Штрафы за неиспользование и нецелевое использование цифровых пропусков в Москве составят от 1 до 40 тысяч рублей, заявил в эфире «Эхо Москвы» руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.

Назван размер штрафов за нарушения с цифровыми пропусками в Москве

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