Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Российской Федерации получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости*.

Происшествия В Киеве обстреляли автомобиль депутата с ребенком Неизвестный в Киеве стрелял по автомобилю депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, сообщается в воскресенье на сайте Телевизионной службы новостей (ТСН).

Политика Зеленский поздравил украинцев с годовщиной независимости Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с 28-й годовщиной проведения референдума о независимости.

Здоровье Все врачи уволились из инфекционной больницы Новочеркасска Местные чиновники отмечают, что пока пациентов будут госпитализировать в больницы города Аксая, Ростова-на-Дону, а также в городскую больницу Новочеркасска.

Технологии В интернете показали «живые» фото Sony PlayStation 5 и DualShock 5 В интернете распространили «живые» фото DualShock 5 и Sony PlayStation 5. На сегодня они представлены в виде модификации, ориентированной на разработчиков, выпускающих дополнительные продукты для этой техники из индустрии развлечений.

Политика Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию Москва и Вашингтон должны сделать все возможное, чтобы не допустить начала новой холодной войны, которая может перейти в горячую стадию и привести к разрушению всей цивилизации.

Единоборства Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.

Экономика Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.

Общество Le Monde сообщила о победе России над алкоголизмом 15 октября Минздрав заявил о том, что в России стали реже умирать от алкоголя. За девять лет показатель смертности снизился на 30%.

Происшествия Движение в петербургском метро остановили из-за зацеперов Движение поездов на участке 5-й линии метро Санкт-Петербурга от станции "Комендантский проспект" до станции "Волковская" приостанавливали из-за "зацеперов", сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".

Футбол Гендиректор «Зенита» ответил пожаловавшемуся на судейство Тедеско После матча главный тренер красно-белых Доменик Тедеско заявил о нечестной работе арбитра, отметив, что если и дальше такое будет продолжаться, то смысла играть в футбол нет.