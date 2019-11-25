Происшествия
RT на русскомНазван размер ущерба по делу замглавы Росалкогольрегулирования
Ущерб государству от действий замглавы Росалкогольрегулирования Ирины Голосной оценивается в 58 млн рублей.
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с чего всё началось
Обвиняемая в злоупотреблении полномочиями Ирина Голосная подала заявление на увольнение с поста замглавы Росалкогольрегулирования (РАР), передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.РИА Новости09:26
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