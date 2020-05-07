Коронавирус
RT на русскомНазван размер штрафа за нахождение в транспорте Москвы без маски
Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил, что штраф за нахождение в общественном транспорте без маски составит 5 тыс. рублей.
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с чего всё началось
Штраф за нахождение в Москве в общественных местах без маски составит 4 тысячи рублей, в транспорте - 5 тысяч рублей, сообщил "Интерфаксу" министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.Интерфакс06:17
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Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Здоровье
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
РИА Новости 07:29
Здоровье
23 нижегородца с коронавирусом скончались в регионе
Семь летальных случаев зарегистрировано в Нижегородской области за последние сутки. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Открытый Нижний 06:43
Политика
В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией
Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
РИА Новости 01:56
Происшествия
У шестерых татарстанцев, прибывших из Антальи, нашли коронавирус
Как стало известно, у 6 татарстанцев, прибывших вывозным рейсом из Антальи, анализ на COVID-19 положительный.
Республика Татарстан 05:07
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Общество
Россия вышла на пятое место в мире по числу заражений коронавирусом
Суточный прирост составляет 6,8%. Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в стране достигло 177 160.
Интерфакс 03:47
Общество
Собянин ввел обязательное ношение масок
1. В столице начнет действовать масочный режим Ношение масок и перчаток из-за эпидемии коронавруса станет обязательным для всех москвичей, которые пользуются общественным транспортом.
Lenta.ru 05:47
Общество
Попова назвала три этапа снятия ограничений
Ситуация в России в связи с коронавирусом уникальна, в ряде регионов темпы прироста числа заболевших уже не превышают 3%. Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Вести.Ru вчера в 09:44
Общество
Художник Бэнкси посвятил новую работу врачам
По словам представителя британского художника, как только ограничительные меры снимут, Бэнкси выставит работу на аукционе.
Говорит Москва 06:50
Общество
В России могут вновь сдвинуть проведение ЕГЭ и начала учебного года
СМИ со ссылкой на источник в правительстве сообщили, что проведение Единого государственного экзамена могут передвинуть на более поздний срок из-за непростой эпидемиологической ситуации в России.
Аргументы недели вчера в 04:59
Происшествия
На Кубани число случаев коронавируса превысило полторы тысячи
Заражение коронавирусом за последние сутки на Кубани зафиксировано у 97 человек, количество подтвержденных случаев COVID в регионе превысило 1,5 тысячи, сообщает оперштаб региона.
РИА Новости вчера в 03:59
Общество
Нефть начали бесцельно возить по океану
Нефть начали возить по океану не через Суэцкий канал, что считается самым выгодным по времени, а через юг Африки.
Lenta.ru 06:55
Происшествия
В Индии произошла утечка газа на химзаводе, есть погибшие
Коммерсантъ 03:59
Общество
Прокуратура требует возбудить дело за фейк о «чипировании» людей
Прокуратура Москвы просит следственные органы возбудить уголовное дело за распространение фейков о том, что коронавирус создан искусственно для массового чипирования людей, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:58
Общество
Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты
Российские власти могут разрешить перевозчикам по воздуху, железной дороге и воде не возвращать пассажирам деньги за отмененные рейсы, а заменить их ваучерами, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости 04:52
Общество
Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой
BFM.ru вчера в 11:49
Здоровье
Путин ввел страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам
Дополнительные страховые гарантии в виде единовременной выплаты получат врачи, средний и младший медицинский персонал, водители автомобилей скорой медицинской помощи, чья деятельность связана с оказанием медпомощи пациентам, зараженным коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 15:30
Энергетика
Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100 за баррель
Стоимость нефти возрастет до $100 за баррель в течение полутора лет.
РБК 07:12
Происшествия
В Коноше растёт число заболевших COVID-19
Общее число заболевших составило 372 человека. Три новых случая COVID-19 выявлены в Архангельской психиатрической больнице.
Северные Новости 07:25
Общество
Онищенко: коронавирус уже «выдыхается»
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус начал "выдыхаться".
Газета.Ru 01:17
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, похожий на голос главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, призывает "работать с максимальным эффектом" и заявляет, что "эта страшная штука должна способствовать разгону людей".
РИА Новости 06:30
Происшествия
Сразу после назначения нового главврача омской ГКБ № 1 случилось ЧП
Напомним, сегодня министр здравоохранения Омской области назначила нового главврача БСМП № 1. Им стал Андрей Викторович Прохоренко, который ранее занимал должность заместителя по хирургической помощи.
Om1.ru 06:15
Здоровье
Назван средний возраст умерших от коронавируса саратовцев
В Саратовской области средний возраст умершего от коронавируса пациента составляет около 72 лет.
Четвертая Власть 06:08
Энергетика
Баррель нефти марки Urals подорожал почти до $25
Стоимость российской нефти сорта Urals поднялась на $4,59 за баррель и приблизилась к отметке $25 за бочку — максимальному уровню с середины марта, сообщает международное агентство Argus.
Газета.Ru 03:05
Экономика
В России может закрыться до половины магазинов одежды
Москва, 7 мая 2020, 12:31 — REGNUM Эпидемия коронавируса в России может привести к тому, что от трети до половины магазинов одежды и обуви могут закрыться.
REGNUM 05:31
Экономика
Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости вчера в 09:11
Общество
В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»
В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46