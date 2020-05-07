Штраф за нахождение в Москве в общественных местах без маски составит 4 тысячи рублей, в транспорте - 5 тысяч рублей, сообщил "Интерфаксу" министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

с чего всё началось

Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил, что штраф за нахождение в общественном транспорте без маски составит 5 тыс. рублей.

Назван размер штрафа за нахождение в транспорте Москвы без маски

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