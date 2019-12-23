Экономика
Lenta.ruНазван российский бизнесмен года
Журнал Forbes назвал главных героев уходящего 2019 года в сфере российского бизнеса. Так, бизнесменом года стал владелец группы компаний «Онэксим» Михаил Прохоров.
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Технологии
В новой сборке MIUI 11 появится функция кастомизации интерфейса
Компания Xiaomi заявила, что новое обновление MIUI 11 привнесёт функцию кастомизации интерфейса.
Происшествия
Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке
Стрельба на Лубянке — трагедия, поскольку погибли люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Общество
В США вооруженные люди «задержали» Тимати
В США известный российский рэп-исполнитель Тимати стал жертвой пранка, видео розыгрыша он выложил в Instagram.
Политика
Украина запротестовала из-за визита Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины запротестовало в связи с визитом президента России Владимира Путина в Крым и открытием движения по железнодорожной части моста через Керченский пролив.
Политика
Глава Чечни прокомментировал убийство в Берлине Зелимхана Хангошвили
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в ходе пресс-конференции прокомментировал убийство в Берлине Зелимхана Хангошвили.
Гаджеты
Motorola отложила выход раскладушки Razr с гибким экраном
Здоровье
Регулярный секс защитит от рака простаты
Общество
Около трети россиян назвали 2019 год труднее предыдущих
Уходящий 2019 год был труднее для России, чем предыдущий, считают 37% граждан, следует из опроса Левада-центра.
Транспорт
Собянин открыл дублер Киевского шоссе в Новой Москве
Движение по первому участку автодороги "Марьино-Саларьево" от улицы Адмирала Корнилова до магистрали "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" 23 декабря запустил Сергей Собянин.
Здоровье
Главврач Таганрогской БСМП заявил, что во взятках врачей виноваты сами пациенты
На недавней пресс-конференции главный врач БСМП Таганрога Дмитрий Сафонов поговорил и на самую злободневную тему — тему взяток.
Политика
Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»
В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
Шоу-бизнес
Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей
Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
Технологии
В России запустили беспилотный грузовик с помощью 5G от «Мегафона»
Возможности беспилотного управления грузовиком на промышленной площадке были впервые наглядно представлены на шахте «Листвяжная».
Баскетбол
Первое поражение в Единой лиге ВТБ «Химкам» нанёс «Локомотив-Кубань»
В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ баскетболисты подмосковных «Химок» в нынешнем сезоне выдали беспроигрышную серию из 11 матчей, а нанести первое поражение «жёлто-синим» сумел клуб из Краснодара «Локомотив-Кубань», который недавно возглавил Евгений Пашутин.
Политика
Медведев назвал условие снятия санкций против Украины
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова рассмотреть вопрос снятия санкций с Украины, но для Киев должен первым проявить инициативу.
Общество
Глава Boeing ушел в отставку из-за проблем с 737 Max
Полеты самолета Boeing 737 Max, который должен был стать основным коммерческим самолетом компании, приостановлены по всему миру с марта 2019 года после двух крушений лайнеров этой модели.
Политика
Путин признался, что не пьет чай
Футбол
Как голосовал Мурад Мусаев при определении лучшего игрока России
Сегодня «СЭ» назвал лучшего игрока 2019 года по версии нашего издания и РФС.
Политика
Власти Германии разрешили прокладку труб «Северного потока-2»
Федеральное министерство Германии по судоходству и гидрографии разрешило проводить работы по прокладке труб «Северного потока-2» в зимние месяцы.
Политика
Путин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи
Европейские страны пришли к тому, что отодвинули железную и автомобильную дороги от побережья, обратил внимание президент.
Футбол
Лучший бомбардир чемпионата Беларуси Шкурин переходит в ЦСКА
Форвард «Энергетик-БГУ» Илья Шкурин стал игроком ЦСКА, сообщает Sport24.
Шоу-бизнес
Певица Нюша объяснила странное имя дочери
Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Кино
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Политика
Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга
Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.
Общество
Росстат сообщил о подорожании новогоднего стола у жителей России
Для российской семьи из четырех взрослых и одного ребенка новогодний стол подорожал по сравнению с декабрем прошлого года в среднем на 2,74% — до 6430,78 руб. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстата, который рассчитал среднюю стоимость праздничного застолья.
Политика
Медведев назвал гуманным тариф на транзит газа через Украину
Россия получила очень гуманный тариф на транзит газа через Украину, заявил журналистам премьер-министр Дмитрий Медведев.
Шоу-бизнес
Настя Каменских появилась на съемках X-Factor в нижнем белье
Украинская певица Настя Каменских удивила зрителей телешоу X-Factor, появившись на съемочной площадке в нижнем белье.
Экономика
При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое
При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.