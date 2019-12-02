Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Российской Федерации получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости*.

Происшествия Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб Водитель рейсового автобуса Kia Granbird, который днем 1 декабря рухнул с моста через замерзшую реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, погиб в ходе ДТП.

Политика Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию Москва и Вашингтон должны сделать все возможное, чтобы не допустить начала новой холодной войны, которая может перейти в горячую стадию и привести к разрушению всей цивилизации.

Политика Саакашвили назвал своё решение покинуть Грузию ошибкой Саакашвили руководил Грузией с 2004 по 2013 год, в ноябре 2013 он покинул страну за несколько дней до окончания своих полномочий, после чего в отношении него были возбуждены четыре уголовных дела.

Футбол Уткин раскритиковал Дзюбу за его слова о болельщиках «Спартака» Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал высказывания форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес болельщиков, оскорблявших его во время матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:0).

Происшествия Движение в петербургском метро остановили из-за зацеперов Движение поездов на участке 5-й линии метро Санкт-Петербурга от станции "Комендантский проспект" до станции "Волковская" приостанавливали из-за "зацеперов", сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".

Авто В России вводят ГОСТ для классических автомобилей Росстандарт вводит ГОСТ для раритетных и классических автомобилей. Согласно приказу ведомства, он вступит в законную силу с марта 2020 года.

Политика Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2» Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.

Спорт Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.

Шоу-бизнес Мирослава Дума рассказала о смертельном заболевании Блогер и героиня светской хроники Мирослава Дума рассказала об обнаруженном у нее смертельном заболевании легких.

Финансы Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.

Транспорт РЖД собираются продавать билеты на автобусы, самолеты и пароходы "Российские железные дороги" (РЖД) планируют в 2020 году запустить работу сайта, где можно будет купить билет для проезда несколькими видами транспорта, в том числе на поезде, автобусе, самолете, сообщил журналистам директор РЖД по информационным технологиям Евгений Чаркин.