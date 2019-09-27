Футбол

NewInformNewInformНазван размер зарплаты Мамаева в ФК «Ростов»

Ростов — Динамо
сегодня
в 09:30
Чемпионат России
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Полузащитник Павел Мамаев, который 17 сентября вышел из колонии по условно-досрочному освобождению, в ближайшее время подпишет контракт с футбольным клубом «Ростов». Как сообщают журналисты со ссылкой на источники, его зарплата составит 600 тысяч евро в год.
Читать в источнике
Комментировать66

Подробнее о событии

Мамаев переходит в «Ростов», «Телеспорт» покажет Ла Лигу и Серию А, Неймар и «Барса» хотят договориться до суда и другие новости утра

Sports.ru00:00

Мамаев близок к подписанию двухлетнего контракта с «Ростовом»

Чемпионатвчера в 07:10

Что Карпину делать с Мамаевым? Перед тренером стоит интересная задача

Спорт-Экспрессвчера в 11:15

«Ростов» согласовал переход Мамаева

Metaratingsвчера в 10:47

Как Мамаев и «Ростов» могут помочь друг другу

RT на русскомвчера в 18:22

СМИ: Мамаев близок к переходу в «Ростов»

Sportbox.RUвчера в 07:30

Мамаев близок к соглашению с «Ростовом»

Sport.ruвчера в 06:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 05:41, Вашингтон
Шоу-бизнес

Волочкова призвала молиться о душе Заворотнюк

Рамблер вчера в 16:30
Происшествия

С горящего парома в Греции эвакуируют более 600 человек

В порту Игуменица на западе Греции начался пожар на пароме Olympic Champion. Как сообщает РИА Новости, на борту находятся более 600 человек.
Профиль 03:30
Политика

СМИ раскрыли «засекреченную деталь» переговоров Лаврова и Трампа

Газета Washington Post раскрыла важную деталь переговоров 2017 года, которые проходили между президентом США Дональдом Трампом, главой МИД России Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком.
Газета.Ru 01:22
Происшествия

СМИ: режиссер Хейфец ударил ножом приехавшего на вызов врача скорой помощи

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача скорой помощи, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 05:02
Культура

Скончался режиссер и худрук театра «Ленком» Марк Захаров

Интерфакс 05:28
Политика

Власти Лондона заподозрили премьера Джонсона в конфликте интересов

Газета увидела в этом конфликт интересов.
РБК 03:47
Происшествия

В ДТП на трассе в Тамбовской области погибли четыре человека

Два автомобиля столкнулись на трассе Р-22 Каспий в Тамбовской области, 4 человека погибли, сообщил РИА Новости представитель УМВД региона.
РИА Новости 03:13
Футбол

«Урал» показал фото заснеженного Екатеринбурга накануне матча с ЦСКА

RT на русском 04:59
Армия и оружие

Сирийская армия готовится к крупной операции на северо-востоке Латакии

REGNUM 26 сентября в 07:22
Единоборства

Кикбоксер очнулся после нокаута и посчитал себя победителем боя

Испанский кикбоксер Хосе Мария Кеведо был отправлен в нокаут, однако затем посчитал себя победителем поединка.
Известия вчера в 22:48
Политика

В США обвинили Россию в скандальном разговоре Трампа с Зеленским

Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что, по всей видимости, "Россия приложила руку" именно к демократу Нэнси Пелоси, которая и раздула скандал вокруг телефонного разговора лидера США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского.
Газета.Ru вчера в 13:32
Политика

Климкин прокомментировал возможную отставку Волкера

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил сожаление из-за возможной отставки Курта Волкера с поста спецпредставителя Госдепартамента по Украине, о которой сообщили СМИ.
RT на русском 05:12
Политика

После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в своем Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 18:09
Общество

Партию белух из «китовой тюрьмы» отправили на судне к месту выпуска

Партию из 14 белух из "китовой тюрьмы" в Приморье в субботу отправили на судне к месту выпуска в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости представитель Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
РИА Новости 04:43
Шоу-бизнес

Ольга Бузова про концерт во Владивостоке: было столько накладок

Исполнительница, концерт которой в столице ДФО прошёл в пятницу, 27 сентября, сообщила о тёплом приёме во Владивостоке в историях в «Инстаграм».
Восток-Медиа вчера в 19:58
Происшествия

Автобус и грузовик столкнулись в Ярославской области

Автобус и грузовой автомобиль столкнулись в Ярославской области в субботу, 28 сентября.
Известия вчера в 23:08
Кино

Человек-паук возвращается в киновселенную Marvel

Один из самых популярных героев комиксов Человек-паук останется в кинематографической вселенной Marvel (КВМ).
Народные новости вчера в 18:42
Происшествия

Сбежавший следователь нашелся на Кипре

Коммерсантъ вчера в 09:13
Армия и оружие

Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео

Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Российская газета вчера в 06:06
Происшествия

Момент взрыва на танкере с россиянами на борту попал на видео

В Сети опубликованы кадры, запечатлевшие инцидент в южнокорейском порту Ульсан, где в субботу, 28 сентября, прогремел взрыв на борту судна, стоявшего в ремонте.
Вести.Ru 04:05
Армия и оружие

Поисковики передали немецкое оружие для Главного храма ВС РФ

Победа РФ 04:14
Происшествия

Самолёт вернулся на стоянку в Домодедово из-за двух дебоширов

RT на русском 04:31
Общество

Синоптики предупредили о сильных дождях в Москве

"Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят обложные дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 миллиметров осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы", — сказал Тишковец.
РИА Новости 02:50
Автоспорт

Россиянин Шварцман стал чемпионом «Формулы-3»

Коммерсантъ 04:42
Авто

В Mercedes подтвердили контракт с McLaren

В предыдущие годы в McLaren сумели создать базис для своего возвращения на вершину, этому способствовало и успешное выступление с Renault в нынешнем сезоне.
F1news.ru 04:10
Кино

Уилл Смит представил фильм «Гемини»

Знаменитый актер Уилл Смит в свой 51-ый день рождения представил публике собственную электронную копию.
Общественное телевидение России 26 сентября в 22:09
Происшествия

Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета

РИА Новости вчера в 18:53
Шоу-бизнес

Геннадий Малахов высказался о возможной причине болезни Заворотнюк

Ugpressa.ru 01:42
Спорт

Трофимова заняла 22-е место в марафоне на чемпионате мира в Катаре

РИА Новости 00:29
Экономика

Группа ЭПМ останавливает производство анодов в Челябинске

АО «ЭПМ – Челябинский электродный завод» (входит в группу ЭПМ) объявил об остановке производства анодов с 1 октября.
Коммерсантъ Челябинск вчера в 01:06
Как работают Яндекс.Новости?
Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
Главное