Калининградской области удалось справиться с коронавирусной инфекцией. Эпидситуация в этом регионе самая благоприятная, если брать статистику по заболевшим в целом по стране.

Назван регион с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу

Общество В Екатеринбурге ликвидированы боевики, готовившие теракты Трое боевиков, готовивших теракты, ликвидированы в Екатеринбурге, сообщили в четверг "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК). 151

Общество СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной. 791

Политика Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI. 25

Происшествия Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым. 1,2K

Здоровье Советник властей Италии назвал способ избежать второй волны коронавируса «Чтобы избежать масштабной второй волны, правительству потребуется постоянно напоминать людям о важности соблюдения социальной дистанции», — уточнил он.

Политика Песков назвал абсурдными опасения сохранения контроля за населением Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдными опасения о том, что после пандемии сохранится повышенный контроль за населением. 3

Политика Песков призвал к беспощадной борьбе с фейками "Правоприменительная практика должна быть безупречная, беспощадная и жесткая", - заявил Песков в интервью RTVI.

Общество Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа. 1K

Здоровье Эксперт спрогнозировал пик распространения коронавируса в России Пик распространения инфекции может наступить в середине мая, заявил он в эфире программы "Док-Ток" на Первом канале.

Общество «Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом. 87

Армия и оружие Корабли ВМС США атаковали и захватили венесуэльское судно Несколько часов назад, недалеко от территориальных вод Сальвадора, корабль ВМС США и корабль Береговой охраны США атаковали без видимых причин венесуэльское морское судно и захватили его. 7

Общество В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом В Москве скончались 65 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает штаб по мониторингу и контролю за короновирусной инфекцией. 22

Политика Песков не стал прогнозировать срок запуска международных авиаперелетов Конкретных прогнозов по срокам возобновления международных авиаперелетов пока нет, заявил в четверг, 30 апреля, в интервью RTVI пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Общество Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 925

Общество Губернатор ослабил ограничения из-за коронавируса в Алтайском крае В среду, 29-го апреля, губернатором Алтайского края Виктором Томенко внесены некоторые изменения в указ №44 о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 9

Общество Роспотребнадзор предостерег россиян от шашлыков на майские праздники Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян о том, как предупредить распространение новой коронавирусной инфекции на майских праздниках, один из советов - "отказаться от пикников на природе". 880

Общество Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов попал в больницу Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов госпитализирован с острым приступом панкреатита, в связи с этим переносится онлайн-концерт, запланированный на 29 апреля, сказано на официальном сайте группы. 7