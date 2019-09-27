Футбол
NewInformНазван размер зарплаты Мамаева в ФК «Ростов»
Полузащитник Павел Мамаев, который 17 сентября вышел из колонии по условно-досрочному освобождению, в ближайшее время подпишет контракт с футбольным клубом «Ростов». Как сообщают журналисты со ссылкой на источники, его зарплата составит 600 тысяч евро в год.
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