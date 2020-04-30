Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаНазван регион с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу

Калининградской области удалось справиться с коронавирусной инфекцией. Эпидситуация в этом регионе самая благоприятная, если брать статистику по заболевшим в целом по стране.
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Эксперт назвал регион России с самой благоприятной ситуацией по COVID-19

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Назван регион России с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу

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Стало известно, в каком регионе России ситуация с коронавирусом лучше, чем в остальных

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Эксперты назвали российский регион с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу

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Эксперт назвал регион, в котором лучшая ситуация с коронавирусом по России

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Назван российский регион с самой благоприятной ситуацией с коронавирусом

Lenta.ru18:18

Назван регион России с самой благоприятной ситуацией с коронавирусом

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Общество

В Екатеринбурге ликвидированы боевики, готовившие теракты

Трое боевиков, готовивших теракты, ликвидированы в Екатеринбурге, сообщили в четверг "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Интерфакс 19:44
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Происшествия

Мэр Усть-Кута поймал в своих угодьях чиновников-поджигателей

Вести.Ru 03:00
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Политика

Песков надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу

Отвечая на вопрос, выходит ли распространение инфекции в России на плато, представитель Кремля заметил, что "это то, чего бы все хотели".
ТАСС 19:49
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:18
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Общество

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ 13:13
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Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости 15:15
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Политика

Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса

Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета 19:25
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Кино

На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

Piter.tv вчера в 06:09
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Происшествия

Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
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Здоровье

Советник властей Италии назвал способ избежать второй волны коронавируса

«Чтобы избежать масштабной второй волны, правительству потребуется постоянно напоминать людям о важности соблюдения социальной дистанции», — уточнил он.
РБК 20:00
Политика

Песков назвал абсурдными опасения сохранения контроля за населением

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдными опасения о том, что после пандемии сохранится повышенный контроль за населением.
РИА Новости 20:15
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Политика

Песков призвал к беспощадной борьбе с фейками

"Правоприменительная практика должна быть безупречная, беспощадная и жесткая", - заявил Песков в интервью RTVI.
Российская газета 20:20
Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56
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Здоровье

Эксперт спрогнозировал пик распространения коронавируса в России

Пик распространения инфекции может наступить в середине мая, заявил он в эфире программы "Док-Ток" на Первом канале.
ТАСС 18:21
Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
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Общество

Главред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах

Lenta.ru 06:37
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Армия и оружие

Корабли ВМС США атаковали и захватили венесуэльское судно

Несколько часов назад, недалеко от территориальных вод Сальвадора, корабль ВМС США и корабль Береговой охраны США атаковали без видимых причин венесуэльское морское судно и захватили его.
Avia.pro 10:41
7
Здоровье

Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 15:36
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Общество

В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает штаб по мониторингу и контролю за короновирусной инфекцией.
Российская газета 16:35
22
Политика

Песков не стал прогнозировать срок запуска международных авиаперелетов

Конкретных прогнозов по срокам возобновления международных авиаперелетов пока нет, заявил в четверг, 30 апреля, в интервью RTVI пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Известия 19:19
Общество

Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков

Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 07:47
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Общество

Губернатор ослабил ограничения из-за коронавируса в Алтайском крае

В среду, 29-го апреля, губернатором Алтайского края Виктором Томенко внесены некоторые изменения в указ №44 о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Ugpressa.ru 14:35
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Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
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Общество

Роспотребнадзор предостерег россиян от шашлыков на майские праздники

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян о том, как предупредить распространение новой коронавирусной инфекции на майских праздниках, один из советов - "отказаться от пикников на природе".
Интерфакс 04:29
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Общество

Новое назначение в мэрии Якутска

SakhaLife.ru 20:10
Общество

Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов попал в больницу

Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов госпитализирован с острым приступом панкреатита, в связи с этим переносится онлайн-концерт, запланированный на 29 апреля, сказано на официальном сайте группы.
РИА Новости 12:23
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Общество

«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре

«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 10:03
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Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
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Кино

Умер актер из фильма «Миллионер из трущоб» и «Жизнь Пи» Ирфан Кхан

Mockva.ru 05:07
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Происшествия

В Татарстане женщина увела детей в лес и кормила их листьями

РИА Новости 08:17
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