Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазван российский бизнесмен года

Журнал Forbes назвал главных героев уходящего 2019 года в сфере российского бизнеса. Так, бизнесменом года стал владелец группы компаний «Онэксим» Михаил Прохоров.
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Миграция миллиардов: главные сделки российских бизнесменов в 2019 году состоялись за пределами страны

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Ротенберг, Дерипаска и Греф стали героями года по версии Forbes

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Михаил Прохоров
Российский предприниматель
Российский предприниматель и политик, миллиардер. Основатель оппозиционной партии «Гражданская платформа», бывший глава партии «Правое дело». Участник президентских выборов 4 марта 2012 года, на которых он занял 3-е место, получив 7,98% голосов избирателей. Учредитель и бывший президент частного инвестиционного фонда ОНЭКСИМ, президент Союза биатлонистов России в 2008-2014 годах, бывший владелец баскетбольной команды Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс».
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