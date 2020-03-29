Коронавирус
Lenta.ruРаскрыт процент людей младше 40 лет среди тяжелобольных коронавирусом
По данным на 29 марта, в России число людей с подозрением на коронавирус возросло до 182,7 тысячи.
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Оставайтесь дома: болезнь может протекать в тяжелой форме и у молодых пациентов
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы09:18
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Общество
В Пскове умер пациент с коронавирусом
Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Политика
Андрей Липов назначен главой Роскомнадзора
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Андрея Липова главой Роскомнадзора.
Здоровье
Когда отступит коронавирус: пророчество Ванги
Коронавирус меняет мир и о том, каким он будет после пандемии, никому неизвестно.
Здоровье
В Минздраве назвали сроки окончания в России пандемии коронавируса
Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения коронавируса в России снизится в конце апреля-начале мая, пишет Вечерний курьер.
Экономика
Путин поручил ввести налог на вклады более 1 млн рублей
Президент Владимир Путин поручил правительству провести работу по установлению налоговой ставки в размере 13% на доходы, полученные от банковских вкладов в размере более 1 млн рублей.
Общество
Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев
Общество
Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок
Четырехслойные марлевые маски способны защитить от инфекции, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Общество
Москвичей начали по громкой связи призывать остаться дома
Политика
Сторонник Зеленского обратился в СБУ и ГБР после обнародования записей с его братом
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обратился в госбюро расследований и Службу безопасности Украины, так как в сеть слили видео, на котором его брат Денис Ермак говорит, что претендует на должность заместителя министра инфраструктуры.
Экономика
Минпромторг предложил меры по поддержке потребрынка из-за коронавируса
Максимальная ставка кредитов для предприятий общественного питания и для предприятий, которые продают непродовольственные товары, должна быть ограничена в размере 8%. Такое предложение сделал глава Минпромторга России Денис Мантуров в письме премьер-министру страны Михаилу Мишустину в воскресенье, 29 марта.
Музыка
Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен
Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Шоу-бизнес
Выздоровевшая Ольга Куриленко ответила на вопросы о коронавирусе
Общество
Под Самарой прошло военное учение по локализации вирусной угрозы
В рамках учений осуществляется проверка готовности войск к выполнению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозой распространения вирусных инфекций.
Путешествия
Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи
Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Политика
Песков рассказал, как готовилось обращение Путина
Сложившуюся в стране ситуацию пресс-секретарь Путина назвал беспрецедентной.
Общество
Роспотребнадзор призвал родителей реже отпускать детей на улицу
«Для максимального снижения риска инфицирования детям лучше оставаться дома», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
Общество
Перечень товаров первой необходимости утвержден правительством
В субботу кабинет министров России утвердил перечень товаров первой необходимости за исключением продуктов.
Технологии
«Мегафон» открыл бесплатный доступ к образовательной платформе
Компания делает свой собственный контент для платформы «Мегафон Образование».
Здоровье
В Марий Эл впервые выявлены два случая заражения коронавирусом
Йошкар-Ола, 29 марта 2020, 18:55 — REGNUM В Марий Эл впервые подтверждены два случая заражения коронавирусом.
Шоу-бизнес
Пугачева с сыном спели изгоняющую коронавирус песню
Российская певица Алла Пугачева с сыном Гарри спели песню против пандемии.
Общество
Собянин заявил о новой стадии ситуации с коронавирусом в Москве
Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла в новую стадию. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишут РИА Новости.
Политика
В МИД РФ дали оценку обвинениям США в адрес КНР по коронавирусу
Источник в Министерстве иностранных дел (МИД) Российской Федерации заявил, что обвинительный тон американских властей, говорящих о "китайском происхождении" коронавируса, вызывает "откровенное недоумение".
Общество
Борт с 200 вывезенными из Таиланда россиянами прилетит в Воронеж
Самолёт с российскими туристами, вывезенными из Таиланда в связи с объявлением пандемии и закрытием границ, прилетит в Воронеж.
Общество
В Уфе разогнали жаривших шашлыки в парке горожан
Чиновники Уфы совместно с полицейскими выдворили с территории лесопарка горожан, которые жарили шашлыки, несмотря на просьбы властей оставаться дома из-за опасности распространения коронавируса.
Общество
Глава Минздрава оценил влияние погоды на распространение коронавируса
Глава Минздрава Российской Федерации оценил влияние погоды на распространение коронавируса.
Культура
Телеканалы объединились в заботе о зрителях
Звезды телеэфира записали свои видеообращения на телефон из дома, в них они перечисляют программы различных телеканалов, которые можно смотреть по телевидению, главное, что лучше это делать из дома.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
Здоровье
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.