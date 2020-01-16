Экономика
Lenta.ruНазван российский город-лидер по росту цен на жилье
В пятерку российских городов с быстро дорожающей вторичной недвижимостью по итогам 2019-го, помимо Новокузнецка, вошли Подольск, Иркутск, Химки и Владивосток — «квадрат» в них прибавил в цене 10-12 процентов. В Москве «вторичка» за год стала дороже на 6 процентов (до 196,7 тысячи рублей за метр).
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с чего всё началось
Прогнозный рост За 2020 год цены на квартиры в новостройках в крупных городах России вырастут примерно на 10%, на вторичное жилье — на 6%. Такой прогноз в беседе с "Известиями" сделал руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.Известиявчера в 16:01
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