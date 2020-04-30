Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаНазван регион с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу

Калининградской области удалось справиться с коронавирусной инфекцией. Эпидситуация в этом регионе самая благоприятная, если брать статистику по заболевшим в целом по стране.
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Эксперт назвал регион России с самой благоприятной ситуацией с COVID-19

RT на русском19:46

Эксперт назвал регион России с самой благоприятной ситуацией по COVID-19

РБК19:19

Назван регион России с самой благоприятной ситуацией с коронавирусом

РИА Новости17:09

Назван российский регион с самой благоприятной ситуацией с коронавирусом

Lenta.ru18:18

Эксперты назвали российский регион с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу

Московский Комсомолец17:54

Стало известно, в каком регионе России ситуация с коронавирусом лучше, чем в остальных

Комсомольская правда17:27

Назван регион России с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу

Известия18:27
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 22:21, Ашберн
Общество

Путин подписал указ о продлении ограничений по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:31
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Авто

АвтоВАЗ запустил продажи Lada Xray Cross Instinct

«АвтоВАЗ» начал онлайн-продажи новой специальной серии LADA XRay Cross Instinct, оснащенной мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня вчера в 07:31
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Происшествия

Рядом с телом главы нижегородского ГИБДД нашли предсмертную записку

Как сообщают источники NN, RU в силовых органах, рядом с телом погибшего сегодня Павла Ржевского была найдена предсмертная записка.
Нижний Новгород on-line 17:47
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Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56
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Политика

Песков назвал Саакашвили «плохой приметой»

Для Грузии — страна развалилась. Ничего хорошего Одесса не получила, для Одессы тоже плохая примета.
Lenta.ru 19:53
Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:18
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Происшествия

Песков объяснил невыплату надбавки медсестре в Коммунарке

Ранее в некоторых СМИ было растиражировано видеообращение женщины, которая сообщила, что работала на трех ставках в больнице в Коммунарке, но после увольнения ей выплатили зарплату только по одной ставке, оставив без обещанных президентом надбавок за работу с заболевшими коронавирусом.
РИА Новости 20:18
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Происшествия

В Подмосковье задержали полицейских по подозрению в сбыте наркотиков

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления СК по Московской области, 27 апреля у задержанного в Щелкове сотрудника полиции при личном досмотре изъяли мобильный телефон с фотографиями тайников-закладок с наркотиками.
ТАСС 11:40
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Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
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Шоу-бизнес

Жигунов живет в усадьбе с копией Заворотнюк

Сергей Жигунов начал жить с копией Анастасии Заворотнюк.
Рамблер 01:15
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Общество

МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне

Законодательство не дает МВД широких полномочий по доступу к банковской тайне.
Мой Брянск 06:56
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Общество

Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области

Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram.
РИА Новости 15:43
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Общество

Минобороны России назвало число зараженных коронавирусом в армии

В сообщении уточняется, что с 29 марта коронавирус выявили у 1044 военнослужащих и гражданского персонала в Вооруженных силах, а также у 1075 человек в высших военных учебных заведениях.
Lenta.ru 13:27
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Технологии

Хакеры могут получить доступ к камере смартфона

Как сообщил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Тимофеев, сегодня хакеры могут получить доступ не только к файлам, истории поиска, перепискам и разговорам, а также к микрофону или камере.
Русская Планета вчера в 17:02
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Происшествия

Мэр Усть-Кута поймал в своих угодьях чиновников-поджигателей

Вести.Ru 03:00
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Происшествия

В Воронежской области горят 17 рыбацких домиков

Сразу 17 рыбацких домиков загорелись на площади около 300 квадратных метров в Рамонском районе Воронежской области, информация о пострадавших уточняется, есть угроза распространения огня на соседние строения, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 22:11
Единоборства

Артем Лобов: Фергюсону и Гэтжи после боя понадобится год для восстановления, а пока Хабиб может подраться с МакГрегором

ODDS.ru 13:58
Гаджеты

Названы самый продаваемый и самый популярный смартфоны в мире

Как оказалось, в Сети больше всего зарегистрировано iPhone 7, но сейчас эта модель не является самой продаваемой на рынке.
Astera 17:36
19
Политика

Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса

Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета 19:25
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Шоу-бизнес

Звезда сериала «Бригада» 15 лет не мог расторгнуть фиктивный брак

Bimru.ru 12:26
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Армия и оружие

Россия продемонстрировала свою военную мощь Японии

В материале сказано, что маневры японских и американских военных вблизи российских границ не остались незамеченными в Москве.
ГЛАС.RU 03:02
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Экономика

Польшу попросили обосновать запрос документов на «Северный поток-2»

Москва, 29 апреля 2020, 14:41 — REGNUM Компания «Газпром» попросила обосновать запрос Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) на документы по строительству газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в финансовом отчете российской компании, опубликованном 29 апреля на официальном сайте.
REGNUM 07:41
2
Экономика

ФРС сохранила ставку на уровне 0–0,25%

В середине марта для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса COVID-19 американский регулятор экстренно снизил ставку до уровня 0–0,25% годовых.
Коммерсантъ 14:04
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Общество

В Екатеринбурге уничтожили троих террористов

Екатеринбург, 30 апреля 2020, 05:13 — REGNUM В Чкаловском районе Екатеринбурга уничтожены три террориста.
REGNUM 22:13
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Экономика

Какие перемены ждут россиян в мае

С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru вчера в 04:25
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Происшествия

Экс-замглавы «Внешпромбанка» получила шесть лет колонии

Суд установил, что Глушакова была членом организованной преступной группы, участники которой занимались систематическим хищением денег «Внешпромбанка».
Говорит Москва вчера в 10:59
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Армия и оружие

В российской армии за сутки коронавирус выкосил 238 человек

Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации сообщает о том, что по данным на 29 апреля 2020 года, в Вооружённых силах выявлено 238 новым случаев инфицирования, большинство из которых, как ни странно, в войсках.
Avia.pro 21:18
Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости 15:15
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Энергетика

Новак дал прогноз о сроках восстановления нефтяного рынка

Министр энергетики Александр Новак дал прогноз по срокам восстановления рынка нефти.
RT на русском 12:39
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Общество

Всех жителей Омской области заставили носить маски

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 на территории региона ввел правило обязательного использования в закрытых пространствах, будь то магазин, учреждение или транспорт, — индивидуальных средств защиты органов дыхания.
БК55 10:47
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