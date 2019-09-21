Шоу-бизнес
ИзвестияНазван размер пенсий российских артистов
Звезде российского балета, 45-летнему Николаю Цискаридзе ежемесячно начисляют 12,1 тыс. рублей. Как артист балета он получает досрочную пенсию, но продолжает активно работать в Академии русского балета в Санкт-Петербурге.
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с чего всё началось
47000 рублей - Алла Пугачева Пенсия 70-летней Примадонны вместе с надбавкой за звание народной артистки СССР составляет 47 тысяч рублей.Телепрограммавчера в 00:45
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Сколько денег получают от государства Лолита, Пугачева, Светличная и другие звезды
Телепрограммавчера в 00:45
Роза Сябитова, Светлана Светличная и Алла Пугачева: стал известен размер пенсии звезд
StarHit.ruвчера в 13:00
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Кино
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На видео Шварценеггер показал нож, который для него подписал Сталлоне.
Газета.Ru 19 сентября в 13:35
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В Москве пропала 14-летняя теннисистка из Абхазии
В Москве 18 сентября пропала теннисистка из Абхазии 2005 года рождения. Об этом сообщает МВД республики.
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Общество
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Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
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Больная раком Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что больная раком артистка перенесла вторую операцию, сообщает НТВ.
Слово и Дело вчера в 08:46
Единоборства
Дэна Уайт раскритиковал организаторов боя Ковалёв — Альварес
Президент UFC Дэна Уайт выразил недоумение тем фактом, что организаторы боя чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва и чемпиона мира в среднем весе Сауля Альвареса приняли решение провести этот поединок в тот же вечер, когда состоится турнир UFC 244.
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Общество
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Отец Димитрий рассказал, как один из его подопечных мальчиков однажды при нем ругался: "я ему дал по роже, и вот он уже пять лет не ругается".
Интерфакс 03:56
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Квят стал 16-м на квалификации Гран-при Сингапура
Пилот «Формулы-1» команды «Торо Россо» россиянин Даниил Квят стал шестнадцатым в квалификации Гран-при Сингапура.
МК-Спорт вчера в 10:39
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости 20 сентября в 19:13
Происшествия
Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн
Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.
РБК вчера в 19:59
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Nikkei: Saudi Aramco уведомила Японию об изменениях в поставках нефти
Саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco уведомила своего основного японского партнера об изменениях условий поставки нефти, что вызвало обеспокоенность по поводу ситуации с экспортом после атаки беспилотников на предприятия в Саудовской Аравии.
ТАСС 00:46
Космос
Ровно в полночь магнитное поле Марса начинает пульсировать
Evo-rus.com 03:52
Шоу-бизнес
Меган Фокс объяснила любовь сына к платьям
Американская актриса и фотомодель Меган Фокс в ходе ток-шоу The Talk рассказала, почему ее шестилетний сын Ноа иногда носит платья.
Lenta.ru 20 сентября в 07:53
Армия и оружие
Шойгу назвал главную угрозу для России
Говоря о ситуации в мире, министр выразил надежду, что вопрос участия России в полномасштабной войне сейчас не стоит.
РИА Новости 02:41
Армия и оружие
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Футбол
«Монако» с Головиным не смог обыграть «Реймс»
Монако на выезде сыграл вничью с Реймсом 0:0. В составе монегасков весь матч провел российский полузащитник Александр Головин.
Советский спорт вчера в 15:52
Политика
Трамп рассказал о беседе с Зеленским
Ранее источники сообщали, что во время телефонного разговора в июле Дональд Трамп потребовал, чтобы господин Зеленский начал расследование против сына господина Байдена Хантера.
Коммерсантъ вчера в 23:59
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Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
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Наряд певицы был выбран не случайно. В подобном платье Дженнифер уже выходила в свет в 2000 году, когда участвовала в церемонии «Грэмми».
StarHit.ru вчера в 20:00
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В воскресенье в Москве ожидаются сильный ветер и мокрый снег
22 сентября, в воскресенье, в Москве ожидаются дождь и мокрый снег.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 08:18
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В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности
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Актера Павла Устинова отпустили из СИЗО
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Армия и оружие
NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»
Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости вчера в 19:24
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Тайфун «Тапа» приближается к Приморью
Газета.Ru вчера в 23:00
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Раскладной Samsung Galaxy Fold проверили на прочность
Прошел раскладной смартфон и тест на изгиб.
Astera 20 сентября в 15:14
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Пираты освободили захваченных возле Камеруна российских моряков
Пираты освободили российских моряков, которые были захвачены у берегов Камеруна. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 03:49
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«Барселона» показала худший старт за последние 25 лет
Газета.Ru вчера в 18:07
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Компания Xiaomi показала смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha
Китайская компания Xiaomi опубликовала изображение своего нового смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha, презентация которого пройдет уже на следующей неделе.
UfaTime.ru 20 сентября в 05:04