Прогнозный рост За 2020 год цены на квартиры в новостройках в крупных городах России вырастут примерно на 10%, на вторичное жилье — на 6%. Такой прогноз в беседе с "Известиями" сделал руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

с чего всё началось

В пятерку российских городов с быстро дорожающей вторичной недвижимостью по итогам 2019-го, помимо Новокузнецка, вошли Подольск, Иркутск, Химки и Владивосток — «квадрат» в них прибавил в цене 10-12 процентов. В Москве «вторичка» за год стала дороже на 6 процентов (до 196,7 тысячи рублей за метр).

Назван российский город-лидер по росту цен на жилье

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