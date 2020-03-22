Коронавирус
ИзвестияНазван самый безопасный транспорт во время пандемии коронавируса
Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов пояснил, чего следует опасаться на транспорте во время пандемии коронавируса. По его словам, риск заразиться новым типом коронавируса в транспорте с высокой «скученностью» людей весьма велик.
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с чего всё началось
Вскоре, по мнению специалиста, в общественном транспорте будет введена система фильтрации воздуха, что сделает передвижение абсолютно безопасным при любой эпидемии.ТК Звездавчера в 09:52
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Шоу-бизнес
Диана Гурцкая впервые показала фото без очков
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова вернулась в Россию с детьми, но без Джигана
На своей странице в соцсети Instagram Оксана Самойлова опубликовала короткое видео со стоящими в аэропорту чемоданами и надписью Home.
Общество
В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом
По данным на 22 марта в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Политика
В Россию привезли более 25 млн медицинских масок из Китая
Самолет ВКС России доставил первую партию медицинских масок из Китая.
Общество
ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями
ГИБДД планирует ввести в работу камеры, фиксирующие использование водителями мобильного телефона за рулем.
Здоровье
В Москве вылечили от коронавируса 16-летнюю девушку
"Москвичка в возрасте 16 лет благополучно вылечилась от коронавируса и была выписана из инфекционной клинической больницы № 1", - сообщила СМИ заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Политика
Италия запросила военной поддержки США в борьбе с коронавирусом
Вашингтон, 23 марта 2020, 08:11 — REGNUM Правительство Италии рассчитывает получить поддержку от Пентагона в борьбе с распространением пандемии коронавируса.
Общество
Правительство приостановило диспансеризацию из-за коронавируса
Правительство РФ временно приостановило всероссийскую диспансеризацию в связи с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Энергетика
Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%
Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
Здоровье
Законопроект о лечении по интернету внесут в Госдуму
Члены партии «Единая Россия» в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект, который предполагает отмену обязательного очного осмотра пациента при эпидемии и разрешает лечение по интернету.
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 марта
Голосование по поправкам к Конституции, назначенное на 22 апреля, могут перенести на июнь из-за пандемии коронавируса, рассказали источники газеты «Ведомости».
Общество
Россия ограничит авиасообщение со всеми странами
Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации.
Экономика
Российская пшеница обогнала нефть в цене
По данным СМИ, российская пшеница в стоимости установила исторический максимум и обогнала цену за российскую нефть.
Происшествия
Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса
Общество
Вирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе
Европейским странам может понадобиться два года для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса, заявил китайский вирусолог, глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун 22 марта.
Общество
В Гидрометцентре пообещали потепление до плюс 15 градусов
По словам Вильфанда, плюс 15 столбики термометров в столице будут показывать днем, тогда как по утрам температура будет держаться около нуля.
Экономика
Первый туроператор в России ушел на дно из-за коронавируса
Руководитель списал потерю компании на мировую пандемию нового коронавируса и резкий скачок валюты из-за падения нефтяных цен.
Происшествия
Еще у троих жителей Челябинской области выявили коронавирус
Анализы на коронавирусную инфекцию показали положительный результат еще у троих жителей Челябинской области, передает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя губернатора региона Ирину Гехт.
Происшествия
Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.
Игры
Half-Life: Alyx занимает около 67 Гб дискового пространства
Шоу-бизнес
Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ
Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Экономика
В Думе предложили провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат
Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил дополнительно проиндексировать пенсии, а также зарплаты работникам учреждений и предприятий всех форм собственности.
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали сильно набравшую вес Татьяну Догилеву
63-летнюю Татьяну Догилеву поклонники отказываются узнавать.
Экономика
России прописали низкоуглеродное будущее
Минэкономики разработало стратегию развития РФ с низкими парниковыми выбросами Минэкономики направило на согласование в правительство Стратегию долгосрочного развития РФ до 2050 года с низким уровнем выбросом парниковых газов — она предлагает некоторое усиление национальной цели снижения выбросов и запуск инструментов экономического стимулирования компаний к их снижению.
Общество
Дробыш рассказал о тяжелом положении шоу-бизнеса из-за коронавируса
Представителям шоу-бизнеса приходится тяжело из-за отмены массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса, об этом "Вечерней Москве" рассказал композитор и продюсер Виктор Дробыш.
Футбол
Ньюкасл Джетс – Мельбурн Сити: мастерство сыграет решающую роль
Эксперт сайта Legalbet Владислав Батурин предлагает ставку на победу Мельбурн Сити в матче чемпионата Австралии.
Политика
CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала
Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.
Здоровье
Установлен средний инкубационный период коронавируса
"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
Политика
Гордон заявил о риске распада Украины
Киев, 23 марта 2020, 08:41 — REGNUM Украина может прекратить своё существование из-за пандемии коронавируса и нефтяного кризиса, заявил украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в эфире телеканала «НАШ».