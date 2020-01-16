Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазван российский город-лидер по росту цен на жилье

В пятерку российских городов с быстро дорожающей вторичной недвижимостью по итогам 2019-го, помимо Новокузнецка, вошли Подольск, Иркутск, Химки и Владивосток — «квадрат» в них прибавил в цене 10-12 процентов. В Москве «вторичка» за год стала дороже на 6 процентов (до 196,7 тысячи рублей за метр).
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с чего всё началось

Непогода в доме: цены на жилье в 2020 году вырастут на 10-15%

Прогнозный рост За 2020 год цены на квартиры в новостройках в крупных городах России вырастут примерно на 10%, на вторичное жилье — на 6%. Такой прогноз в беседе с "Известиями" сделал руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.
Известиявчера в 16:01

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Эксперты анонсировали рост цен на жилье в России в 2020 году

РБКвчера в 20:36

Стоимость квартир в 2020 году существенно вырастет

URA.Ruвчера в 17:47

Аналитики прогнозируют подорожание квартир на 10-15% в 2020 году

РЕН ТВвчера в 16:12

«Известия»: цены на квартиры в новостройках в России вырастут на 10% в 2020 году

ТАССвчера в 17:05

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

Известиявчера в 18:01

Эксперты: стоимость жилья в России в 2020 году вырастет на 10%

REGNUMвчера в 16:27

Эксперты прогнозируют подорожание квартир на 10-15% в 2020 году

Московский Комсомолецвчера в 17:22
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Автоспорт

Экипаж Шибалова выиграл сокращённый десятый этап ралли-рейда «Дакар»

RT на русском вчера в 04:55
Политика

Правительство России ушло в отставку

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с главой государства Владимиром Путиным после оглашения послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.
RT на русском вчера в 08:32
Политика

Мишустин проводит встречи в Госдуме

Государственная дума рассматривает 16 января вопрос о назначении Михаила Мишустина на пост премьер-министра.
Вести.Ru 01:00
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в суде в Новокузнецке

45-летний житель Кемеровской области открыл огонь в мировом суде Новокузнецка утром 16 января.
Газета.Ru 01:48
Единоборства

Макгрегор и Серроне провели дуэль взглядов перед UFC 246

В Лас-Вегасе прошла пресс-конференция перед UFC 246, главным событием которого станет бой ирландского бойца MMA Конора Макгрегора и американца Дональда Серроне.
РЕН ТВ вчера в 22:07
Общество

В школах введут бесплатное горячее питание для младшеклассников

ИА DixiNews // Санкт-Петербург вчера в 04:52
Политика

Пресс-секретарь заявил, что Кадыров проходит курс лечения

«Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, требующий медицинских процедур», — заявил Каримов.
RT на русском 00:10
Происшествия

В Татарстане проверяют жалобы на домогательства в детском приюте

РИА Новости 00:55
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале

Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
RT на русском вчера в 21:09
Политика

Кудрин призвал при изменениях Конституции повысить роль премьера

При изменениях Конституции на фоне повышения значения парламента необходимо увеличить также роль премьера и его статус, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
РИА Новости 00:11
Политика

Мишустин назвал депутатам приоритет в своей работе

Михаил Мишустин в ходе встречи с фракцией «Единая Россия» в Госдуме заявил депутатам, что исполнение послания президента Владимира Путина, оглашенное в среду, станет приоритетом в его работе.
Взгляд.ру 01:53
Общество

В Индонезии два острова ушли под воду из-за повышения уровня моря

РИА Новости вчера в 22:22
Происшествия

Один человек погиб при обрушении породы в шахте в Оренбургской области

В результате обрушения породы на руднике в Оренбургской области погиб один человек, передает телеканал РЕН ТВ в четверг, 16 января.
Известия вчера в 23:52
Политика

Документы по импичменту Трампа переданы в Сенат

Семь "менеджеров по импичменту" Палаты представителей доставили документы об импичменте президенту США Дональду Трампу в Сенат, сообщает CNN.
Интерфакс вчера в 18:27
Шоу-бизнес

Влад Топалов перенес две операции с начала года

Певец Влад Топалов у себя в Instagram рассказал, что с начала 2020 года перенес две операции.
Газета.Ru 14 января в 08:28
Армия и оружие

Армия Сирии возобновила операцию против террористов в Идлибе

Сирийская армия возобновила в ночь на 16 января военную операцию в провинции Идлиб из-за нарушения боевиками режима перемирия.
ФАН вчера в 19:10
Политика

Послание Путина вызвало тревогу у бывшего главы МИД Украины

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызвало беспокойство у бывшего главы МИД Украины Павла Климкина.
REGNUM вчера в 18:40
Происшествия

Армия контролирует район у российского посольства в Бейруте

Армия и полиция взяли под контроль район вблизи российского посольства в Бейруте, где проходили беспорядки.
RT на русском вчера в 20:48
Футбол

«Монако» Головина проиграл «ПСЖ» в матче Лиги 1

В рамках 15-го тура чемпионата Франции "Монако" дома крупно проиграл "Пари Сен-Жермен". Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу парижан.
Газета.Ru вчера в 17:16
Происшествия

В Челябинске машина упала с моста в реку

Губерния (г. Челябинск) 01:14
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости вчера в 01:00
Космос

«Роскосмос» нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией

Речь идет о создании множества наземных радиоэлектронных станций, предназначенных для подавления сигналов при передаче данных со спутников оптического, инфракрасного и радиолокационного наблюдения на спутники-ретрансляторы, обеспечивающие сброс данных на наземные пункты приема.
РИА Новости вчера в 20:39
Армия и оружие

ВКС России перекраивают сирийский «ландшафт»

Активное участие в умиротворении боевиков приняли ВКС РФ.
Военно-промышленный курьер 01:56
Политика

WP рассказал о желании Трампа встретиться с Путиным еще до инаугурации

Российская газета вчера в 22:57
Наука

Впервые создали робота из живых клеток

Американские инженеры из Университета Вермонта впервые смогли сделать робота из живых клеток.
МедиаПоток вчера в 02:15
Интернет

Microsoft выпускает браузер Edge на основе Chromium

Согласно сообщению компании Microsoft в официальном блоге, обновленный браузер Edge поддерживает расширения Chrome, профили пользователей и ускоряет просмотр веб-страниц.
ГЛАС.RU вчера в 04:04
Здоровье

Малышева назвала «самый хороший» рак

Телеведущая Елена Малышева рассказала о зависимости развития того или иного вида рака с группой крови человека и назвала «самый хороший».
Lenta.ru вчера в 22:03
Политика

Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»

Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Московский Комсомолец вчера в 13:56
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике ОРВИ и гриппа

Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации, которые помогут не заразиться вирусами ОРВИ и гриппа, в том числе в ведомстве посоветовали избегать людных мест.
RT на русском вчера в 22:18
Политика

В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны

RT на русском 01:18
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