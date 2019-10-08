Общество
Российская газетаНазван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя
В России за 2018 год 48 тысяч человек скончались из-за злоупотребления спиртным. РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
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с чего всё началось
РБК ознакомился с данными, которые не входят в регулярные публикации Росстата, и составил список регионов с самой высокой смертностью от алкоголя.РБКвчера в 23:00
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Происшествия
Экс-начальник рудника «Мир» найден мертвым в СИЗО
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Известия 02:20
Футбол
Экс-игрок «Зенита» и «Крыльев Советов» хочет вернуться в Россию
Футбольный агент Дмитрий Чельцов объяснил причину, по которой французский хавбек Йолан Молло покинул петербургский "Зенит" в 2017 году, передает "Спорт Бизнес Онлайн".
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Шоу-бизнес
Ким Кардашьян крестила своих детей в Армении
На сайте издания Style.news.am появились фотографии и видео из Армении, на которых сестры Кардашьян вместе со своими детьми направляются в часовню Святого Вардана Мамиконяна.
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Шоу-бизнес
Заворотнюк выписали из больницы
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Lenta.ru 02:20
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
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Газета.Ru вчера в 08:42
Общество
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REGNUM 02:06
Политика
Штайнмайер пояснил суть формулы его имени по Донбассу
На прошлой неделе, 1 октября, по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все стороны согласовали «формулу Штайнмайера» для ее закрепления в украинском законодательстве, отметив, что «таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».
BFM.ru вчера в 11:47
Единоборства
Макгрегор бросил вызов Нурмагомедову, предложив бой в Москве
Ирландский боец Конор Макгрегор написал у себя в Twitter пост, адресованный российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Хабибу Нурмагомедову, которые накануне защитил с успехом свой чемпионский пояс UFC в легком весе.
РЕН ТВ вчера в 18:40
Общество
Врач перечислил признаки рака на теле человека
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru вчера в 18:08
Политика
Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву
Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.
РБК вчера в 21:51
Политика
На губернаторов примеряют отставки
Среди возможных кандидатов на отставку называют также Владимира Илюхина (Камчатский край), Михаила Игнатьева (Республика Чувашия), Игоря Орлова (Архангельская область) и Анатолия Артамонова (Калужская область).
Коммерсантъ вчера в 18:07
Политика
Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
News.ru 01:59
Кино
«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
Культуромания вчера в 04:57
Экономика
Нелегальный рынок такси в России вырос на 35% с 2017 года
Объем нелегального рынка такси в России с 2017 года вырос на 35% - до 101 миллиарда рублей в 2019 году, показало исследование Аналитического центра при правительстве РФ.
РИА Новости 02:05
Авто
В России могут появиться умные «лежачие полицейские»
В "Автонете" пояснили принцип работы новой системы: препятствующий барьер подключается к динамическому электроприводу, при этом он может быть интегрирован в систему фото/видеофиксации, которая определяет скорость автомобиля.
ТАСС вчера в 20:05
Происшествия
Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце
На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 01:38
Политика
Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа
Газета.Ru вчера в 18:42
Здоровье
Панков о главврачах-миллионерах: «Не молчали. Не знали проблему»
Сегодня, 7 октября, в ходе пресс-конференции секретаря регионального отделения «Единой России», депутата Госдумы Николая Панкова журналисты задали ему вопрос о развернувшейся информационной кампании против саратовских главврачей-миллионеров.
FreeNews-Volga вчера в 05:02
Армия и оружие
Минобороны задействует рейсовые автобусы при военном положении
Минобороны России будет использовать некоторые междугородние и рейсовые автобусы в качестве санитарного транспорта, если в стране объявят военное положение.
Телеканал 360° 02:00
Недвижимость
Назван город-лидер России по росту цен на жилье
По итогам третьего квартала 2019-го наибольший рост цен на вторичное жилье среди крупных российских городов показал Красноярск, где квадратный метр подорожал почти на 11 процентов.
Lenta.ru 02:32
Политика
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.
RT на русском 01:39
Кино
«Дылда» Балагова стала претендентом на премию «Оскар»
Политическая Экспертиза вчера в 16:27
Футбол
Александр Гришин: «Мы с Евсеевым в ФНЛ не подпускали Гогуа к основе»
Бывший главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» поделился мнением о защитнике армейцев Седрике Гогуа.
Спорт-Экспресс вчера в 00:32
Политика
На Украине проведут форум по поиску стратегии возвращения Донбасса
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что в конце октября в Мариуполе пройдет форум, посвященный возвращению Донецка и Луганска в состав Украины.
Московский Комсомолец 02:27
Происшествия
В Брянске в жутком ДТП на Бурова есть погибшие
На место происшествия прибыли сотрудники всех экстренных служб. Движение в районе ДТП сильно затруднено.
Городской телеканал (Брянск) вчера в 13:22
Экономика
Минэкономразвития объяснило рост налогов на малый бизнес
Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
РБК вчера в 18:01