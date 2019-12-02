Общество
РИА НовостиНазван регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат
Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Российской Федерации получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости*.
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Общество
В московском киноцентре «Соловей» прошел последний сеанс
В московском киноцентре «Соловей» прошел последний сеанс.
Происшествия
Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб
Водитель рейсового автобуса Kia Granbird, который днем 1 декабря рухнул с моста через замерзшую реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, погиб в ходе ДТП.
Политика
Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию
Москва и Вашингтон должны сделать все возможное, чтобы не допустить начала новой холодной войны, которая может перейти в горячую стадию и привести к разрушению всей цивилизации.
Политика
Саакашвили назвал своё решение покинуть Грузию ошибкой
Саакашвили руководил Грузией с 2004 по 2013 год, в ноябре 2013 он покинул страну за несколько дней до окончания своих полномочий, после чего в отношении него были возбуждены четыре уголовных дела.
Футбол
Уткин раскритиковал Дзюбу за его слова о болельщиках «Спартака»
Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал высказывания форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес болельщиков, оскорблявших его во время матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:0).
Космос
Пылевые бури выкачивают воду с Марса
29.11.19 Над поверхностью Марса периодически поднимаются пылевые башни.
Космос
Science (США): смелый космический проект по доставке грунта с Марса воплощается (Science)
После долгих лет мечтаний и надежд проект Mars Sample Return (MRS) стоимостью семь миллиардов долларов, разработанный совместно НАСА и Европейским космическим агентством (ЕКА), наконец, обретает форму.
Происшествия
Движение в петербургском метро остановили из-за зацеперов
Движение поездов на участке 5-й линии метро Санкт-Петербурга от станции "Комендантский проспект" до станции "Волковская" приостанавливали из-за "зацеперов", сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".
Авто
В России вводят ГОСТ для классических автомобилей
Росстандарт вводит ГОСТ для раритетных и классических автомобилей. Согласно приказу ведомства, он вступит в законную силу с марта 2020 года.
Происшествия
В перестрелке полиции с наркокартелем в Мексике были убиты 14 человек
Футбол
Анчелотти: «Ответственность за результаты команды лежит на мне»
Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти прокомментировал поражение от "Болоньи".
Политика
Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»
Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
Спорт
Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу
Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.
Футбол
Стали известны соперники России на групповом этапе Евро-2020
В групповом этапе футбольного чемпионата Евро-2020 против России выйдут Бельгия, Дания и Финляндия.
Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельном заболевании
Блогер и героиня светской хроники Мирослава Дума рассказала об обнаруженном у нее смертельном заболевании легких.
Общество
NI: в СССР создали странные автоматы
Общество
В Крыму закрылся роскошный отель Ротару
В Крыму закрылась гостиница «Вилла София», которая принадлежит украинской певице Софии Ротару.
Экономика
Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля
Авто
Назвали изменения для автомобилистов России с 1 декабря
С 1 декабря 2019 года в РФ вступают в силу новые законы и правила.
Финансы
Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ
Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Общество
В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Транспорт
РЖД собираются продавать билеты на автобусы, самолеты и пароходы
"Российские железные дороги" (РЖД) планируют в 2020 году запустить работу сайта, где можно будет купить билет для проезда несколькими видами транспорта, в том числе на поезде, автобусе, самолете, сообщил журналистам директор РЖД по информационным технологиям Евгений Чаркин.
Происшествия
Боевики атаковали церковь в Буркина-Фасо: 14 человек погибли
Жертвами атаки вооруженных боевиков на церковь в Буркина-Фасо стали по меньшей мере 14 человек, сообщает 1 декабря Reuters со ссылкой на местных чиновников.