Экономика
КоммерсантъНазваны районы Москвы с самыми высокими доходами от НДФЛ
Больше всего в бюджет Москвы поступает средств от налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) из Центрального административного округа (ЦАО), следует из проекта бюджета столицы на 2020 год, на который обратило внимание издание РБК. Согласно прогнозу, в следующем году эта сумма составит 464,1 млрд руб.
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Средняя зарплата в Москве за первое полугодие 2019 года, по данным Росстата, достигла 111 тыс. руб. Самый доходный район Пресненский район, по оценкам столичных властей, является самым доходным районом города: в 2020 году он принесет в бюджет свыше 77 млрд руб. только от уплаты НДФЛ.РБКвчера в 08:13
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Пресненский и Тверской стали районами Москвы с самыми большими зарплатами
Говорит Москвавчера в 12:26
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