус возросло до 182,7 тысячи.

Общество В Пскове умер пациент с коронавирусом Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.

Экономика Путин поручил ввести налог на вклады более 1 млн рублей Президент Владимир Путин поручил правительству провести работу по установлению налоговой ставки в размере 13% на доходы, полученные от банковских вкладов в размере более 1 млн рублей.

Политика Сторонник Зеленского обратился в СБУ и ГБР после обнародования записей с его братом Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обратился в госбюро расследований и Службу безопасности Украины, так как в сеть слили видео, на котором его брат Денис Ермак говорит, что претендует на должность заместителя министра инфраструктуры.

Экономика Минпромторг предложил меры по поддержке потребрынка из-за коронавируса Максимальная ставка кредитов для предприятий общественного питания и для предприятий, которые продают непродовольственные товары, должна быть ограничена в размере 8%. Такое предложение сделал глава Минпромторга России Денис Мантуров в письме премьер-министру страны Михаилу Мишустину в воскресенье, 29 марта.

Общество Под Самарой прошло военное учение по локализации вирусной угрозы В рамках учений осуществляется проверка готовности войск к выполнению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозой распространения вирусных инфекций.

Путешествия Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.

Общество Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.

Общество Перечень товаров первой необходимости утвержден правительством В субботу кабинет министров России утвердил перечень товаров первой необходимости за исключением продуктов.

Общество В Уфе разогнали жаривших шашлыки в парке горожан Чиновники Уфы совместно с полицейскими выдворили с территории лесопарка горожан, которые жарили шашлыки, несмотря на просьбы властей оставаться дома из-за опасности распространения коронавируса.