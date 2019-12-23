Экономика
Lenta.ruНазван российский бизнесмен года
Журнал Forbes назвал главных героев уходящего 2019 года в сфере российского бизнеса. Так, бизнесменом года стал владелец группы компаний «Онэксим» Михаил Прохоров.
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Экономика
Строительная отрасль Камчатки оказалась не готова к льготной ипотеке
Камчатский край пока не сможет участвовать в программе льготной ипотеки под 2%. Причиной стала неготовность строительной отрасли региона.
Футбол
Головин принял участие в крупной победе «Монако» над «Лиллем»
«Монако» в рамках 19-го тура французского чемпионата принимал на своем стадионе «Лилль».
Технологии
Северный магнитный полюс быстро смещается к Сибири
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 1 копейку — до 62,27 рубля. Курс евро вырос на 3 копейки и составил 69,00 рубля.
Политика
Демократы могут предъявить Трампу новые обвинения в рамках импичмента
"Если в результате показаний Макгана появятся новые свидетельства, которые подтверждают вывод о том, что президент Трамп совершил подпадающие под импичмент действия, не отраженные в статьях [обвинения], утвержденных Палатой представителей, комитет поступит надлежащим образом, в том числе, если необходимо, будет рекомендовать новые статьи импичмента", - подчеркивается в документе.
Происшествия
Четверо офицеров СБУ Украины убиты в Закарпатье
По информации украинских СМИ, оперативная группа СБУ выполняла задание трафику контрабанды через так называемый "частный участок" границы Украины с Венгрией и Румынией, где местные контрабандисты выкупили и построили множество частных домовладений непосредственно вдоль границы, через которые и осуществлялась контрабанда из Украины.
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
«МИД Украины выражает решительный протест в связи с несогласованным визитом президента Российской Федерации Владимира Путина во временно оккупированную Автономную Республику Крым и открытием движения по железнодорожной части так называемого Крымского моста через Керченский пролив, который российская сторона построила без согласия Украины», — заявили в пресс-службе.
Политика
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как одной фразой избавил республику от воров в законе и их устоев, велев им не заниматься своими делами в регионе.
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты
Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
Кино
Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию киноленты в Full HD качестве.
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат
Третья строчка - еще один экс-лидер, приключенческая комедия со Скалой Джонсоном "Джуманджи: Новый уровень" (Jumanji: The Next Level) - 151,3 млн рублей за неделю и более 820 млн общей кассы.
Экономика
СБП обрастает банковскими комиссиями
СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Экономика
Стоимость акций Tesla достигла отметки из «наркотвита» Маска
Котировки Tesla на бирже Nasdaq 23 декабря впервые достигли скандальной отметки в $420 за штуку.
Авто
АвтоВАЗ рассказал о главных новинках года
Lada за 2019 год представила новые версий моделей в пяти семействах автомобилей марки – Granta, Largus, Vesta, Xray и 4x4.
Политика
Какие страны быстрее всего росли в этом десятилетии
Быстрее всего в 2010-е гг. росла экономика Эфиопии, выявило исследование Financial Times.
Происшествия
В ФБК сообщили об обыске у своего сотрудника
У сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова прошел обыск. Об этом сообщил РБК глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.
Политика
Глава «Нафтогаза» допустил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко допустил невыполнение обещаний России по транзиту газа после отзыва исков против «Газпрома».
Политика
Остановившийся из-за США «Северный поток-2» разрешили строить зимой
Федеральное ведомство по геодезии и картографии Германии (BSH) разрешило оператору строительства газопровода «Северный поток-2», компании Nord Stream 2 AG, проводить работы зимой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора.
Общество
В Бельгии арестовали коллекционера русского авангарда и его супругу
"Дело Топоровских" История началась в октябре 2017 года, когда в музее изящных искусств в бельгийском городе Гент были выставлены входящие в состав коллекции Тодоровского 24 ранее неизвестных работы российских авангардистов начала прошлого века, включая Казимира Малевича, Василия Кандинского и других.
Общество
В России проходят учения по устойчивой работе Рунета
Учения по обеспечению устойчивой работы Рунета начались в России в понедельник, 23 декабря.
Политика
Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией
Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Армия и оружие
Вассерман рассказал о возможности РФ заставить НАТО пожалеть
Страны НАТО готовятся к большой войне, «нагло» демонстрируя при этом, что готовы пойти на все, пишет публицист Анатолий Вассерман в своей колонке на сайте Ren TV.
Политика
Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента
Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
Политика
Зеленский подписал закон о статусе участников боевых действий
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который дает добровольцам статус участников боевых действий.
Экономика
Медведев продлил эксперимент tax free на год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что он продлил эксперимент tax free на год, распространив его еще на три региона.
Авто
Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов
Автоэксперты рассказали, как действовать водителям в случае неожиданного отказа тормозной системы.
Происшествия
Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни
Хоккей
«Ак Барс» обменял Ткачева в «Локомотив»
Форвард Ак Барса Владимир Ткачев в результате обмена продолжит карьеру в Локомотиве, сообщает официальный сайт ярославского клуба.
Шоу-бизнес
Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой
Только недавно благодарные зрители расхваливали звезду за откровенные кадры в купальнике с фотосессии в пенном джакузи, как 41-летняя Екатерина Климова подарила им новый повод для восхищения.