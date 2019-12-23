Журнал Forbes назвал главных героев уходящего 2019 года в сфере российского бизнеса. Так, бизнесменом года стал владелец группы компаний «Онэксим» Михаил Прохоров.

Политика Украина запротестовала из-за визита Путина в Крым Министерство иностранных дел Украины запротестовало в связи с визитом президента России Владимира Путина в Крым и открытием движения по железнодорожной части моста через Керченский пролив.

Баскетбол Первое поражение в Единой лиге ВТБ «Химкам» нанёс «Локомотив-Кубань» В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ баскетболисты подмосковных «Химок» в нынешнем сезоне выдали беспроигрышную серию из 11 матчей, а нанести первое поражение «жёлто-синим» сумел клуб из Краснодара «Локомотив-Кубань», который недавно возглавил Евгений Пашутин.

Политика Медведев назвал условие снятия санкций против Украины Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова рассмотреть вопрос снятия санкций с Украины, но для Киев должен первым проявить инициативу.

Общество Глава Boeing ушел в отставку из-за проблем с 737 Max Полеты самолета Boeing 737 Max, который должен был стать основным коммерческим самолетом компании, приостановлены по всему миру с марта 2019 года после двух крушений лайнеров этой модели.

Политика На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.

Политика Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.