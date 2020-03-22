Коронавирус

ИзвестияИзвестияНазван самый безопасный транспорт во время пандемии коронавируса

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов пояснил, чего следует опасаться на транспорте во время пандемии коронавируса. По его словам, риск заразиться новым типом коронавируса в транспорте с высокой «скученностью» людей весьма велик.
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с чего всё началось

Инфекционист назвал самый безопасный транспорт во время пандемии COVID-19

Вскоре, по мнению специалиста, в общественном транспорте будет введена система фильтрации воздуха, что сделает передвижение абсолютно безопасным при любой эпидемии.
ТК Звездавчера в 09:52

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Какой транспорт самый безопасный в период пандемии

Pravda.Ruвчера в 23:43

Инфекционист назвал самый безопасный транспорт во время коронавируса

Москва 24вчера в 15:38

Врач назвал самый безопасный транспорт во время пандемии COVID-19

РИА Новостивчера в 10:40

Инфекционист назвал самый безопасный транспорт во время коронавируса

Газета.Ruвчера в 12:16

Определен самый безопасный во время пандемии коронавируса транспорт

Lenta.ruвчера в 11:11

Эксперт разделил транспорт по степени опасности заражения

Вести.Ruвчера в 13:04

Инфекционист назвал самый безопасный транспорт во время пандемии COVID-19

ТК Звездавчера в 09:52
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Шоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые показала фото без очков

Невские Новости вчера в 05:03
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова вернулась в Россию с детьми, но без Джигана

На своей странице в соцсети Instagram Оксана Самойлова опубликовала короткое видео со стоящими в аэропорту чемоданами и надписью Home.
RuNews24.ru вчера в 18:31
Общество

В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом

По данным на 22 марта в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Юга.ру вчера в 09:11
Политика

В Россию привезли более 25 млн медицинских масок из Китая

Самолет ВКС России доставил первую партию медицинских масок из Китая.
ТВ Центр 01:44
Общество

ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями

ГИБДД планирует ввести в работу камеры, фиксирующие использование водителями мобильного телефона за рулем.
Известия 00:47
Здоровье

В Москве вылечили от коронавируса 16-летнюю девушку

"Москвичка в возрасте 16 лет благополучно вылечилась от коронавируса и была выписана из инфекционной клинической больницы № 1", - сообщила СМИ заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Газета.Ru 01:57
Политика

Италия запросила военной поддержки США в борьбе с коронавирусом

Вашингтон, 23 марта 2020, 08:11 — REGNUM Правительство Италии рассчитывает получить поддержку от Пентагона в борьбе с распространением пандемии коронавируса.
REGNUM 01:11
Общество

Правительство приостановило диспансеризацию из-за коронавируса

Правительство РФ временно приостановило всероссийскую диспансеризацию в связи с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 02:07
Энергетика

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
РИА Новости вчера в 18:35
Здоровье

Законопроект о лечении по интернету внесут в Госдуму

Члены партии «Единая Россия» в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект, который предполагает отмену обязательного очного осмотра пациента при эпидемии и разрешает лечение по интернету.
Lenta.ru вчера в 19:26
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 марта

Голосование по поправкам к Конституции, назначенное на 22 апреля, могут перенести на июнь из-за пандемии коронавируса, рассказали источники газеты «Ведомости».
РБК 01:15
Общество

Россия ограничит авиасообщение со всеми странами

Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации.
РИА Новости вчера в 09:21
Экономика

Российская пшеница обогнала нефть в цене

По данным СМИ, российская пшеница в стоимости установила исторический максимум и обогнала цену за российскую нефть.
Газета.Ru 00:55
Происшествия

Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса

RT на русском вчера в 10:02
Общество

Вирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Европейским странам может понадобиться два года для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса, заявил китайский вирусолог, глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун 22 марта.
Известия 01:02
Общество

В Гидрометцентре пообещали потепление до плюс 15 градусов

По словам Вильфанда, плюс 15 столбики термометров в столице будут показывать днем, тогда как по утрам температура будет держаться около нуля.
РИА Новости 00:03
Экономика

Первый туроператор в России ушел на дно из-за коронавируса

Руководитель списал потерю компании на мировую пандемию нового коронавируса и резкий скачок валюты из-за падения нефтяных цен.
Уралинформбюро 20 марта в 07:29
Происшествия

Еще у троих жителей Челябинской области выявили коронавирус

Анализы на коронавирусную инфекцию показали положительный результат еще у троих жителей Челябинской области, передает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя губернатора региона Ирину Гехт.
Газета.Ru 01:12
Происшествия

Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 17:33
Игры

Half-Life: Alyx занимает около 67 Гб дискового пространства

Megaobzor.com 02:03
Шоу-бизнес

Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ

Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Газета.Ru вчера в 08:23
Экономика

В Думе предложили провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил дополнительно проиндексировать пенсии, а также зарплаты работникам учреждений и предприятий всех форм собственности.
Аргументы и Факты 21 марта в 01:45
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали сильно набравшую вес Татьяну Догилеву

63-летнюю Татьяну Догилеву поклонники отказываются узнавать.
Shraibikus News вчера в 08:13
Экономика

России прописали низкоуглеродное будущее

Минэкономики разработало стратегию развития РФ с низкими парниковыми выбросами Минэкономики направило на согласование в правительство Стратегию долгосрочного развития РФ до 2050 года с низким уровнем выбросом парниковых газов — она предлагает некоторое усиление национальной цели снижения выбросов и запуск инструментов экономического стимулирования компаний к их снижению.
Коммерсантъ вчера в 20:03
Общество

Дробыш рассказал о тяжелом положении шоу-бизнеса из-за коронавируса

Представителям шоу-бизнеса приходится тяжело из-за отмены массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса, об этом "Вечерней Москве" рассказал композитор и продюсер Виктор Дробыш.
РИА Новости вчера в 20:38
Политика

На Украину доставили тесты на коронавирус из Китая

Lenta.ru 01:51
Футбол

Ньюкасл Джетс – Мельбурн Сити: мастерство сыграет решающую роль

Эксперт сайта Legalbet Владислав Батурин предлагает ставку на победу Мельбурн Сити в матче чемпионата Австралии.
Legalbet 21 марта в 16:45
Политика

CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала

Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.
Газета.Ru 21 марта в 13:15
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости 21 марта в 20:45
Политика

Гордон заявил о риске распада Украины

Киев, 23 марта 2020, 08:41 — REGNUM Украина может прекратить своё существование из-за пандемии коронавируса и нефтяного кризиса, заявил украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в эфире телеканала «НАШ».
REGNUM 01:41
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