Кино
РБКНазван самый кассовый мультфильм в истории
Мультфильм «Холодное сердце-2», снятый компанией Disney, стал самым кассовым анимационным фильмом в истории. Об этом сообщает портал Вox Office Mojo. Общие кассовые сборы мультфильма, который вышел в прокат в ноябре 2019 года, составили $1,325 млрд.
Читать в источнике
Оценить83
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 05:26, Ашберн
Происшествия
В Подмосковье при пожаре в бытовках погибли восемь человек
В результате ЧП погибли восемь человек, ещё один госпитализирован в Раменскую центральную районную больницу.
Политика
Помпео обсудил с Зеленским перенос своего визита на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, говорится в коммюнике американского внешнеполитического ведомства.
Политика
СМИ сообщили об отдыхе Зеленского в Омане
Президент Украины Владимир Зеленский с семьей 5 января отправился в Оман, сообщает «Страна.ua».
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга
Президент России Владимир Путин присутствовал на рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.
Политика
Небензя объяснил блокировку заявления СБ ООН по ситуации в Ираке
Заявление Совета Безопасности ООН о неприкосновенности дипломатических помещений не учитывало убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Космос
SpaceX вывела на орбиту 60 спутников
Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.
Общество
Ученые разгадали тайну самой дорогой картины в истории
Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне создали 3D-модель картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" и раскрыли тайну прозрачного шара в руке Христа, символизирующего мироздание, сообщает MIT Technology Review.
Политика
Эстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года.
Общество
Новосибирец выиграл в лотерею 1,6 миллиона рублей
Напомним, 1 января во время новогоднего тиража «Русского лото» по миллиону рублей выиграли четыре участника из Новосибирской области.
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет
После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Игры
Sony раскрыла особенности PlayStation 5
Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан во время презентации на выставке CES-2020 показал слайд с особенностями игровой приставки PlayStation 5.
Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за роль в «Джокере»
Американский актер Хоакин Феникс получил премию «Золотой глобус» за главную роль в картине режиссера Тодда Филлипса «Джокер».
Политика
Патриарх Кирилл прокомментировал ситуацию с церковью на Украине
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал ситуацию с церковью, сложившуюся на Украине.
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская опубликовала фото с отдыха без макияжа
Актриса опубликовала на своей странице в Instagram фото без косметики.
Политика
Facebook ужесточил меры по борьбе с поддельными видео
Руководство Facebook объявило об ужесточении мер борьбы с размещением в социальной сети «фейковых» видео, целью создания которых является манипуляция общественными взглядами и введение в заблуждение.
Религия
Патриарх Кирилл раскритиковал законопроект о домашнем насилии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл раскритиковал законопроект о профилактике домашнего насилия.
Гаджеты
Nokia возродит легендарный телефон
Юхо Сарвикас, директор по продуктам компании HMD Global, производящей телефоны Nokia, недавно выложил твит, в котором рассказал, что компания готовится выпустить «оригинальное устройство Nokia».
Технологии
Роспатент назвал самые интересные патенты на изобретения 2019 года
На первом месте в списке оказалась разработка Новосибирского института органической химии имени Н. Н. Ворожцова СО РАН и государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" — средство для подавления вируса Эбола.
Происшествия
В Петербурге пропала няня вместе с ребенком
Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Происшествия
Из-за тумана в Пермском крае столкнулись более 20 автомобилей
Более 20 автомобилей столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург в Пермском крае.
Происшествия
В Нигерии похитили двух моряков из России
Ранее в СМИ появилась информация, что пираты в Нигерии напали на нефтяной земснаряд AMBIKA и похитили трех членов экипажа, среди которых могли быть два россиянина и индус.
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода
Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Теннис
Самсонова одолела чемпионку US Open-2017 на турнире в Брисбене
Гаджеты
Samsung представила безрамочный телевизор Samsung Q950T
В Южной Корее компания сегодня показала Samsung Q950T.
Армия и оружие
СДС освободила 34 обвиняемых в терроризме
34 подозреваемых в принадлежности к Исламскому Государству (организация, деятельность которой запрещена в РФ) боевиков были освобождены силами Союза демократических сил (СДС) Сирии, 7 января сообщает источник ИА Красная Весна в Сирии.
Хоккей
Ковальчук удачно дебютировал за «Монреаль»
Российский форвард Илья Ковальчук очень удачно дебютировал за команду НХЛ "Монреаль Канадиенс", с которым он подписал контракт уже по ходу сезона после досрочного разрыва соглашения с "Лос-Анжелесом" по инициативе клуба.
Кино
Ханс Циммер стал новым композитором 25-го фильма о Джеймсе Бонде
Издание Variety со ссылкой на свои источники сообщает, что Ханс Циммер («Гладиатор», «Начало», «Интерстеллар») стал новым композитором 25-го фильма о Джеймсе Бонде — «Не время умирать».
Авто
«Волгу» на базе Lexus GS300 продают за 800 тысяч рублей
«Волгу» на основе Lexus GS300 предлагают купить за 800 тысяч рублей.
Происшествия
Глава УФСИН Тувы избил подчиненного за отказ от гнилой рыбы
Как рассказал Монгуш в видеообращении, размещенном на Youtube-канале «Права человека», история началась в 2018 году, когда руководство пригрозило ему увольнением за отказ принимать гнилую рыбу для питания заключенных.