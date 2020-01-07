Кино

Газета.RuГазета.RuCтал известен самый кассовый мультфильм в истории кинематографа

Самым кассовым в истории мирового кинематографа теперь является мультфильм "Холодное сердце 2" студии Walt DIsney. Об этом сообщает портал Boxofficemojo. Отмечается, что сборы анимационной ленты перевалили за $1,325 млрд.
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