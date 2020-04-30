Калининградская область является регионом с самой благопритяной на текущий момент ситуацией с коронавирусом нового типа, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Назван регион России с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу

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