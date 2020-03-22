Коронавирус

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Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов пояснил, чего следует опасаться на транспорте во время пандемии коронавируса. По его словам, риск заразиться новым типом коронавируса в транспорте с высокой «скученностью» людей весьма велик.
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с чего всё началось

Инфекционист назвал самый безопасный транспорт во время пандемии COVID-19

Вскоре, по мнению специалиста, в общественном транспорте будет введена система фильтрации воздуха, что сделает передвижение абсолютно безопасным при любой эпидемии.
ТК Звезда09:52

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Назван самый безопасный транспорт при пандемии коронавируса

News.ru11:12

Эксперт разделил транспорт по степени опасности заражения

Вести.Ru13:04

Инфекционист назвал самый безопасный транспорт во время коронавируса

Газета.Ru12:16

Инфекционист назвал самый безопасный транспорт во время коронавируса

Москва 2415:38

Определен самый безопасный во время пандемии коронавируса транспорт

Lenta.ru11:11

Врач назвал самый безопасный транспорт во время пандемии COVID-19

РИА Новости10:40

Инфекционист назвал самый безопасный транспорт во время пандемии COVID-19

ТК Звезда09:52
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Армия и оружие

Первые самолёты ВКС РФ с военными врачами приземлились в Италии

REGNUM 17:27
Общество

В Египте умер от коронавируса генерал армии

«Вооруженные силы оплакивают смерть одного из своих сыновей, который скончался в воскресенье в результате заражения коронавирусом во время участия в профилактических мероприятиях по борьбе с распространением вируса в стране», — говорится в заявлении египетских военных.
РБК 18:18
Происшествия

В Москве по делу о мошенничестве задержан экс-сотрудник налоговой

По данному делу ранее был задержан и арестован экс-сотрудник министерства по налогам и сборам Рахман Шайдаев.
RuNews24.ru вчера в 09:01
Общество

Камеры будут фиксировать еще одно нарушение ПДД российскими водителями

Ранее, в феврале, сообщалось, что российские водители смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные автоматическими камерами, через портал госуслуг.
Lenta.ru 16:35
Шоу-бизнес

Барановская прокомментировала иск Аршавина об уменьшении алиментов

Телеведущая Юлия Барановская прокомментировала действия бывшего гражданского мужа, футболиста Андрея Аршавина, который решил подать иск в суд об уменьшении алиментов, сообщает портал «Утро.ру».
МИР 24 20 марта в 07:22
Общество

В Евросоюзе допустили закрытие границ на два года

Границы стран Евросоюза могут оставаться закрытыми в течение двух лет, заявил председатель Центрального штаба по преодолению кризисной ситуации в связи с распространением коронавируса в Чехии, замминистра здравоохранения республики Роман Прымула, передает ТАСС.
Lenta.ru 15:21
Политика

В Абхазии началось голосование на выборах президента

Сегодня, 22 марта, в Абхазии проходят повторные президентские выборы. В 35 округах республики открыты 152 избирательных участка.
Парламентская газета 02:45
Общество

Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.
Lenta.ru 17:33
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые показала фото без очков

Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Невские Новости 05:03
Армия и оружие

Новые украинские десантные катера сравнили с братской могилой

Известия 18:00
Общество

Шойгу объяснил выбор места строительства Главного храма ВС России

Решение о строительстве главного храма Вооруженных Сил России в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке обусловлено тем, что именно с этого места советские войска в 1941 году начали движение на Запад.
РБК 17:56
Политика

Зеленский провёл переговоры с главой МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой по вопросам расширения сотрудничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17:18
Автоспорт

Определились участники виртуальной гонки в Бахрейне

F1news.ru 14:51
Космос

Россия вывела на орбиту 34 спутника связи

Российским специалистам удалось вывести на орбиту 34 британских спутника связи "OneWeb".
Online47.ru вчера в 19:52
Здоровье

715 человек в Тульской области находятся под наблюдением врачей

715 человек находятся под наблюдением.
Московский Комсомолец Тула 08:00
Происшествия

По путевкам для больных детей отдохнули чада воронежских чиновников

Проведенная проверка показала, что сотрудники управления социальной защиты населения района, вместо того, чтобы предоставлять путевки для санаторно-курортного лечения детям в порядке очередности, выдавали данные путевки детям сотрудников ведомства.
Kursk.com 05:42
Экономика

Названы сферы с самыми высокими зарплатами в регионах России

Самые высокие заработные платы в регионах России зафиксированы в сферах добывающей промышленности, финансового сектора, а также интеллектуального труда.
RT на русском 17:53
Авто

JAC привезет в Россию несколько новинок

Китайский JAC Motors, ныне представленный в России пикапом T6 и кроссоверами S3 и S5, скоро расширит свою линейку большим пикапом T8, лифтбеком A5 и полноразмерным кроссовером S7.
Автоновости дня вчера в 03:13
Политика

В Германии возмутились поздравлением Лаврова от телеканала ARD

Берлин, 22 марта 2020, 19:32 — REGNUM Немецкий таблоид Bild возмутился поздравлением Московского бюро телеканала ARD министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передает RT.
REGNUM 12:32
Политика

Макрон поставил ультиматум Джонсону из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вынужден ввести ограничения на работу ресторанов, баров и клубов в стране из-за давления президента Франции Эммануэля Макрона.
Lenta.ru 14:34
Происшествия

В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения

В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
РБК 05:30
Общество

Среди новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы

В Москве зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Среди инфицированных есть иностранцы.
Известия 09:38
Общество

Коронавирус унес в прошлое комфорт и блага глобализации. Какой будет жизнь после пандемии?

Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 обрушила привычный образ жизни миллионов людей.
Lenta.ru 17:01
Общество

Число заразившихся коронавирусом в США превысило 32 000

Число заразившихся коронавирусом в США достигло 32 640.
RT на русском 17:36
Музыка

Организаторы «Евровидения» объяснили, что дальше будет с конкурсом

Оргкомитет международного песенного конкурса "Евровидение", который в этом году был отменен из-за бушующей по всему миру пандемии нового коронавируса, принял решение по "Евровидению-2021".
Российская газета 20 марта в 17:32
Космос

Застрявший на Марсе зонд NASA вытащили ударом ковша

На Марсе застрял исследовательский зонд NASA InSight.
РЕН ТВ 19 марта в 07:19
Финансы

Назван курс доллара на конец марта

На следующей неделе, с 23 марта курс валют может колебаться в пределах 79-82 рублей за доллар и 80-89 рублей за евро.
Утро.ru 03:38
Армия и оружие

Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160

10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Известия вчера в 23:46
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Общество

Владимир Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Вести Татарстан 20 марта в 11:02
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