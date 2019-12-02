Общество
РИА НовостиНазван регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат
Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Российской Федерации получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости*.
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Происшествия
В Киеве обстреляли автомобиль депутата с ребенком
Неизвестный в Киеве стрелял по автомобилю депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, сообщается в воскресенье на сайте Телевизионной службы новостей (ТСН).
Футбол
«Зенит» обыграл «Спартак» в матче РПЛ
Происшествия
В Забайкалье обнародовали имена погибших в ДТП с автобусом
Правительство Забайкальского края обнародовало список из 15 человек, погибших в ДТП с автобусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.
Происшествия
Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 24
Число погибших при аварии туристического автобуса в тунисской провинции Джендуба возросло до 24 человек, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
Политика
Зеленский поздравил украинцев с годовщиной независимости
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с 28-й годовщиной проведения референдума о независимости.
Кино
Сериал «Мандалорец» создал «дыру» в каноне вселенной «Звёздных войн»
Сериал «Мандалорец» потокового сервиса Disney+ создал сюжетную «дыру» во вселенной «Звёздных войн».
Здоровье
Все врачи уволились из инфекционной больницы Новочеркасска
Местные чиновники отмечают, что пока пациентов будут госпитализировать в больницы города Аксая, Ростова-на-Дону, а также в городскую больницу Новочеркасска.
Общество
В США в продажу поступил сорт яблок, которые не портятся год
В США появился в продаже новый сорт яблок, который, по словам селекционеров, может храниться в холодильнике год.
Технологии
В интернете показали «живые» фото Sony PlayStation 5 и DualShock 5
В интернете распространили «живые» фото DualShock 5 и Sony PlayStation 5. На сегодня они представлены в виде модификации, ориентированной на разработчиков, выпускающих дополнительные продукты для этой техники из индустрии развлечений.
Наука
Ученые узнали, какие продукты вызывают рак простаты
Политика
Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию
Москва и Вашингтон должны сделать все возможное, чтобы не допустить начала новой холодной войны, которая может перейти в горячую стадию и привести к разрушению всей цивилизации.
Спорт
Россияне обыграли японцев и завоевали бронзу ЧМ по пляжному футболу
Мужская сборная России по пляжному футболу в матче за третье место на чемпионате мира, который проходит в Парагвае, переиграла команду Японии.
Происшествия
Историк Соколов помещен в психбольницу СИЗО «Бутырка» в Москве
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей сожительницы, находится в психиатрической больнице московского следственного изолятора "Бутырка".
Космос
Science (США): смелый космический проект по доставке грунта с Марса воплощается (Science)
После долгих лет мечтаний и надежд проект Mars Sample Return (MRS) стоимостью семь миллиардов долларов, разработанный совместно НАСА и Европейским космическим агентством (ЕКА), наконец, обретает форму.
Наука
Учёные рассказали, чем полезны ночные кошмары
Футбол
Матч «Монако» — «ПСЖ» перенесен из-за непогоды
Матч 15-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «ПСЖ» перенесен из-за непогоды.
Шоу-бизнес
Анна Семенович из-за болезни сделала операцию на груди
Анна Семенович стала гостьей передачи «Секрет на миллион». В эфире НТВ певица рассказала, что из-за болезни делала операцию на груди.
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Общество
Le Monde сообщила о победе России над алкоголизмом
15 октября Минздрав заявил о том, что в России стали реже умирать от алкоголя. За девять лет показатель смертности снизился на 30%.
Биатлон
Елисеев стал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Швеции
Армия и оружие
В Британии признали превосходство российской артиллерии
Происшествия
Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала
Общество
NI: в СССР создали странные автоматы
Происшествия
Капитан хабаровского «Амура» попал в больницу после нападения
Рецидивист напал на капитана хоккейного клуба «Амур» Максима Кондратьева на парковке возле кафе. Спортсмен получил тяжелый удар по голове.
Авто
Прокуратура назвала самые угоняемые в Москве марки машин
Автомобили марок Toyota, Hyundai и Kia чаще других похищали в Москве с января по октябрь 2019 года.
Происшествия
Движение в петербургском метро остановили из-за зацеперов
Движение поездов на участке 5-й линии метро Санкт-Петербурга от станции "Комендантский проспект" до станции "Волковская" приостанавливали из-за "зацеперов", сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".
Технологии
Пользователи Windows 7 могут бесплатно перейти на Windows 10
Пользователи операционных систем Windows 7, 8 и 8.1 все еще могут бесплатно перейти на Windows 10.
Футбол
Гендиректор «Зенита» ответил пожаловавшемуся на судейство Тедеско
После матча главный тренер красно-белых Доменик Тедеско заявил о нечестной работе арбитра, отметив, что если и дальше такое будет продолжаться, то смысла играть в футбол нет.
Экономика
Дагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты
Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).