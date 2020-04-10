Влияние Запада По данным на 9 апреля, новый коронавирус COVID-19 в разных регионах России подтверждён у 10131 человека.

с чего всё началось

Согласно самым оптимистичным прогнозам, Россия победит коронавирус к началу июня, сообщили в Роспотребнадзоре. Между тем в Москве усилили меры противодействия вирусу: со следующей недели граждане смогут передвигаться только по пропускам.

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