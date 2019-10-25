Наибольший размер показателя зафиксирован в Омске, где автомобилисты на заправку машины в среднем за один раз тратят по 1204 рубля. Второе место занимает Пермь — 1196 рублей. На третьем месте находится Москва, где эта сумма составляет 1129 рублей.

Назван размер среднего чека за бензин в российских городах

Армия и оружие В бундестаге призвали вывести американские войска из Германии Американские войска в Германии используются для наращивания напряжённости в отношениях с Россией.

Общество Норвежский лоукостер опроверг сообщения о покупке SSJ-100 Ранее газета РБК сообщила, что "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) заключили меморандум с норвежской авиакомпанией-лоукостером Norwegian Air Shuttle о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту, которой перевозчик добивается несколько лет.

Финансы ЦБ снизил ключевую ставку до 6,5% Центральный банки России снизил ключевую ставку до 6,5% годовых. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Число погибших при пожаре в Ростове выросло до восьми Информацию о смерти пострадавшей при пожаре YarNews подтвердили в Следственном комитете России.

Происшествия В ДТП в Саратове погибли два человека Две женщины погибли после ДТП в Саратове, которое произошло вечером 24 октября, также в аварии пострадала еще одна женщина-водитель, сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

Политика Песков: прошение о помиловании Берга будет рассмотрено Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что прошение о помиловании осужденного за шпионаж гражданина Норвегии Фруде Берга будет рассмотрено.

Происшествия На Урале будут судить акушера, по вине которой скончалась роженица 27 февраля пациентка скончалась. Уголовное дело направлено в Нижнесергинский районный суд для рассмотрения по существу.

Армия и оружие Президент ЦАР рассказал о создании российской военной базы Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.

Политика Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.

Армия и оружие Саудовская Аравия и ОАЭ заинтересованы в тульских ЗРПК «Панцирь» По имеющимся данным, Саудовская Аравия заинтересована в приобретении зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», а ОАЭ — систем ПВО «Тор-М2Э».

Экономика Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.

Общество Установлена причина смерти Александра Македонского Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.

Общество Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).

Шоу-бизнес Анастасия Решетова похвасталась фото с новорожденным сыном Тимати Анастасия Решетова, неделю назад родившая рэперу Тимати сына, опубликовала в Instagram несколько снимков прогулки с малышом.

Политика Проверка по расследованию Мюллера переквалифицирована в уголовное дело Проверка по расследованию Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США приобрела статус уголовного дела, сообщает The New York Times со ссылкой на двух осведомленных источников издания.

Шоу-бизнес Дочь Веры Брежневой восхитила сеть шикарной фигурой в бикини 37-летняя певица Вера Брежнева имеет двух дочерей, старшей из которых, Соне Киперман, уже 18 лет.

Кино Александр Петров опубликовал спойлер к фильму «Текст» Премьера фильма вышел в российский прокат 24 октября Актер Александр Петров на своей странице в Инстаграм выложил скриншот из переписки, на котором прикреплен снимок со съемочной площадки фильма "Текст".

Экономика Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.

Армия и оружие Кремль заявил о конкретной работе по договоренностям Путина и Эрдогана 22 октября Путин и Эрдоган встретились в Сочи, где провели шестичасовые переговоры, в ходе которых подписали совместный меморандум по Сирии.