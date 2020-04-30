Калининградской области удалось справиться с коронавирусной инфекцией. Эпидситуация в этом регионе самая благоприятная, если брать статистику по заболевшим в целом по стране.

Назван регион с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу

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