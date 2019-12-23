Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазван российский бизнесмен года

Журнал Forbes назвал главных героев уходящего 2019 года в сфере российского бизнеса. Так, бизнесменом года стал владелец группы компаний «Онэксим» Михаил Прохоров.
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Миграция миллиардов: главные сделки российских бизнесменов в 2019 году состоялись за пределами страны

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Ротенберг, Дерипаска и Греф стали героями года по версии Forbes

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Forbes выбрал героев года в российском бизнесе

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Forbes назвал российского бизнесмена года

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Назван российский бизнесмен года

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Главные сделки российских бизнесменов в 2019 году по версии Forbes

ГЛАС.RU09:32
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Головин принял участие в крупной победе «Монако» над «Лиллем»

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По информации украинских СМИ, оперативная группа СБУ выполняла задание трафику контрабанды через так называемый "частный участок" границы Украины с Венгрией и Румынией, где местные контрабандисты выкупили и построили множество частных домовладений непосредственно вдоль границы, через которые и осуществлялась контрабанда из Украины.
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МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

«МИД Украины выражает решительный протест в связи с несогласованным визитом президента Российской Федерации Владимира Путина во временно оккупированную Автономную Республику Крым и открытием движения по железнодорожной части так называемого Крымского моста через Керченский пролив, который российская сторона построила без согласия Украины», — заявили в пресс-службе.
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Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как одной фразой избавил республику от воров в законе и их устоев, велев им не заниматься своими делами в регионе.
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Третья строчка - еще один экс-лидер, приключенческая комедия со Скалой Джонсоном "Джуманджи: Новый уровень" (Jumanji: The Next Level) - 151,3 млн рублей за неделю и более 820 млн общей кассы.
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Стоимость акций Tesla достигла отметки из «наркотвита» Маска

Котировки Tesla на бирже Nasdaq 23 декабря впервые достигли скандальной отметки в $420 за штуку.
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АвтоВАЗ рассказал о главных новинках года

Lada за 2019 год представила новые версий моделей в пяти семействах автомобилей марки – Granta, Largus, Vesta, Xray и 4x4.
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Какие страны быстрее всего росли в этом десятилетии

Быстрее всего в 2010-е гг. росла экономика Эфиопии, выявило исследование Financial Times.
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У сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова прошел обыск. Об этом сообщил РБК глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.
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Глава «Нафтогаза» допустил невыполнение обещаний России по транзиту

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Остановившийся из-за США «Северный поток-2» разрешили строить зимой

Федеральное ведомство по геодезии и картографии Германии (BSH) разрешило оператору строительства газопровода «Северный поток-2», компании Nord Stream 2 AG, проводить работы зимой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора.
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В Бельгии арестовали коллекционера русского авангарда и его супругу

"Дело Топоровских" История началась в октябре 2017 года, когда в музее изящных искусств в бельгийском городе Гент были выставлены входящие в состав коллекции Тодоровского 24 ранее неизвестных работы российских авангардистов начала прошлого века, включая Казимира Малевича, Василия Кандинского и других.
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Учения по обеспечению устойчивой работы Рунета начались в России в понедельник, 23 декабря.
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Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией

Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
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Армия и оружие

Вассерман рассказал о возможности РФ заставить НАТО пожалеть

Страны НАТО готовятся к большой войне, «нагло» демонстрируя при этом, что готовы пойти на все, пишет публицист Анатолий Вассерман в своей колонке на сайте Ren TV.
Политическая Экспертиза 10:12
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Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента

Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
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Зеленский подписал закон о статусе участников боевых действий

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который дает добровольцам статус участников боевых действий.
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Медведев продлил эксперимент tax free на год

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что он продлил эксперимент tax free на год, распространив его еще на три региона.
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Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов

Автоэксперты рассказали, как действовать водителям в случае неожиданного отказа тормозной системы.
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Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой

Только недавно благодарные зрители расхваливали звезду за откровенные кадры в купальнике с фотосессии в пенном джакузи, как 41-летняя Екатерина Климова подарила им новый повод для восхищения.
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Михаил Прохоров
Российский предприниматель
Российский предприниматель и политик, миллиардер. Основатель оппозиционной партии «Гражданская платформа», бывший глава партии «Правое дело». Участник президентских выборов 4 марта 2012 года, на которых он занял 3-е место, получив 7,98% голосов избирателей. Учредитель и бывший президент частного инвестиционного фонда ОНЭКСИМ, президент Союза биатлонистов России в 2008-2014 годах, бывший владелец баскетбольной команды Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс».
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