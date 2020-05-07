Коронавирус
ИзвестияНазван размер штрафа за нахождение в транспорте Москвы без маски
В Москве за нахождение в общественных местах и транспорте без масок предусмотрены штрафы. Об этом в четверг, 7 мая, сообщил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.
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Штраф за нахождение в Москве в общественном транспорте составит 5 тысяч рублей, сообщил "Интерфаксу" министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.Интерфакс06:17
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Общество
Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой
BFM.ru вчера в 11:49
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России передвинули
Ранее ученые сообщали, что пандемия в РФ сократится на 97% к 24 мая, а к 4 июня заболеваемость снизится на 99%.
Интерфакс вчера в 03:52
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Татьяна Паркина
Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
Политика
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир. По его словам, лидеры двух стран "обсудили прогресс в борьбе с пандемией коронавируса".
РИА Новости 10:59
Общество
Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России
Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 09:40
Шоу-бизнес
Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались
Модель Кара Делевинь и актриса Эшли Бенсон ("Милые обманщицы") разошлись после двух лет отношений.
ИА InterMedia 04:52
Общество
Собянин рассказал о формате работы школ до конца мая
Московские школы продолжат работу в удаленном формате до конца мая, формат экзаменов для выпускников 9-х и 11-х классов определит Минпросвещения.
Lenta.ru 10:57
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось в Германию
Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток — 2", вышло из Калининграда и направилось в Германию, свидетельствуют данные портала Marine Traffic.
РИА Новости 08:13
Политика
США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву
Взрыв над Москвой 100-мегатонной (в тротиловом эквиваленте) термоядерной бомбы может привести к поражению северо-восточной части региона, а также почти всей Ярославской области.
Lenta.ru вчера в 17:12
Армия и оружие
Появились фотографии кораблей НАТО в Баренцевом море
Шестой флот США опубликовал снимки кораблей НАТО, которые находятся у границ России в Баренцевом море, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:43
Общество
Власти Кубани представят план выхода из карантина 12 мая
Как проинформировала глава регионального управления Роспотребнадзора Мария Потемкина, на следующем заседании оперативного штаба 12 мая будет предложен дифференцированный выход из режима карантина.
Деловая газета. Юг 08:04
Экономика
Власти Петербурга подготовили второй пакет мер по поддержке бизнеса
Власти Петербурга подготовили новый пакет мер по поддержке бизнеса.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 12:39
Общество
В Минпросвещения допустили перенос ЕГЭ
Глава федерального ведомства Сергей Кравцов пояснил, что возможный перенос обсудят после 12 мая.
АТВмедиа 11:40
Футбол
Игроки «Барселоны» сдали отрицательные тесты на коронавирус
Футболисты и персонал "Барселоны" сдали отрицательные тесты на коронавирус.
Soccer.ru 10:23
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
Гаджеты
Составлен рейтинг самых мощных бюджетных смартфонов
Специалисты составили список самых производительных смартфонов в бюджетной категории за апрель на китайском рынке.
NewInform 02:20
Общество
Более 200 тыс. сотрудников предприятий вернутся на работу в Москве
Порядка 200 тыс. работников смогут вернуться на предприятия промышленности Москвы с 12 мая.
Известия 10:27
Общество
В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
Согласно ранее представленному прогнозу сингапурских учёных, эпидемия завершится в России к 24 августа.
RT на русском 11:37
Экономика
Силуанов оценил вероятность заморозки вкладов россиян
Люди начинают опасаться по поводу безопасности своих банковских вкладов, так как в Сети ходят слухи о повторении истории 1991 года, когда деньги, находившиеся в банках, были заморожены.
Экономика сегодня 07:37
Общество
Собянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая
С 12 мая в столице возобновляется работа всех строительных и промышленных предприятий.
Информационный центр Правительства Москвы 09:57
Здоровье
Мясников объяснил «низкое» число выздоровевших от COVID-19
Невысокое число выздоровевших после заражения коронавирусом объясняется тем, что под этой цифрой в статистике подразумеваются только те, кто выписался из больницы, заявил врач Александр Мясников в программе "Спасибо, доктор" на ютуб-канале Соловьев LIVE Согласно последним данным, в России коронавирусом заразились более 177 тысяч человек, около 23 тысяч из них вылечились, свыше 1600 умерли.
РИА Новости 08:38
Общество
Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски
Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении.
Lenta.ru 11:24
Здоровье
В России оценили риск заражения коронавирусом дома
В России оценили риск заражения коронавирусом дома. Об этом сообщили журналисты "ТАССа" со ссылкой на российских вирусологов.
Piter.tv 02:37
Шоу-бизнес
Адель опубликовала первые фото после похудения на 45 килограммов
Адель отпраздновала свой день рождения 5 мая, ей исполнилось 32 года.
RuNews24.ru вчера в 11:51
Происшествия
В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку
Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку на территории аэродрома в Крыму, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
РИА Новости 10:36
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Политика
Министр юстиции Латвии считает, что республика была «донором СССР»
Латвия являлась донором Советского Союза, отдавая в бюджет СССР почти половину доходов, заявил министр юстиции прибалтийской республики Янис Борданс, которого цитирует "Sputnik Латвия".
Российская газета вчера в 02:41
Армия и оружие
Южная Корея в апреле испытала новую баллистическую ракету «Хёнму-4»
Вооруженные силы Республики Корея в апреле провели испытания баллистической ракеты нового типа "Хёнму-4".
ТАСС 11:35
Происшествия
В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика
Басманный районный суд Москвы заключил под стражу Джамбула Джанашию — еще одного предполагаемого участника убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 11:41
Экономика
После снятия ограничений товары и услуги подорожают
По мнению эксперта, после карантина цены на некоторый период могут повыситься спонтанно.
Московская перспектива 08:10