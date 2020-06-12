Общество
ИзвестияНазван способ преодолеть тягу к сладкому за неделю
Шведский диетолог Фредрик Паулун рассказал, как можно преодолеть пристрастие к сладкому за одну неделю. Советы эксперта в 2017 году опубликовало издание Expressen.
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Шоу-бизнес
Елена Жукова сообщила о страданиях Юлии Норкиной перед смертью
Актуальные Новости вчера в 12:13
Кино
Номинацию «Лучший фильм» на «Оскаре» ограничат 10 картинами
Evo-rus.com 13:59
Игры
Sony представила первые игры для PlayStation 5
Lenta.ru вчера в 16:52
Наука
Пятое агрегатное состояние вещества впервые наблюдали в космосе
Naked Science вчера в 09:10
Игры
В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача Ark: Survival Evolved
МонаВиста вчера в 11:56
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50
Общество
Мурашко анонсировал появление в РФ нескольких вакцин от коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что рассчитывает на появление в стране сразу нескольких вакцин от коронавируса.
Известия 10:47
Наука
Ученые определили год основания уйгурской крепости Пор-Бажын
Ученые-археологи определили год основания уйгурской крепости Пор-Бажын.
Evo-rus.com 10 июня в 02:15
Здоровье
Главный инфекционист США назвал коронавирус «самым большим кошмаром»
Ведущий эксперт по инфекционным болезням Америки, консультант президента США Дональда Трампа доктор Энтони Фаучи (Anthony Fauci) во вторник заявил, что пандемия коронавируса стала самым большим кошмаром за всю его жизнь, а битва с болезнью далека от завершения.
MedikForum.ru 10 июня в 03:22
Общество
Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования
Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК вчера в 06:08
Наука
Белок, помогающий бороться с вирусами, блокирует восстановление легких
Исследователи из Института Фрэнсиса Крика обнаружили, что белок, который изначально помогает иммунной системе отвечать на вирусы, впоследствии может помешать восстановлению легочной ткани.
MedikForum.ru 01:14
Здоровье
ВОЗ оценила возможность передачи коронавируса через молоко матери
ВОЗ пока не установила факта передачи 2019-nCoV ребенку через молоко матери.
Телеканал 360° 13:37
Политика
Контрразведка Чехии закрыла дело об угрозе отравления политиков Праги
Служба безопасности Чехии официально закрыла дело об угрозе отравления рицином трёх столичных политиков.
News.ru 12:43
Игры
IGN показала первый геймплейный трейлер ремейка XIII
Игромания.ру вчера в 14:45
Происшествия
На Ставрополье из-за сильного ветра опрокинулись грузовики
В Ставропольском крае из-за сильного ветра опрокинулись несколько грузовиков, пишет ГУ МЧС по региону.
Газета.Ru 12:19
Наука
Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови
После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
Культура
Вышел трейлер сериала Семёна Слепакова «Окаянные дни» о самоизоляции
News.ru вчера в 06:25
Кино
Опубликован трейлер финального сезона сериала «Тьма» от Netflix
Сегодня, 12 июня, на официальном YouTube-канале стримингового сервиса Netflix вышел трейлер третьего и последнего сезона сериала «Тьма».
RuNews24.ru 07:23
Игры
Capcom анонсировала Resident Evil Village
Согласно информации, следующая часть состоится через несколько лет после седьмой части биологической опасности.
Evo-rus.com 13:27
Наука
Раскрыта тайна островов, которые не тонут при повышении уровня моря
Выяснилось, что гребень острова может подниматься вместе с повышением уровня моря, что позволяет острову не тонуть при росте уровня Мирового океана.
Planet Today вчера в 08:12
Шоу-бизнес
Оксану Самойлову за 4 дня до развода заметили на съемках с Джиганом
Звездная пара совсем скоро официально начнет бракоразводный процесс Бракоразводный процесс Оксаны Самойловой и Джигана начнется 15 июня.
КМВ Новости 13:56
Наука
Возле ядра Земли обнаружены неожиданные огромные структуры
LentaChel.ru 11:35
Происшествия
В центре Москвы обрушился фасад жилого дома
В центре Москвы произошло обрушение фасада жилого дома, данных о пострадавших не поступало. Об этом сообщили в экстренных службах 12 июня.
Известия 11:24
Шоу-бизнес
На звезду «Глухаря» напали в супермаркете
News.ru 07:41
Шоу-бизнес
Любовь Успенская призналась в любви жениху Ольги Бузовой
Очередным партнером Любови Успенской стал блогер Давид Манукян, который является женихом певицы и телеведущей Ольги Бузовой.
Bimru.ru 03:09
Футбол
Невеста Роналду рассказала о стыде из-за тренировок с футболистом
Невеста нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала о стыде из-за тренировок с футболистом.
Lenta.ru 13:10
Наука
В сердце у некоторых шимпанзе растет кость
МонаВиста вчера в 13:30