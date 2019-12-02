Общество

РИА НовостиРИА НовостиНазван регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат

Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Российской Федерации получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости*.
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Назван регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат

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