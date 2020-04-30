Коронавирус
ИзвестияНазван регион России с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу
Наиболее благоприятная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу среди всех регионов России наблюдается в Калининградской области, заявил 29 апреля президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
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Эксперты назвали российский регион с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу
Московский Комсомолец17:54
Стало известно, в каком регионе России ситуация с коронавирусом лучше, чем в остальных
Комсомольская правда17:27
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Футбол
Арустамян: «По жребию чемпионом стал „Спартак“»
Известный журналист и комментатор Нобель Арустамян пошутил над "Спартаком": По моим данным, чемпионат не возобновится, а чемпионом по жребию стал "Спартак".
Soccer.ru 12:25
Происшествия
СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД
Высокопоставленный полицейский возглавлял управление ГИБДД по Нижегородской области с 2014 года, имел государственные и ведомственные награды.
РИА Новости 16:03
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США за $6,4 млн
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) нашёл у телеведущей Елены Малышевой роскошный особняк в США.
Секрет фирмы 11:26
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:18
Здоровье
Это шторм. Прямой репортаж Елены Костюченко и Юрия Козырева из «красной зоны» 52-й клинической больницы Москвы
Нашим больным подходит препарат, который сейчас стал невероятно ценным, можно сказать, его нет уже в Москве.
Новая газета 04:01
Политика
Армия Хафтара объявила о приостановке боевых действий
Триполи, 30 апреля 2020, 00:28 — REGNUM Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара прекращает ведение боевых действий в Ливии, заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари, передает телеканал Al Hadath.
REGNUM 17:28
Общество
Песков надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу
Отвечая на вопрос, произошел ли сейчас выход на плато, представитель Кремля заметил, что "можно робко на это надеяться, все-таки лучше быть оптимистами".
ТАСС 18:53
Общество
Режим КТО ввели в Екатеринбурге
Известия 18:58
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
РИА Новости 15:06
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $24 за баррель
Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 7,7%, до $24,49 за баррель по состоянию на 16:46 мск, свидетельствуют данные торгов.
РБК 09:33
Общество
Власти Москвы назвали приоритетные по снятию ограничений отрасли
В первую очередь смягчение ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, затронет в Москве строительную отрасль и промышленность.
РБК 11:02
Здоровье
В США заявили об эффективном препарате для борьбы с коронавирусом
Госиспытания противовирусного препарата ремдесивир показали его положительный эффект в лечении коронавируса.
Суть событий 14:15
Армия и оружие
Помпео призвал к прекращению огня в Сирии
RT на русском вчера в 18:46
Наука
Эпигенетические изменения в ДНК вызывает употребление кофе
Во время исследования обнаружилось, что кофе является причиной того, что в ДНК начинают происходить эпигенетические изменения.
Rusargument 15:49
Шоу-бизнес
Джиджи Хадид и Зейн Малик ждут ребенка
Ранее Хадид несколько раз признавалась в интервью, что не планирует связывать всю свою жизнь с карьерой модели, так как давно мечтает о семье и детях.
Uznayvse.ru 07:45
Армия и оружие
Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем
Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
REGNUM вчера в 22:15
Экономика
Новак назвал Путину сроки возможного восстановления спроса на нефть
Министр энергетики России Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с компаниями ТЭКа заявил, что близок пик сокращения спроса на нефть, сообщает ТАСС.
РБК 09:13
Политика
Песков заявил, что нет четкого понимания сроков возобновления международного авиасообщения
Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могли выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.
ТАСС 19:04
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ 13:13
Общество
В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает штаб по мониторингу и контролю за короновирусной инфекцией.
Российская газета 16:35
Космос
Астрономы нашли самый близкий экстремально легкий белый карлик
Астрономы подтвердили открытие самого близкого к Земле двойного белого карлика с чрезвычайно малой массой.
N+1 02:56
Политика
Трубоукладчик «Газпрома» приближается к Балтике
Специализированное судно-трубоукладчик «Академик Черский» прошло большую часть пути с Дальнего Востока до Балтийского моря.
Ведомости 27 апреля в 09:14
Общество
Роскомнадзор заблокировал сайт журнала о здравоохранении
Роскомнадзор заблокировал сайт журнала о здравоохранении Vademecum.
Lenta.ru вчера в 18:08
Общество
СКК восстановит нарушенное после ремонта благоустройство
СКК восстановит нарушенное благоустройство после ремонта сетей на 150 участках. Приступить к работам по благоустройству планируют в мае.
Сахалин.Инфо 19:12
Общество
В Петербурге вводится масочный режим с 30 апреля
Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», масочный режим обязывает жителей и гостей Северной столицы носить респираторы, маски или другие средства защиты во время посещения магазинов, аптек, на улице, в общественном транспорте и такси.
ФАН 14:00
Спорт
Шутер Generation Zero сделали в Steam бесплатным до 4 мая
В Steam игра «Generation Zero» получила акционное предложение.
OAnews 17:10