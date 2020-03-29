Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРаскрыт процент людей младше 40 лет среди тяжелобольных коронавирусом

По данным на 29 марта, в России число людей с подозрением на коронавирус возросло до 182,7 тысячи.
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В Москве около 45% больных коронавирусом с тяжелым повреждением легких — это люди моложе 60 лет, 15% тяжелых пациентов приходятся на возрастную группу моложе 40 лет, сообщает
 столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
РБК07:46

Подробнее о событии

Власти назвали процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет

РБК07:46

Оставайтесь дома: болезнь может протекать в тяжелой форме и у молодых пациентов

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы09:18

Почти 40% пациентов с коронавирусом на ИВЛ в Москве оказались моложе 40 лет

ТАСС07:48

Названо процентное соотношение молодых и взрослых с коронавирусом на ИВЛ в Москве

Газета.Ru10:22

Оперативный штаб назвал процент тяжелых больных COVID-19 младше 40 лет

Вечерняя Москва07:22

Оперштаб: 15% тяжелых больных коронавирусом меньше 40 лет

Агентство Москва07:11

Оперштаб: почти 40% пациентов на ИВЛ в Москве моложе 40 лет

Москва 2407:10
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Общество

В Пскове умер пациент с коронавирусом

Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Интерфакс 10:44
Политика

Андрей Липов назначен главой Роскомнадзора

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Андрея Липова главой Роскомнадзора.
BFM.ru 09:15
Здоровье

Когда отступит коронавирус: пророчество Ванги

Коронавирус меняет мир и о том, каким он будет после пандемии, никому неизвестно.
Shraibikus News 09:38
Здоровье

В Минздраве назвали сроки окончания в России пандемии коронавируса

Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения коронавируса в России снизится в конце апреля-начале мая, пишет Вечерний курьер.
Вечерний курьер 07:46
Экономика

Путин поручил ввести налог на вклады более 1 млн рублей

Президент Владимир Путин поручил правительству провести работу по установлению налоговой ставки в размере 13% на доходы, полученные от банковских вкладов в размере более 1 млн рублей.
Московский Комсомолец 05:12
Общество

Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев

Интерфакс 11:45
Общество

Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок

Четырехслойные марлевые маски способны защитить от инфекции, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 09:41
Общество

Москвичей начали по громкой связи призывать остаться дома

Московский Комсомолец 08:32
Политика

Сторонник Зеленского обратился в СБУ и ГБР после обнародования записей с его братом

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обратился в госбюро расследований и Службу безопасности Украины, так как в сеть слили видео, на котором его брат Денис Ермак говорит, что претендует на должность заместителя министра инфраструктуры.
Газета.Ru 11:52
Экономика

Минпромторг предложил меры по поддержке потребрынка из-за коронавируса

Максимальная ставка кредитов для предприятий общественного питания и для предприятий, которые продают непродовольственные товары, должна быть ограничена в размере 8%. Такое предложение сделал глава Минпромторга России Денис Мантуров в письме премьер-министру страны Михаилу Мишустину в воскресенье, 29 марта.
Известия 09:43
Музыка

Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен

Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Известия вчера в 20:28
Шоу-бизнес

Выздоровевшая Ольга Куриленко ответила на вопросы о коронавирусе

РИА Новости вчера в 10:26
Общество

Под Самарой прошло военное учение по локализации вирусной угрозы

В рамках учений осуществляется проверка готовности войск к выполнению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозой распространения вирусных инфекций.
Военное дело 11:31
Путешествия

Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи

Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.
Интерфакс вчера в 12:55
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 10:40
Политика

Песков рассказал, как готовилось обращение Путина

Сложившуюся в стране ситуацию пресс-секретарь Путина назвал беспрецедентной.
Вести.Ru 06:38
Общество

Роспотребнадзор призвал родителей реже отпускать детей на улицу

«Для максимального снижения риска инфицирования детям лучше оставаться дома», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
REGNUM 27 марта в 22:07
Общество

Перечень товаров первой необходимости утвержден правительством

В субботу кабинет министров России утвердил перечень товаров первой необходимости за исключением продуктов.
Вести.Ru вчера в 10:34
Технологии

«Мегафон» открыл бесплатный доступ к образовательной платформе

Компания делает свой собственный контент для платформы «Мегафон Образование».
Newstracker.ru 27 марта в 10:56
Здоровье

В Марий Эл впервые выявлены два случая заражения коронавирусом

Йошкар-Ола, 29 марта 2020, 18:55 — REGNUM В Марий Эл впервые подтверждены два случая заражения коронавирусом.
REGNUM 11:55
Шоу-бизнес

Пугачева с сыном спели изгоняющую коронавирус песню

Российская певица Алла Пугачева с сыном Гарри спели песню против пандемии.
Evo-rus.com 27 марта в 15:47
Общество

Собянин заявил о новой стадии ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла в новую стадию. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишут РИА Новости.
Lenta.ru 03:34
Политика

В МИД РФ дали оценку обвинениям США в адрес КНР по коронавирусу

Источник в Министерстве иностранных дел (МИД) Российской Федерации заявил, что обвинительный тон американских властей, говорящих о "китайском происхождении" коронавируса, вызывает "откровенное недоумение".
Газета.Ru 10:56
Общество

Борт с 200 вывезенными из Таиланда россиянами прилетит в Воронеж

Самолёт с российскими туристами, вывезенными из Таиланда в связи с объявлением пандемии и закрытием границ, прилетит в Воронеж.
Вести Воронеж вчера в 14:23
Общество

В Уфе разогнали жаривших шашлыки в парке горожан

Чиновники Уфы совместно с полицейскими выдворили с территории лесопарка горожан, которые жарили шашлыки, несмотря на просьбы властей оставаться дома из-за опасности распространения коронавируса.
News.ru 10:41
Общество

Глава Минздрава оценил влияние погоды на распространение коронавируса

Глава Минздрава Российской Федерации оценил влияние погоды на распространение коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 11:08
Культура

Телеканалы объединились в заботе о зрителях

Звезды телеэфира записали свои видеообращения на телефон из дома, в них они перечисляют программы различных телеканалов, которые можно смотреть по телевидению, главное, что лучше это делать из дома.
Матч ТВ 08:56
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости 02:48
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Evo-rus.com 27 марта в 09:09
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета вчера в 15:58
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