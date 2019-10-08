РБК ознакомился с данными, которые не входят в регулярные публикации Росстата, и составил список регионов с самой высокой смертностью от алкоголя.

с чего всё началось

В России за 2018 год 48 тысяч человек скончались из-за злоупотребления спиртным. РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.

Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя

Происшествия Экс-глава рудника «Мир» найден мертвым в якутском СИЗО Бывший начальник подземного рудника "Мир" (принадлежит АК "АЛРОСА") Алексей Бурксер найден мертвым в следственном изоляторе Якутска.

Транспорт РЖД с 2020 года сделают туалеты на вокзалах бесплатными для всех Ранее во вторник корпоративная газета РЖД - "Гудок" - со ссылкой на начальника дирекции железнодорожных вокзалов Георгия Геворкяна написала, что с этого времени посещение туалетов на всех 344 железнодорожных вокзалах дальнего следования в крупных городах станет бесплатными.

Единоборства Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.

Происшествия Завершено расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова Завершено расследование дела директора подмосковного реабилитационного центра "Феникс", в котором перед смертью находился актер Дмитрий Марьянов.

Армия и оружие Корабль британских ВМС сопроводил российские суда к Ла-Маншу Патрульный корабль британских ВМС HMS Mersey сопроводил к Ла-Маншу три корабля Балтийского флота (сторожевой корабль "Ярослав Мудрый", танкер "Ельня" и буксир "Виктор Конецкий"), следовавших вдоль берегов Великобритании.

Политика В ОБСЕ напомнили о ранее принадлежавшем России Крыме Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик напомнил, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.

Наука Опыты показали возможность развития рака легких от электронных сигарет Исследования на мышах ученых из медицинской школы Нью-Йоркского университета показали, что дым электронных сигарет вызывает рак.

Энергетика «Ведомости»: российские власти признали риск падения спроса на нефть Падение мирового спроса на нефть может произойти после 2025 года, а пик потребления может быть достигнут ранее 2030-х годов, следует из проекта Энергостратегии России, разработанного Министерством энергетики.

Здоровье Главврач больницы №9 увольняется по решению минздрава Олег Костин, который около 20 лет возглавлял 9-ю городскую больницу Саратова, уволился по предложению минздрава.

Спорт «Бессмысленные горы денег и жертв – вот наши победы». Интервью с Кириллом Набутовым, который больше не хочет комментировать спорт Кирилл Набутов работал на тринадцати Олимпиадах, в девяностые и в начале нулевых комментировал спорт на Ленинградском телевидении и делал популярные программы: например, «Адамово яблоко», где впервые на нашем ТВ заговорили о сексе, и «Один день» – первый выпуск был с Олегом Романцевым.

Шоу-бизнес Слухам вопреки: Вера Брежнева и Константин Меладзе вместе вышли в свет На днях в Сети появилась информация о том, что 56-летний продюсер и композитор Константин Меладзе за спиной супруги Веры Брежевой крутит роман с 31-летней солисткой «ВИА Гры» Эрикой Герцег.

Шоу-бизнес Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».

Общество В России появится новая возрастная маркировка Депутаты Госдумы отредактировали к первому чтению законопроект об изменении в России возрастной маркировки. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество В России могут запретить крафтовое пиво В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.

Транспорт Новый регулярный авиарейс свяжет Нижний Новгород и Екатеринбург Авиакомпания «Ираэро» с 18 октября открывает прямой регулярный рейс по маршруту Екатеринбург - Нижний Новгород — Екатеринбург.

Политика В МИД Украины назвали три сценария развития ситуации в Донбассе По словам министра, первый вариант подразумевает попытки договориться, второй предполагает затягивание войны в Донбассе и третий вариант — это «больше никогда не возвращаться к данной части Украины».

Общество Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.

Авто Китайцы показали убийцу «Ларгуса» Wuling Hong Guang Plus Совместное предприятие американского концерна General Motors и местного производителя SAIC Motor представило новый универсал Wuling Hong Guang Plus.

Происшествия Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

Политика Штайнмайера удивила реакция украинцев на его формулу Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер удивился реакции украинцев на его формулу урегулирования ситуации в Донбассе.

Политика В конгрессе заявили о планах США выйти из Договора по открытому небу Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгель заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу».

Здоровье Москвичек пригласили пройти маммографию бесплатно Москвички смогут сделать маммографию и УЗИ и получить консультации специалистов.