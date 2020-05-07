Коронавирус

ИзвестияИзвестияНазван размер штрафа за нахождение в транспорте Москвы без маски

В Москве за нахождение в общественных местах и транспорте без масок предусмотрены штрафы. Об этом в четверг, 7 мая, сообщил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.
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с чего всё началось

Штраф за нахождение в транспорте Москвы без маски составит 5 тыс. рублей

Штраф за нахождение в Москве в общественном транспорте составит 5 тысяч рублей, сообщил "Интерфаксу" министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.
Интерфакс06:17

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Назван размер штрафа за нахождение в транспорте Москвы без маски

Известия10:07

Штраф за нахождение в столичном транспорте без маски составит 4 тысячи рублей

Вечерняя Москва06:36

Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс рублей

Москва 2407:23

Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей

ТАСС07:15

В мэрии Москвы назвали сумму штрафа за неношение маски

РБК07:10

В Москве назвали размер штрафа за появление в транспорте без маски

РИА Новости07:35

Штраф за нахождение в транспорте Москвы без маски составит 5 тыс. рублей

Интерфакс06:17
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Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 10:38, Ашберн
Общество

Онищенко уверен, что коронавирус «выдыхается»

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что сейчас коронавирус начал «выдыхаться».
Аргументы недели 00:43
1,7K
Экономика

ЦБ предупредил об активности нелегальных кредиторов и форекс-дилеров

Банк России фиксирует рост активности нелегальных форекс-дилеров и нелегальных кредиторов, увеличение количества сайтов и платформ, предлагающих заработок на криптовалютах, а также прогнозирует всплеск предложений от так называемых раздолжнителей.
Российская газета 05:02
9
Общество

Около 200 тыс. москвичей вернутся на работу с 12 мая

С 12 мая в Москве смогут возобновить работу не только строительные компании, как было объявлено 6 мая, но и предприятия автопрома, легкой промышленности, машиностроения, производители компьютеров и электроники, деятельность которых в настоящий момент ограничена.
Коммерсантъ 10:13
Гаджеты

Компания MediaTek представила флагманский чип MediaTek Dimensity 1000+

Компания MediaTek официально представила процессор MediaTek Dimensity 1000+, которым будут оснащаться многие 5G-флагманы 2020 года.
ITZine.ru 07:57
Общество

Биолог назвала места опасных скоплений коронавируса в городе

Доктор биологических наук, профессор Школы cистемной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова перечислила корреспонденту «Известий» места в городах и мегаполисах, где легче всего подхватить коронавирус.
Известия 02:25
2
Общество

Собянин назвал реальное число заразившихся коронавирусом в Москве

Реальное число заразившихся коронавирусом в Москве составляет около 300 тысяч, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Комсомольская правда 05:31
1,5K
Здоровье

Марина Гаращенко: Тревогу вызывают внутрибольничные очаги заражения

Губернатор дал поручение проработать комплекс мер по безопасности больниц региона.
Московский Комсомолец Псков 08:39
Происшествия

Задержан экс-депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков

Бывший депутат Заксобрания Красноярского края, бизнесмен Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
BFM.ru 01:57
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Футбол

Бундеслига возобновится 16 мая, первыми сыграют «Боруссия» и «Шальке»

Первой игрой после паузы станет рурское дерби между дортмундской «Боруссией» и «Шальке 04».
Бомбардир.ру 08:46
Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
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Армия и оружие

Появились фото эскадры НАТО в Баренцевом море

Шестой флот США опубликовал фото группировки из четырех фрегатов: трех американских и британского, - крейсирующих в Баренцевом море у северных границ России.
Российская газета 05:26
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Общество

Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой

BFM.ru вчера в 11:49
3,1K
Политика

Украина запланировала вернуть Донбасс до конца года

Украинские власти запланировали добиться мира в Донбассе и вернуть неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей до конца текущего года.
Lenta.ru 07:43
6
Футбол

В «Локомотиве» выявили два случая заражения коронавирусом

В московском "Локомотиве" выявлено два случая заражение коронавирусной инфекцией, сообщает Telegram-канал "Мутко против".
Газета.Ru 10:27
Технологии

Исчезновение Луны в 1110 году связали с вулканом

МИР 24 09:46
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Шоу-бизнес

Адель отметила 32-летие в мини и восхитила поклонников

Певица опубликовала в Инстаграме фото в мини-платье (раньше бы она себе такого, конечно, позволить не смогла) и продемонстрировала 33 млн фолловеров стройные ноги и тонкую талию.
Woman.ru вчера в 20:04
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Фигурное катание

Фигуристка Трусова перешла от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова ушла из команды Этери Тутберидзе и будет работать с Евгением Плющенко.
Bobsoccer вчера в 09:28
7
Общество

Организаторы проекта «Имена героев» извинились за фотографию Гитлера

Челябинск, 7 мая 2020, 17:04 — REGNUM В Челябинске представители торгово-развлекательного комплекса «Космос» извинились за фотографию Адольфа Гитлера, которая была опубликована вместе с историей о якобы воевавшем ветеране Великой Отечественной войны.
REGNUM 10:04
50
Общество

Московские школьники продолжат обучаться дистанционно до 31 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московские школьники продолжат обучение в дистанционной форме.
Газета.Ru 09:26
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Здоровье

Мясников объяснил «низкое» число выздоровевших от COVID-19

Невысокое число выздоровевших после заражения коронавирусом объясняется тем, что под этой цифрой в статистике подразумеваются только те, кто выписался из больницы, заявил врач Александр Мясников в программе "Спасибо, доктор" на ютуб-канале Соловьев LIVE Согласно последним данным, в России коронавирусом заразились более 177 тысяч человек, около 23 тысяч из них вылечились, свыше 1600 умерли.
РИА Новости 08:38
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Игры

Electronic Arts выпустит ремастер оригинального Mass Effect

NewInform 03:48
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Здоровье

От коронавируса в Мордовии скончались два медработника

В республике от коронавирусной инфекции скончались два медработника.
МордовМедиа 09:00
Общество

Главный архитектор Москвы рассказал о судьбе крупных торговых центров

Вечерняя Москва вчера в 08:31
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Экономика

Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 05 мая в 18:45
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Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
1,6K
Наука

Доказано, что тромболитики улучшают выживаемость при COVID-19

Исследование, проведенное американскими учеными, показало, что лечение тяжелых пациентов с COVID-19 антикоагулянтами, замедляющими свертывание крови, повышает шансы на выживание.
РИА Новости вчера в 14:11
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Происшествия

Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге залили газировкой

Жительница Санкт-Петербурга залила газировкой Вечный огонь на Марсовом поле. Камера наблюдения зафиксировала злоумышленницу.
Вести.Ru 06:41
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Происшествия

В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика

Басманный суд Москвы в четверг заключил под стражу Джамбула Джанашию - еще одного предполагаемого соучастника убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 10:28
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Футбол

Соболев: «Цорн сказал, что „Спартак“ хочет меня выкупить»

Soccer.ru 07:35
Энергетика

Saudi Aramco повысила июньские цены на нефть

По мнению агентства, повышение цен на саудовскую нефть дает рынку сигнал о признаках улучшения спроса на нефть.
ТАСС 06:39
Как работают Яндекс.Новости?
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