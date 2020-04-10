Коронавирус
Газета.RuНазван ранний срок завершения эпидемии COVID-19 в России
Согласно самым оптимистичным прогнозам, Россия победит коронавирус к началу июня, сообщили в Роспотребнадзоре. Между тем в Москве усилили меры противодействия вирусу: со следующей недели граждане смогут передвигаться только по пропускам.
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с чего всё началось
Влияние Запада По данным на 9 апреля, новый коронавирус COVID-19 в разных регионах России подтверждён у 10131 человека.Парламентская газета09 апреля в 08:15
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Онищенко поспорил с прогнозом академика РАН о сроках окончания эпидемии коронавируса в России
Парламентская газета05:06
Академик РАН дал прогноз относительно окончания эпидемии коронавируса в России
RT на русскомвчера в 23:28
«Эпидемия в июне не закончится!» Онищенко опроверг прогноз академика РАН
Национальная служба новостей04:03
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Общество
В Подмосковье введут пропускной режим
В Московской области с 13 апреля поэтапно вводится пропускной режим для противодействия распространению коронавируса COVID-19, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
Коммерсантъ вчера в 14:13
Общество
В Крыму резко возросло число случаев внебольничной пневмонии
По данным главы управления Роспотребнадзора, за последние сутки в Крыму диагностировано 40 новых случаев заболевания внебольничной пневмонией.
Российская газета 04:10
Общество
Мурашко: Россияне не до конца осознали риски заражения
Россияне не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции и переоценили имуностимулирующие действия чеснока, имбиря и лимонов.
Российская газета 03:37
Политика
Трамп распорядился оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп дал указ администрации Соединенных Штатов оказать помощь Италии в борьбе с распространением коронавируса.
Газета.Ru вчера в 23:17
Общество
Штаб: Почти половина новых заболевших коронавирусом в Москве моложе 45 лет
В столице за сутки подтверждено 1 тыс. 124 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, почти половина заболевших старше 45 лет.
Агентство Москва вчера в 03:44
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 49 российских регионах.
RT на русском 04:43
Общество
В Калининградской области ужесточили режим самоизоляции
Власти Калининградской области продлили на неделю режим самоизоляции, ужесточили его и ввели спецпропуска.
РБК Калининград вчера в 06:57
Общество
Россияне нашли замену маскам для защиты от коронавируса
Новый способ защиты от коронавируса - пластиковые экраны для лица - набирает в России все большую популярность.
Российская газета 02:42
Общество
В Москве зарегистрировали около девяти тысяч больных коронавирусом
Около 9 тысяч москвичей имеют подтвержденный диагноз коронавирус, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
РИА Новости 04:43
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Атака Ми-24 армии Хафтара в Ливии попала на видео
Lenta.ru вчера в 06:13
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Телескоп Chandra нашел намеки на неравномерное расширение Вселенной
ТАСС Наука 08 апреля в 12:38
Общество
За сутки в России прибавилось 1667 заболевших COVID-19
За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в России выросло на 1667 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости 04:17
Общество
Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве
Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
Комсомольская правда вчера в 13:00
Шоу-бизнес
Марина Кравец впервые стала мамой
Известная российская ведущая и звезда шоу Comedy Club Марина Кравец рассказала о пополнении в их семье.
КМВ Новости 09 апреля в 09:15
Политика
Как гибель Леха Качиньского повлияла на отношения России и Польши
Десять лет назад президент Польши Лех Качиньский погиб в авиакатастрофе под Смоленском, что стало отправной точкой для изменения отношений Москвы и Варшавы в худшую сторону.
Газета.Ru вчера в 10:10
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
Петербургский ресторатор пригрозил нарушить запрет и открыть рестораны
Совладелец двух ресторанов Александр Затуливетров пообещал 15 апреля открыть свои рестораны.
ФАН вчера в 22:17
Происшествия
Нижегородская область вошла в пятерку регионов России по количеству зараженных коронавирусом
Настало время подумать о своем здоровье и здоровье близких. Всю информацию о коронавирусе мы собираем в нашем онлайне.
Нижний Новгород on-line 05:08
Армия и оружие
Американские истребители перехватили российские Ил-38
Lenta.ru 09 апреля в 09:20
Политика
В США предложили «наказать» Китай за коронавирус
Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в распространении дезинформации о коронавирусе, чтобы дискредитировать действия американских властей по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:55
Общество
С 11 апреля въезд в Ростов для автотранспорта будет временно ограничен
С завтрашнего дня въезд в Ростов на автомобиле будет ограничен. Об этом сообщили в отделе пропаганды региональной Госавтоинспекции.
Don24 вчера в 15:51
Здоровье
Доктор Мясников назвал опасность аппаратов ИВЛ
Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий Доктор Мясников рассказал, почему высок уровень смерти больных коронавирус после применения аппаратов ИВЛ.
ToDay News Ufa 03:54
Общество
Для испытаний вакцины от коронавируса «Вектор» нашел 180 добровольцев
Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что для испытаний вакцины от коронавирусной инфекции найдены 180 добровольцев.
АиФ Новосибирск 08 апреля в 22:15
Экономика
Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул
Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
РБК вчера в 08:49
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На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом
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Piter.tv 09 апреля в 08:01
Общество
В Татарстане выявили 23 новых случая заражения коронавирусом
В Татарстане за последние сутки выявили 23 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
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Здоровье
В Свердловской области подтверждено ещё 13 случаев коронавируса
В Свердловской области сегодня, 11 апреля, зафиксировано ещё 13 случаев заболевания коронавирусом.
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Игроки внутреннего рынка туризма обратились к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой о помощи.
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Футбол
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Экс-полузащитник футбольного клуба «Зенит» Владимир Быстров рассказал о произошедшем у него конфликте с Артемом Дзюбой еще во время их совместной игры в московском «Спартаке».
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Обанкротилась киностудия Глюкозы и Максима Фадеева
Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на личных инсайдеров, киностудия, владельцами которой являются Максим Фадеев и певица Глюкоза, в официальном порядке признана банкротом.
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