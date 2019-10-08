РБК ознакомился с данными, которые не входят в регулярные публикации Росстата, и составил список регионов с самой высокой смертностью от алкоголя.

с чего всё началось

В России за 2018 год 48 тысяч человек скончались из-за злоупотребления спиртным. РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.

Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя

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