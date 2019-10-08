Общество
Российская газетаНазван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя
В России за 2018 год 48 тысяч человек скончались из-за злоупотребления спиртным. РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
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с чего всё началось
РБК ознакомился с данными, которые не входят в регулярные публикации Росстата, и составил список регионов с самой высокой смертностью от алкоголя.РБКвчера в 23:00
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Новый «каблучок» Lada Van появится в 2020 году
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Здоровье
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Общество
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Энергетика
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Начальник главного управления МВД по Красноярскому краю, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий предложил главе региона Александру Уссу обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить его безопасность «как высшего должностного лица Красноярского края».
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Происшествия
Похоронная служба не закопала детские могилы в Барнауле
На Власихинском сельском кладбище в Барнауле похоронная служба оставила незакопанными могилы девятерых человек, в том числе детей, из-за поломки трактора.
Происшествия
В сети появилось видео аварии около «Высоцкого»
8 октября в Екатеринбурге произошло ДТП у бизнес-центра «Высоцкий», в аварии пострадали два человека.
Происшествия
Завершено расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова
Завершено расследование дела директора подмосковного реабилитационного центра "Феникс", в котором перед смертью находился актер Дмитрий Марьянов.
Происшествия
Опубликована запись звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца
Политика
Медведев потребовал завершить дискуссию по закону о защите инвестиций
Глава правительства Дмитрий Медведев на совещании со своими заместителями заявил о необходимости завершить затянувшиеся споры по поводу законопроекта о защите и поощрении капитальных вложений и инвестиционной деятельности.
Армия и оружие
В США сравнили количество танков России и НАТО
Издание сообщает, что Россия обладает парком в 22 тысячи бронированных боевых машин, тогда как страны Европы, входящие в НАТО, располагают немногим более 11 тысяч танков, а вместе с США и Канадой количество танков Североатлантического альянса достигает 18 тысяч.
Космос
Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад
Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад.
Экономика
Счетная палата предложила изменить принцип господдержки кинематографа
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Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Следующие длинные выходные придутся уже на новогодние каникулы — с 1 по 8 января. День народного единства отмечается с 2005 года.
Общество
Врач перечислил признаки рака на теле человека
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Общество
Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
Лауреатами Нобелевской премии в области физики за 2019 год стали Джеймс Пиблз, Мишель Майор и Дидье Келоз.
Здоровье
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Армия и оружие
Шойгу: армия РФ получила более двух тысяч единиц новой техники за год
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Экономика
ФНС рассказала о высоком уровне «серых» зарплат в России
Замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) России Светлана Бондарчук сообщила об обнаружении ведомством существенного расхождения данных о расходах россиян и их официальных доходах, сообщает РИА "Новости".