Общество

РИА НовостиРИА НовостиНазван регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат

Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Российской Федерации получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости*.
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Назван регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат

РИА Новости16:14

Исследование выявило, сколько россиян получают зарплату более 100 тысяч рублей

Вечерняя Москва17:15

Назван регионы с самым высоким и низким уровнем зарплат

iReactor16:59
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В московском киноцентре «Соловей» прошел последний сеанс

В московском киноцентре «Соловей» прошел последний сеанс.
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Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб

Водитель рейсового автобуса Kia Granbird, который днем 1 декабря рухнул с моста через замерзшую реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, погиб в ходе ДТП.
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Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию

Москва и Вашингтон должны сделать все возможное, чтобы не допустить начала новой холодной войны, которая может перейти в горячую стадию и привести к разрушению всей цивилизации.
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Труба везет: что даст России запуск газопровода «Сила Сибири»

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Саакашвили назвал своё решение покинуть Грузию ошибкой

Саакашвили руководил Грузией с 2004 по 2013 год, в ноябре 2013 он покинул страну за несколько дней до окончания своих полномочий, после чего в отношении него были возбуждены четыре уголовных дела.
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Минобороны сообщило о создании радиолокационного поля вокруг России

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Уткин раскритиковал Дзюбу за его слова о болельщиках «Спартака»

Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал высказывания форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес болельщиков, оскорблявших его во время матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:0).
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Появилось видео стычки двух спартаковцев в матче с «Зенитом»

РБК 13:30
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Пылевые бури выкачивают воду с Марса

29.11.19 Над поверхностью Марса периодически поднимаются пылевые башни.
Портал Поиск 29 ноября в 06:27
Космос

Science (США): смелый космический проект по доставке грунта с Марса воплощается (Science)

После долгих лет мечтаний и надежд проект Mars Sample Return (MRS) стоимостью семь миллиардов долларов, разработанный совместно НАСА и Европейским космическим агентством (ЕКА), наконец, обретает форму.
ИноСМИ 16:25
Происшествия

Движение в петербургском метро остановили из-за зацеперов

Движение поездов на участке 5-й линии метро Санкт-Петербурга от станции "Комендантский проспект" до станции "Волковская" приостанавливали из-за "зацеперов", сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".
РИА Новости 15:50
Авто

В России вводят ГОСТ для классических автомобилей

Росстандарт вводит ГОСТ для раритетных и классических автомобилей. Согласно приказу ведомства, он вступит в законную силу с марта 2020 года.
Вечерний курьер 28 ноября в 02:48
Происшествия

В перестрелке полиции с наркокартелем в Мексике были убиты 14 человек

Известия вчера в 23:56
Футбол

Анчелотти: «Ответственность за результаты команды лежит на мне»

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти прокомментировал поражение от "Болоньи".
Soccer.ru 15:33
Политика

Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»

Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
РБК 13:15
Спорт

Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу

Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.
Российская газета 16:16
Общество

НТВ рассказал о жизни россиян за границей на пенсию

News.ru 14:04
Шоу-бизнес

Бывшая супруга короля Малайзии обратилась в полицию из-за угроз сыну

Известия 15:15
Футбол

Стали известны соперники России на групповом этапе Евро-2020

В групповом этапе футбольного чемпионата Евро-2020 против России выйдут Бельгия, Дания и Финляндия.
Daily Storm вчера в 13:04
Космос

Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС

РБК 26 ноября в 07:02
Шоу-бизнес

Мирослава Дума рассказала о смертельном заболевании

Блогер и героиня светской хроники Мирослава Дума рассказала об обнаруженном у нее смертельном заболевании легких.
Газета.Ru 16:59
Общество

NI: в СССР создали странные автоматы

Газета.Ru 01:41
Общество

В Крыму закрылся роскошный отель Ротару

В Крыму закрылась гостиница «Вилла София», которая принадлежит украинской певице Софии Ротару.
Известия 16:59
Экономика

Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля

РИА Новости 10:26
Авто

Назвали изменения для автомобилистов России с 1 декабря

С 1 декабря 2019 года в РФ вступают в силу новые законы и правила.
Тарантас Ньюс 29 ноября в 16:10
Финансы

Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Ведомости 16:04
Происшествия

В Киеве расстреляли автомобиль депутата с ребенком

BFM.ru 12:06
Общество

В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
РБК вчера в 17:40
Транспорт

РЖД собираются продавать билеты на автобусы, самолеты и пароходы

"Российские железные дороги" (РЖД) планируют в 2020 году запустить работу сайта, где можно будет купить билет для проезда несколькими видами транспорта, в том числе на поезде, автобусе, самолете, сообщил журналистам директор РЖД по информационным технологиям Евгений Чаркин.
ТАСС 16:07
Происшествия

Боевики атаковали церковь в Буркина-Фасо: 14 человек погибли

Жертвами атаки вооруженных боевиков на церковь в Буркина-Фасо стали по меньшей мере 14 человек, сообщает 1 декабря Reuters со ссылкой на местных чиновников.
REGNUM 16:34
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