Коронавирус

ИзвестияИзвестияНазван регион Подмосковья с наибольшим числом зараженных коронавирусом

Подмосковные Люберцы лидируют по количеству зараженных коронавирусной инфекцией, на сегодняшний день там насчитывается 92 инфицированных. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
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Стало известно, где в Подмосковье больше всего зараженных COVID-19

РЕН ТВ18:54

В Подмосковье за сутки выявлено 152 новых случая заболевания коронавирусом

Подмосковье Сегодня11:38

Опубликована обновленная карта распространения Covid‑19 в Подмосковье

РИАМО10:57

В Подмосковье за сутки выявлено 152 новых случая заболевания коронавирусом. Ситуация по городам на 11 апреля

Чехов Вид13:36

Число заболевших коронавирусом в Московской области на 11 апреля 2020 года составило 930 человек

Комсомольская правда01:05

Обновленная карта распространения COVID19 в Подмосковье

Портал Поисквчера в 22:29

Распределение заболевших коронавирусом в городах Московской области на 10 апреля

Радио 1вчера в 10:20
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Общество

Мир предупредили об угрозе новой эпидемии после снятия карантина

Снятие требований самоизоляции после снижения числа инфицированных коронавирусом может спровоцировать новую эпидемию заболевания.
Газета.Ru 11:09
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Транспорт

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ 14:25
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Общество

Умер российский политолог Александр Некрасов

В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов.
RT на русском 11:28
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Происшествия

Умер заразившийся коронавирусом муфтий Ингушетии

РБК 10:09
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Игры

Для Mount & Blade 2 вышла новая «кровавая» модификация

Вашингтон, 11 апреля 2020, 07:02 — REGNUM К игре Mount & Blade 2: Bannerlord выпустили модификацию (мод) Dismemberment, которая добавляет в игру новую систему последствий от нанесения ударов противникам.
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Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова госпитализирована в больницу Санкт-Петербурга

REGNUM 15:12
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Общество

Названы новые симптомы коронавируса

У части зараженных коронавирусом китайцев наблюдались проблемы с координацией и невнятная речь, говорится в исследовании, опубликованном в JAMA Neuology.
РИА Новости 11:39
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Общество

Городские службы Москвы проведут масштабную дезинфекцию города

Масштабную дезинфекцию Москвы для предотвращения распространения коронавируса планируется провести 12 апреля.
Известия 02:38
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Общество

Осужденный заочно банкир Бородин пожертвовал £1 млн британской клинике

Бывший глава Банка Москвы Андрей Бородин пожертвовал миллион фунтов стерлингов на борьбу с коронавирусом.
Телеканал 360° 18:48
Авто

Назван победитель премии «Всемирный автомобиль года 2020»

Международное жюри конкурса «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year, WCOTY) определилось с победителем.
АвтоВзгляд 09 апреля в 08:16
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Транспорт

В Москве активируют «спящие» штрафы для нарушивших изоляцию водителей

После введения режима спецпропусков в Москве начнет действовать поправка в столичный КоАП, предусматривающая штрафы за нарушение карантина с использованием автомобиля.
РБК 18:51
Общество

Академик РАН рассказал, когда может закончиться пандемия

За последние недели в Россию спецрейсами было возвращено более 130 тысяч граждан, застрявших за границей из-за пандемии.
Парламентская газета 09 апреля в 08:15
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Игры

Инсайдер: Ubisoft бесплатно раздаст Assassin’s Creed 2

CyberSport.ru 14:47
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Трамп объявил положение «масштабного бедствия» во всех 50 штатах США

Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
Российская газета 18:00
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Общество

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

В Москве от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 умерли 14 пациентов.
RT на русском 16:47
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Происшествия

СК начал проверку в отношении руководства больницы в Уфе

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту возможной халатности руководства уфимской республиканской клинической больницы.
RT на русском 09:22
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Общество

Власти Москвы оценили нагрузку на работу крематориев

Крематории Москвы справляются с нагрузкой, заявил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Lenta.ru 16:42
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Шоу-бизнес

Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин.
РИА Новости 03:36
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Общество

Вирусолог оценил прогноз окончания эпидемии коронавируса в России

Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев согласился с мнением советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академика РАН Виктора Малеева о сроках окончания эпидемии коронавируса в России.
РИА Новости 17:37
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Наука

Ученые рассказали об уязвимости курильщиков к коронавирусу

Стало известно, что у курильщиков и людей с хронической обструктивной болезнью легких больше вероятности заразиться коронавирусом.
Экономика сегодня 07:14
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Музыка

«Россия 1» покажет концерт в поддержку медиков и волонтеров

Lenta.ru вчера в 11:44
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Общество

Оперативный штаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи

Пробка из машин скорой помощи образовалась перед клиническим центром Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Химках из-за большого потока пациентов с коронавирусной инфекцией.
Известия 16:43
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Религия

РПЦ рекомендовала верующим не посещать богослужения на Пасху

В условиях пандемии вируса COVID-19 Московский патриархат Русской православной церкви (РПЦ) рекомендовал прихожанам молиться на дому и не посещать храмы во время Страстной недели и Пасхи.
Коммерсантъ вчера в 07:15
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Экономика

Bloomberg: Россия выделит триллион рублей на поддержание экономики

Российские власти для поддержки экономики намерены выделить около триллиона рублей.
РИА Новости 07:03
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Общество

Футбольный тренер Евсеев заявил, что альтернативы Путину нет

Тренер футбольной команды «Уфа» Вадим Евсеев заявил, что замены нынешнему президенту Владимиру Путину нет.
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На юге Украины аварийно сел истребитель МиГ-29

Мелитополь, Украина, 11 апреля 2020, 09:49 — REGNUM На военном аэродроме возле Мелитополя аварийно приземлился истребитель МиГ-29 ВВС Украины с бортовым номером 47.
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Volkswagen Polo стал самым популярным авто Москвы и Санкт-Петербурга

Седан Volkswagen Polo стал самым продаваемым автомобилем Москвы и Санкт-Петербурга по итогам марта.
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Хоккеист НХЛ потребовал улучшения качества жизни в России

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров потребовал от российских властей улучшить качество жизни в стране.
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Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

Вице-президент "Лукойла" Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
Газета.Ru 17:59
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Полиция взяла под контроль бунтующих жителей Брюсселя

Брюссельская полиция объявила, что к вечеру субботы ситуация с беспорядками в разных местах коммуны Андерлехт взята под контроль, сообщили бельгийские СМИ.
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