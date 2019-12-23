Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазван российский бизнесмен года

Журнал Forbes назвал главных героев уходящего 2019 года в сфере российского бизнеса. Так, бизнесменом года стал владелец группы компаний «Онэксим» Михаил Прохоров.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

Миграция миллиардов: главные сделки российских бизнесменов в 2019 году состоялись за пределами страны

Forbesвчера в 23:51

Ротенберг, Дерипаска и Греф стали героями года по версии Forbes

URA.Ru00:24

Названы герои года российского бизнеса по версии Forbes

Телеканал 360°01:22

Forbes назвал российского бизнесмена года

РБК11:11

Forbes выбрал героев года в российском бизнесе

БИЗНЕС Online00:59

Назван российский бизнесмен года

Lenta.ru12:07

Главные сделки российских бизнесменов в 2019 году по версии Forbes

ГЛАС.RU09:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 19:40, Ашберн
Гаджеты

Дизайн Realme X50 является «глотком свежего воздуха»

Компания Realme продолжает подогревать интерес общественности к своему следующему флагманскому смартфону Realme X50, который должен быть представлен в начале января следующего года.
iXBT.com вчера в 22:31
Политика

Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте

Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.
РИА Новости 08:54
Экономика

В ПФР объяснили индексацию пенсии уволившихся пенсионеров

Глава российского Пенсионного фонда (ПФР) Антон Дроздов уточнил, что пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 году по определенной схеме.
Газета.Ru 21 декабря в 23:46
Наука

Ученые выяснили, как время суток влияет на память

Японские ученые провели эксперимент с мышами и выяснили, как время суток влияет на память.
МедиаПоток 07:30
Энергетика

Цены на бензин в 2019 году показали минимальный рост за 11 лет

Цены на бензин в этом году показывают самый низкий рост за последние 11 лет, на дизельное топливо — за последние 10, подсчитали «Известия» на основании данных Росстата.
Известия 18:26
Происшествия

СБУ прокомментировала сообщение о расстреле офицеров в Закарпатье

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская опровергла информацию о расстреле оперативной группы в Закарпатье.
Lenta.ru 18:40
Авто

Skoda показала обновленный Skoda Rapid для Китая

Чешская компания Skoda недавно представила новинку Skoda Rapid для рынка России, однако теперь состоялся официальный анонс автомобиля для Китая.
Faktom 04:55
Космос

Учёные рассказали об исчезновении сотни звёзд с ночного неба

Ferra вчера в 03:24
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные

Девятый долгожданный эпизод космического эпоса "Звездные войны" завершает историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий.
РИА Новости вчера в 22:52
Общество

Тимати «взяли в заложники» в его же ресторане в Калифорнии

Один из американских партнёров Тимати по лейблу Black Star, занимающийся студией творческого объединения и бургерной Black Star Burger в Калифорнии, решил разыграть рэпера и устроить ему "взятие в заложники" сотрудниками SWAT прямо в зале ресторана.
Life.ru вчера в 21:54
Гаджеты

Залп «Авроры»: в РЖД перейдут на смартфоны с отечественной ОС

В РЖД заказали несколько тысяч отечественных смартфонов MIG C55 с предустановленной российской операционной системой (ОС) «Аврора» для работников инфраструктурного комплекса.
Известия 16:01
Политика

Демократы допустили новые обвинения Трампа в рамках импичмента

В рамках импичмента демократы в конгрессе США могут предъявить американскому президенту Дональду Трампу новые обвинения.
Известия 17:49
Политика

Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента

Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
РИА Новости вчера в 05:51
Общество

Эксперты рассказали о судьбе «Северного потока-2» после санкций США

Эксперты рассказали о судьбе российского газопровода «Северный поток-2» после введения американских санкций.
Lenta.ru 17:16
Здоровье

Врачи рассказали, почему нужно мыть куриные яйца

Перед едой куриные яйца обязательно нужно ополаскивать водой, утверждают врачи. Зачем это делать, читайте в нашем материале.
Волгоградская правда 13:58
Происшествия

Прокурор запросил 3,5 года колонии для участника акции 27 июля

РИА Новости 11:34
Кино

Ди Каприо раскритиковал коллег за жалобы на тяжелую работу

Lenta.ru вчера в 14:16
Космос

На околоземную орбиту выведен первый спутник Эфиопии

65-килограммовый космический аппарат стал первым спутником Эфиопии на околоземной орбите.
REGNUM 21 декабря в 04:34
Общество

Совфед одобрил закон о виноградарстве и виноделии

Совфед одобрил закон о поддержке российских производителей вина, сообщается на сайте Совфеда.
Газета.Ru 09:02
Биатлон

Олимпийский чемпион по биатлону Тихонов назвал Губерниева шоуменом

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал спортивного комментатора Дмитрия Губерниева шоуменом.
МК-Спорт 10:52
Гаджеты

В Китае начались продажи новых Super SIM-карт

Вечерний курьер 06:04
Политика

Медведев назвал условие снятия санкций против Украины

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова рассмотреть вопрос снятия санкций с Украины, но для Киев должен первым проявить инициативу.
Московский Комсомолец 12:06
Армия и оружие

На Украине осуждена дезертировавшая из ДНР ополченка-предательница

Недвижимость.RU вчера в 07:21
Общество

Температура воздуха в Москве побила рекорд 71-летней давности

В 2015 году был побит рекорд температуры за 71 год для 23 декабря - температура воздуха составила 5,9°C.
Газета.Ru 13:46
Гаджеты

Появились первые результаты тестирования AMD Radeon RX 5600 XT

На выставке электроники CES 2020 в Лас-Вегасе, которая пройдет с 7 по 10 января, компания AMD покажет новые видеокарты Radeon RX 5600 XT.
Игромания.ру вчера в 12:08
Общество

Метели и сильный порывистый ветер ворвутся в Алтайский край 24 декабря

Метеорологи предупреждают о неблагоприятных погодных условиях 24 декабря в Алтайском крае ожидается ухудшение погоды: сильный снег, метели и ветер с порывами до 24 метров в секунду.
АМИТЕЛ 18:01
Хоккей

«Салават Юлаев» одолел «Ак Барс» в вынесенном матче КХЛ

Газета.Ru 16:27
Кино

Россиянам покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

Отреставрированный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве покажут на телеканале «Россия».
Аргументы и Факты 17:39
Армия и оружие

Тихие и смертоносные: в США высоко оценили подлодки проекта «Ясень-М»

Ударные АПЛ усовершенствованного проекта "Ясень-М" - самые смертоносные из когда-либо построенных, считает американкий портал The National Interest.
Российская газета 11:52
Армия и оружие

В Сирии боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Незаконные вооружённые формирования попытались нанести удар по российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщил 23 декабря на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
REGNUM 14:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Прохоров
Российский предприниматель
Российский предприниматель и политик, миллиардер. Основатель оппозиционной партии «Гражданская платформа», бывший глава партии «Правое дело». Участник президентских выборов 4 марта 2012 года, на которых он занял 3-е место, получив 7,98% голосов избирателей. Учредитель и бывший президент частного инвестиционного фонда ОНЭКСИМ, президент Союза биатлонистов России в 2008-2014 годах, бывший владелец баскетбольной команды Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное