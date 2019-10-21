Примечательно, что Иркутская область на фоне других регионов отличается не только аномально высокой ценой сетевой газа, но и аномально низкой ценой электроэнергии, о чем свидетельствуют результаты рейтинга регионов РФ по доступности электроэнергии для населения.

с чего всё началось

Средняя стоимость одного кубометра газа в России во второй половине текущего года составила 6,27 рубля. Доход жителей страны позволял приобретать по этому тарифу 6326,1 куба. РИА Новости сопоставило данные во всех регионах и выяснило, где в России газ самый доступный.

Назван регион России с самым доступным для населения газом

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