Происшествия

RT на русскомRT на русскомНазван размер ущерба по делу замглавы Росалкогольрегулирования

Ущерб государству от действий замглавы Росалкогольрегулирования Ирины Голосной оценивается в 58 млн рублей.
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с чего всё началось

Замглавы Росалкогольрегулирования Голосная подала в отставку

Обвиняемая в злоупотреблении полномочиями Ирина Голосная подала заявление на увольнение с поста замглавы Росалкогольрегулирования (РАР), передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
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СК раскрыл подробности дела замглавы Росалкогольрегулирования

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В Сети появилось множество снимков вседорожника Nissan Rogue нового поколения, который известен в России под названием X-Trail.
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Умер заслуженный актер России Виктор Семенов

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В Госдуме выступили за запрет продажи алкоголя в новогодние праздники

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Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
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Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем Instagram-аккаунте архивную фотографию матери.
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Субмарину «Петропавловск-Камчатский» примут в состав ВМФ

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Диетолог перечислила самые вредные продукты для завтрака

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В конкурсе самых смешных названий победило село из Коми

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