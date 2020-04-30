Калининградской области удалось справиться с коронавирусной инфекцией. Эпидситуация в этом регионе самая благоприятная, если брать статистику по заболевшим в целом по стране.

Назван регион с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу

Общество Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа. 1,1K

Политика Песков назвал Саакашвили «плохой приметой» Для Грузии — страна развалилась. Ничего хорошего Одесса не получила, для Одессы тоже плохая примета.

Происшествия Песков объяснил невыплату надбавки медсестре в Коммунарке Ранее в некоторых СМИ было растиражировано видеообращение женщины, которая сообщила, что работала на трех ставках в больнице в Коммунарке, но после увольнения ей выплатили зарплату только по одной ставке, оставив без обещанных президентом надбавок за работу с заболевшими коронавирусом. 1

Происшествия В Подмосковье задержали полицейских по подозрению в сбыте наркотиков Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления СК по Московской области, 27 апреля у задержанного в Щелкове сотрудника полиции при личном досмотре изъяли мобильный телефон с фотографиями тайников-закладок с наркотиками. 60

Общество «Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом. 88

Общество Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram. 28

Общество Минобороны России назвало число зараженных коронавирусом в армии В сообщении уточняется, что с 29 марта коронавирус выявили у 1044 военнослужащих и гражданского персонала в Вооруженных силах, а также у 1075 человек в высших военных учебных заведениях. 9

Технологии Хакеры могут получить доступ к камере смартфона Как сообщил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Тимофеев, сегодня хакеры могут получить доступ не только к файлам, истории поиска, перепискам и разговорам, а также к микрофону или камере. 159

Происшествия В Воронежской области горят 17 рыбацких домиков Сразу 17 рыбацких домиков загорелись на площади около 300 квадратных метров в Рамонском районе Воронежской области, информация о пострадавших уточняется, есть угроза распространения огня на соседние строения, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Политика Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI. 148

Армия и оружие Россия продемонстрировала свою военную мощь Японии В материале сказано, что маневры японских и американских военных вблизи российских границ не остались незамеченными в Москве. 19

Экономика Польшу попросили обосновать запрос документов на «Северный поток-2» Москва, 29 апреля 2020, 14:41 — REGNUM Компания «Газпром» попросила обосновать запрос Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) на документы по строительству газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в финансовом отчете российской компании, опубликованном 29 апреля на официальном сайте. 2

Экономика ФРС сохранила ставку на уровне 0–0,25% В середине марта для поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса COVID-19 американский регулятор экстренно снизил ставку до уровня 0–0,25% годовых. 5

Общество В Екатеринбурге уничтожили троих террористов Екатеринбург, 30 апреля 2020, 05:13 — REGNUM В Чкаловском районе Екатеринбурга уничтожены три террориста. 364

Экономика Какие перемены ждут россиян в мае С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере. 512

Происшествия Экс-замглавы «Внешпромбанка» получила шесть лет колонии Суд установил, что Глушакова была членом организованной преступной группы, участники которой занимались систематическим хищением денег «Внешпромбанка». 96

Армия и оружие В российской армии за сутки коронавирус выкосил 238 человек Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации сообщает о том, что по данным на 29 апреля 2020 года, в Вооружённых силах выявлено 238 новым случаев инфицирования, большинство из которых, как ни странно, в войсках.