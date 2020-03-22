Вскоре, по мнению специалиста, в общественном транспорте будет введена система фильтрации воздуха, что сделает передвижение абсолютно безопасным при любой эпидемии.

с чего всё началось

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов пояснил, чего следует опасаться на транспорте во время пандемии коронавируса. По его словам, риск заразиться новым типом коронавируса в транспорте с высокой «скученностью» людей весьма велик.

Назван самый безопасный транспорт во время пандемии коронавируса

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