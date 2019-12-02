Общество
РИА НовостиНазван регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат
Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Российской Федерации получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости*.
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Баскетбол
«Даллас» прервал беспроигрышную серию «Лейкерс» из 10 матчей
«Лейкерс» (17-3) в домашнем матче регулярного сезона НБА проиграли «Далласу» (13-6) — 100:114.
Общество
NI: в СССР создали странные автоматы
Происшествия
Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 24
Число погибших при аварии туристического автобуса в тунисской провинции Джендуба возросло до 24 человек, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
Биатлон
Матвей Елисеев стал третьим в спринте на этапе Кубка мира по биатлону
Армия и оружие
Кураторы из США учили террористов ИГИЛ ведению информационной войны
Террористы «Исламского государства»1 (запрещена в РФ) создают различные фейки и вбросы по Сирии, четко следуя инструкциям США по ведению информационной войны.
Футбол
Автобус с футболистами обстреляли в Нигерии
Вооруженные грабители напали на автобус, в котором ехала футбольная команда из Нигерии «Ифеани Убах».
Технологии
Хакеры создали новый вирус для хищения денег из российских банков
С новым вирусом уже столкнулись клиенты Почта Банка и Московского кредитного банка (МКБ), пишет РБК со ссылкой на отчет Hi-Tech Crime Trends 2019 компании Group-IB.
Политика
Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
Политика
В МИД Украины ответили на заявление Володина о распаде страны
В заключение замглавы МИД призвал правоохранительные органы Украины изучить высказывания Володина на предмет нарушения законодательства страны.
Космос
Сладкая жизнь. В метеоритах впервые обнаружили одно из ключевых для зарождения жизни соединений
Шоу-бизнес
Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте
Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.
Политика
Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»
Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
Политика
Труба везет: что даст России запуск газопровода «Сила Сибири»
Торжественный запуск магистрали состоится 2 декабря, в нем в режиме телемоста примут участие президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.
Происшествия
При стрельбе в Новом Орлеане пострадали 11 человек
В результате стрельбы в американском городе Новый Орлеан в штате Луизиана пострадали 11 человек, двое из них находятся в критическом состоянии.
Спорт
Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу
Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.
Космос
NASA пустит на МКС частные компании и сдаст им в аренду оборудование
Американское космическое агентство NASA готовится пустить на борт МКС астронавтов частных компаний и сдать им в аренду свое оборудование, приобретя одно место на коммерческом рейсе, сообщает Forbes.
Футбол
«Арсенал» в первом матче без Эмери сыграл вничью с «Норвичем»
«Арсенал» не может победить уже в девяти матчах во всех турнирах и занимает восьмое место в турнирной таблице, «Норвич» идет девятнадцатым.
Общество
В РПЦ раскритиковали правила медосмотра водителей
Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, а сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене.
Футбол
Василий Уткин рассказал три факта о Дзюбе
Известный футбольный журналист и комментатор Василий Уткин перед матчем «Зенита» со «Спартаком» назвал три любопытных факта о нападающем сине-бело-голубых Артеме Дзюбе.
Космос
NASA займётся исследованием атмосферного отклонения на Северном полюсе
Учёные NASA займутся исследованием атмосферного отклонения на Северном полюсе, сообщает издание Science Alert.
Футбол
Почеттино может потерять £12,5 млн, если возглавит клуб АПЛ
Бывший главный тренер лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино может лишиться более £10 млн. Об этом сообщает Sunday Express.
Шоу-бизнес
Пригожин поддержал Добрынина, назвавшего российских звезд тупыми
Певец Вячеслав Добрынин назвал звезд шоу-бизнеса тупыми. По его мнению, они "не знают нот", плохо говорят и не умеют выражать свои мысли.
Наука
Ученые предложили восстанавливать конструкции из бетона микробами
Шоу-бизнес
Стало известно, куда ушла Юлия Михалкова из «Уральских пельменей»
Технологии
Пользователям до сих пор доступно бесплатное обновление до Windows 10
Поддержка ОС Windows 7 прекращается 14 января 2020 года, но пользователям до сих пор доступно бесплатное обновление до Windows 10.