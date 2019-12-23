Экономика
Lenta.ruНазван российский бизнесмен года
Журнал Forbes назвал главных героев уходящего 2019 года в сфере российского бизнеса. Так, бизнесменом года стал владелец группы компаний «Онэксим» Михаил Прохоров.
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Гаджеты
Дизайн Realme X50 является «глотком свежего воздуха»
Компания Realme продолжает подогревать интерес общественности к своему следующему флагманскому смартфону Realme X50, который должен быть представлен в начале января следующего года.
Политика
Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте
Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.
Экономика
В ПФР объяснили индексацию пенсии уволившихся пенсионеров
Глава российского Пенсионного фонда (ПФР) Антон Дроздов уточнил, что пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 году по определенной схеме.
Наука
Ученые выяснили, как время суток влияет на память
Японские ученые провели эксперимент с мышами и выяснили, как время суток влияет на память.
Энергетика
Цены на бензин в 2019 году показали минимальный рост за 11 лет
Цены на бензин в этом году показывают самый низкий рост за последние 11 лет, на дизельное топливо — за последние 10, подсчитали «Известия» на основании данных Росстата.
Происшествия
СБУ прокомментировала сообщение о расстреле офицеров в Закарпатье
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская опровергла информацию о расстреле оперативной группы в Закарпатье.
Авто
Skoda показала обновленный Skoda Rapid для Китая
Чешская компания Skoda недавно представила новинку Skoda Rapid для рынка России, однако теперь состоялся официальный анонс автомобиля для Китая.
Космос
Учёные рассказали об исчезновении сотни звёзд с ночного неба
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные
Девятый долгожданный эпизод космического эпоса "Звездные войны" завершает историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий.
Общество
Тимати «взяли в заложники» в его же ресторане в Калифорнии
Один из американских партнёров Тимати по лейблу Black Star, занимающийся студией творческого объединения и бургерной Black Star Burger в Калифорнии, решил разыграть рэпера и устроить ему "взятие в заложники" сотрудниками SWAT прямо в зале ресторана.
Гаджеты
Залп «Авроры»: в РЖД перейдут на смартфоны с отечественной ОС
В РЖД заказали несколько тысяч отечественных смартфонов MIG C55 с предустановленной российской операционной системой (ОС) «Аврора» для работников инфраструктурного комплекса.
Политика
Демократы допустили новые обвинения Трампа в рамках импичмента
В рамках импичмента демократы в конгрессе США могут предъявить американскому президенту Дональду Трампу новые обвинения.
Политика
Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента
Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
Общество
Эксперты рассказали о судьбе «Северного потока-2» после санкций США
Эксперты рассказали о судьбе российского газопровода «Северный поток-2» после введения американских санкций.
Здоровье
Врачи рассказали, почему нужно мыть куриные яйца
Перед едой куриные яйца обязательно нужно ополаскивать водой, утверждают врачи. Зачем это делать, читайте в нашем материале.
Кино
Ди Каприо раскритиковал коллег за жалобы на тяжелую работу
Космос
На околоземную орбиту выведен первый спутник Эфиопии
65-килограммовый космический аппарат стал первым спутником Эфиопии на околоземной орбите.
Общество
Совфед одобрил закон о виноградарстве и виноделии
Совфед одобрил закон о поддержке российских производителей вина, сообщается на сайте Совфеда.
Биатлон
Олимпийский чемпион по биатлону Тихонов назвал Губерниева шоуменом
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал спортивного комментатора Дмитрия Губерниева шоуменом.
Гаджеты
В Китае начались продажи новых Super SIM-карт
Политика
Медведев назвал условие снятия санкций против Украины
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова рассмотреть вопрос снятия санкций с Украины, но для Киев должен первым проявить инициативу.
Армия и оружие
На Украине осуждена дезертировавшая из ДНР ополченка-предательница
Общество
Температура воздуха в Москве побила рекорд 71-летней давности
В 2015 году был побит рекорд температуры за 71 год для 23 декабря - температура воздуха составила 5,9°C.
Гаджеты
Появились первые результаты тестирования AMD Radeon RX 5600 XT
На выставке электроники CES 2020 в Лас-Вегасе, которая пройдет с 7 по 10 января, компания AMD покажет новые видеокарты Radeon RX 5600 XT.
Общество
Метели и сильный порывистый ветер ворвутся в Алтайский край 24 декабря
Метеорологи предупреждают о неблагоприятных погодных условиях 24 декабря в Алтайском крае ожидается ухудшение погоды: сильный снег, метели и ветер с порывами до 24 метров в секунду.
Кино
Россиянам покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
Отреставрированный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве покажут на телеканале «Россия».
Армия и оружие
Тихие и смертоносные: в США высоко оценили подлодки проекта «Ясень-М»
Ударные АПЛ усовершенствованного проекта "Ясень-М" - самые смертоносные из когда-либо построенных, считает американкий портал The National Interest.
Армия и оружие
В Сирии боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Незаконные вооружённые формирования попытались нанести удар по российской авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщил 23 декабря на брифинге начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.