Штраф за нахождение в Москве в общественном транспорте составит 5 тысяч рублей, сообщил "Интерфаксу" министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

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В Москве за нахождение в общественных местах и транспорте без масок предусмотрены штрафы. Об этом в четверг, 7 мая, сообщил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

Назван размер штрафа за нахождение в транспорте Москвы без маски

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