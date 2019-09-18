Комфортный уровень жизни на пенсии можно обеспечить, если после завершения трудовой деятельности сохранить доход на уровне 80–100% от зарплаты, говорится в исследовании негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Сбербанк». Опрос опубликован на сайте организации в среду, 18 сентября.

Назван размер дохода для комфортной жизни на пенсии

Экономика и жизнь

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