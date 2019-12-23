Журнал Forbes назвал главных героев уходящего 2019 года в сфере российского бизнеса. Так, бизнесменом года стал владелец группы компаний «Онэксим» Михаил Прохоров.

Гаджеты Дизайн Realme X50 является «глотком свежего воздуха» Компания Realme продолжает подогревать интерес общественности к своему следующему флагманскому смартфону Realme X50, который должен быть представлен в начале января следующего года.

Политика Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.

Экономика В ПФР объяснили индексацию пенсии уволившихся пенсионеров Глава российского Пенсионного фонда (ПФР) Антон Дроздов уточнил, что пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 году по определенной схеме.

Авто Skoda показала обновленный Skoda Rapid для Китая Чешская компания Skoda недавно представила новинку Skoda Rapid для рынка России, однако теперь состоялся официальный анонс автомобиля для Китая.

Кино Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные Девятый долгожданный эпизод космического эпоса "Звездные войны" завершает историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий.

Общество Тимати «взяли в заложники» в его же ресторане в Калифорнии Один из американских партнёров Тимати по лейблу Black Star, занимающийся студией творческого объединения и бургерной Black Star Burger в Калифорнии, решил разыграть рэпера и устроить ему "взятие в заложники" сотрудниками SWAT прямо в зале ресторана.

Политика Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.

Политика Медведев назвал условие снятия санкций против Украины Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова рассмотреть вопрос снятия санкций с Украины, но для Киев должен первым проявить инициативу.

Гаджеты Появились первые результаты тестирования AMD Radeon RX 5600 XT На выставке электроники CES 2020 в Лас-Вегасе, которая пройдет с 7 по 10 января, компания AMD покажет новые видеокарты Radeon RX 5600 XT.

Общество Метели и сильный порывистый ветер ворвутся в Алтайский край 24 декабря Метеорологи предупреждают о неблагоприятных погодных условиях 24 декабря в Алтайском крае ожидается ухудшение погоды: сильный снег, метели и ветер с порывами до 24 метров в секунду.

Кино Россиянам покажут отреставрированную «Иронию судьбы» Отреставрированный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве покажут на телеканале «Россия».