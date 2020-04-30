Коронавирус

ИзвестияИзвестияНазван регион России с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу

Наиболее благоприятная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу среди всех регионов России наблюдается в Калининградской области, заявил 29 апреля президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
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Назван регион России с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу

Известия18:27

Назван российский регион с самой благоприятной ситуацией с коронавирусом

Lenta.ru18:18

Назван регион России с самой благоприятной ситуацией с коронавирусом

РИА Новости17:09

Эксперты назвали российский регион с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу

Московский Комсомолец17:54

Эксперт назвал регион, в котором лучшая ситуация с коронавирусом по России

Life.ru17:33

Стало известно, в каком регионе России ситуация с коронавирусом лучше, чем в остальных

Комсомольская правда17:27

Назван регион РФ с наиболее благоприятной ситуацией по COVID-19

Национальная служба новостей17:56
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Футбол

Арустамян: «По жребию чемпионом стал „Спартак“»

Известный журналист и комментатор Нобель Арустамян пошутил над "Спартаком": По моим данным, чемпионат не возобновится, а чемпионом по жребию стал "Спартак".
Soccer.ru 12:25
Происшествия

СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД

Высокопоставленный полицейский возглавлял управление ГИБДД по Нижегородской области с 2014 года, имел государственные и ведомственные награды.
РИА Новости 16:03
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Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США за $6,4 млн

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) нашёл у телеведущей Елены Малышевой роскошный особняк в США.
Секрет фирмы 11:26
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:18
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Здоровье

Это шторм. Прямой репортаж Елены Костюченко и Юрия Козырева из «красной зоны» 52-й клинической больницы Москвы

Нашим больным подходит препарат, который сейчас стал невероятно ценным, можно сказать, его нет уже в Москве.
Новая газета 04:01
2
Происшествия

Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса

Известия 12:22
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Политика

Армия Хафтара объявила о приостановке боевых действий

Триполи, 30 апреля 2020, 00:28 — REGNUM Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара прекращает ведение боевых действий в Ливии, заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари, передает телеканал Al Hadath.
REGNUM 17:28
Общество

Песков надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу

Отвечая на вопрос, произошел ли сейчас выход на плато, представитель Кремля заметил, что "можно робко на это надеяться, все-таки лучше быть оптимистами".
ТАСС 18:53
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Общество

Режим КТО ввели в Екатеринбурге

Известия 18:58
Общество

В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса

Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
РИА Новости 15:06
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Энергетика

Цена нефти Brent превысила $24 за баррель

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 7,7%, до $24,49 за баррель по состоянию на 16:46 мск, свидетельствуют данные торгов.
РБК 09:33
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Кино

Проект фильма «Иллюзия обмана 3» наконец получил сценариста

REGNUM 04:28
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Происшествия

Бывший полковник-миллиардер Захарченко пропал в московском СИЗО

Lenta.ru 11:37
71
Общество

Власти Москвы назвали приоритетные по снятию ограничений отрасли

В первую очередь смягчение ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, затронет в Москве строительную отрасль и промышленность.
РБК 11:02
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Футбол

Василий Уткин назвал величайшего футболиста в истории

Newia.ru 13:22
Здоровье

В США заявили об эффективном препарате для борьбы с коронавирусом

Госиспытания противовирусного препарата ремдесивир показали его положительный эффект в лечении коронавируса.
Суть событий 14:15
1
Армия и оружие

Помпео призвал к прекращению огня в Сирии

RT на русском вчера в 18:46
Наука

Эпигенетические изменения в ДНК вызывает употребление кофе

Во время исследования обнаружилось, что кофе является причиной того, что в ДНК начинают происходить эпигенетические изменения.
Rusargument 15:49
28
Шоу-бизнес

Джиджи Хадид и Зейн Малик ждут ребенка

Ранее Хадид несколько раз признавалась в интервью, что не планирует связывать всю свою жизнь с карьерой модели, так как давно мечтает о семье и детях.
Uznayvse.ru 07:45
4
Армия и оружие

Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем

Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
REGNUM вчера в 22:15
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Экономика

Новак назвал Путину сроки возможного восстановления спроса на нефть

Министр энергетики России Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с компаниями ТЭКа заявил, что близок пик сокращения спроса на нефть, сообщает ТАСС.
РБК 09:13
43
Политика

Песков заявил, что нет четкого понимания сроков возобновления международного авиасообщения

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могли выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.
ТАСС 19:04
Общество

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ 13:13
783
Общество

В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает штаб по мониторингу и контролю за короновирусной инфекцией.
Российская газета 16:35
20
Космос

Астрономы нашли самый близкий экстремально легкий белый карлик

Астрономы подтвердили открытие самого близкого к Земле двойного белого карлика с чрезвычайно малой массой.
N+1 02:56
Политика

Трубоукладчик «Газпрома» приближается к Балтике

Специализированное судно-трубоукладчик «Академик Черский» прошло большую часть пути с Дальнего Востока до Балтийского моря.
Ведомости 27 апреля в 09:14
252
Общество

Роскомнадзор заблокировал сайт журнала о здравоохранении

Роскомнадзор заблокировал сайт журнала о здравоохранении Vademecum.
Lenta.ru вчера в 18:08
23
Общество

СКК восстановит нарушенное после ремонта благоустройство

СКК восстановит нарушенное благоустройство после ремонта сетей на 150 участках. Приступить к работам по благоустройству планируют в мае.
Сахалин.Инфо 19:12
Общество

В Петербурге вводится масочный режим с 30 апреля

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», масочный режим обязывает жителей и гостей Северной столицы носить респираторы, маски или другие средства защиты во время посещения магазинов, аптек, на улице, в общественном транспорте и такси.
ФАН 14:00
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Спорт

Шутер Generation Zero сделали в Steam бесплатным до 4 мая

В Steam игра «Generation Zero» получила акционное предложение.
OAnews 17:10
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Как работают Яндекс.Новости?
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