Общество
ИзвестияНазван размер среднего чека за бензин в российских городах
Наибольший размер показателя зафиксирован в Омске, где автомобилисты на заправку машины в среднем за один раз тратят по 1204 рубля. Второе место занимает Пермь — 1196 рублей. На третьем месте находится Москва, где эта сумма составляет 1129 рублей.
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Армия и оружие
В бундестаге призвали вывести американские войска из Германии
Американские войска в Германии используются для наращивания напряжённости в отношениях с Россией.
RT на русском 01:54
Общество
Норвежский лоукостер опроверг сообщения о покупке SSJ-100
Ранее газета РБК сообщила, что "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) заключили меморандум с норвежской авиакомпанией-лоукостером Norwegian Air Shuttle о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту, которой перевозчик добивается несколько лет.
ТАСС 06:24
Происшествия
В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области
Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
REGNUM 06:06
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 6,5%
Центральный банки России снизил ключевую ставку до 6,5% годовых. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:02
Происшествия
Число погибших при пожаре в Ростове выросло до восьми
Информацию о смерти пострадавшей при пожаре YarNews подтвердили в Следственном комитете России.
ЯрNews 05:45
Происшествия
В ДТП в Саратове погибли два человека
Две женщины погибли после ДТП в Саратове, которое произошло вечером 24 октября, также в аварии пострадала еще одна женщина-водитель, сообщает пресс-служба ГИБДД региона.
ТАСС 06:28
Политика
Песков: прошение о помиловании Берга будет рассмотрено
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что прошение о помиловании осужденного за шпионаж гражданина Норвегии Фруде Берга будет рассмотрено.
Московский Комсомолец 07:20
Происшествия
На Урале будут судить акушера, по вине которой скончалась роженица
27 февраля пациентка скончалась. Уголовное дело направлено в Нижнесергинский районный суд для рассмотрения по существу.
Новый День 06:51
Армия и оружие
Президент ЦАР рассказал о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 05:23
Политика
Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма
Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
РБК вчера в 12:23
Армия и оружие
Саудовская Аравия и ОАЭ заинтересованы в тульских ЗРПК «Панцирь»
По имеющимся данным, Саудовская Аравия заинтересована в приобретении зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», а ОАЭ — систем ПВО «Тор-М2Э».
Тульская служба новостей 23 октября в 10:07
Экономика
Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн
РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.
РБК 05:13
Общество
Установлена причина смерти Александра Македонского
Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета вчера в 09:02
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК вчера в 17:00
Хоккей
Канадский хоккеист раскритиковал жизнь в России
Утро.ru вчера в 14:30
Авто
Необычный гибрид Land Cruiser 200 и Lada Vesta показан в Сети
Получился интересный гибрид Toyota Land Cruiser и LADA Vesta.
Автоновости дня 01:20
Армия и оружие
В Сирию прибыли 300 российских военных полицейских
Lenta.ru вчера в 23:40
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова похвасталась фото с новорожденным сыном Тимати
Анастасия Решетова, неделю назад родившая рэперу Тимати сына, опубликовала в Instagram несколько снимков прогулки с малышом.
Пятый канал 01:44
Политика
Проверка по расследованию Мюллера переквалифицирована в уголовное дело
Проверка по расследованию Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США приобрела статус уголовного дела, сообщает The New York Times со ссылкой на двух осведомленных источников издания.
Интерфакс вчера в 22:58
Общество
Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве
Газета.Ru вчера в 18:27
Шоу-бизнес
Дочь Веры Брежневой восхитила сеть шикарной фигурой в бикини
37-летняя певица Вера Брежнева имеет двух дочерей, старшей из которых, Соне Киперман, уже 18 лет.
OvideO.ru 03:31
Единоборства
Макгрегор подарил Путину бутылку виски
Телеканал 360° вчера в 05:47
Происшествия
В Англии найден грузовик с 39 трупами
RT на русском 23 октября в 04:59
Кино
Александр Петров опубликовал спойлер к фильму «Текст»
Премьера фильма вышел в российский прокат 24 октября Актер Александр Петров на своей странице в Инстаграм выложил скриншот из переписки, на котором прикреплен снимок со съемочной площадки фильма "Текст".
SM News 06:05
Экономика
Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти
Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
REGNUM 01:43
Армия и оружие
Кремль заявил о конкретной работе по договоренностям Путина и Эрдогана
22 октября Путин и Эрдоган встретились в Сочи, где провели шестичасовые переговоры, в ходе которых подписали совместный меморандум по Сирии.
РБК 07:19
Авто
В России выросла средняя стоимость авто до 3 лет
В период 2018-2019 г. г. средняя цена на транспортные средства до 3 лет на территории Российской Федерации увеличилась на 9 процентов - до 878 тыс. руб. Рыночная структура практически не изменилась.
Car.ru 05:05