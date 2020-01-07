Кино

РБКРБКНазван самый кассовый мультфильм в истории

Мультфильм «Холодное сердце-2», снятый компанией Disney, стал самым кассовым анимационным фильмом в истории. Об этом сообщает портал Вox Office Mojo. Общие кассовые сборы мультфильма, который вышел в прокат в ноябре 2019 года, составили $1,325 млрд.
Читать в источнике
Комментировать57

Подробнее о событии

«Холодное сердце - 2» назвали самым кассовым мультфильмом в истории

ТАСС04:54

Мультфильм компании «Дисней» «Холодное сердце-2» стал самым кассовым в истории

Эхо Москвы03:32

Праздники и новые шоу в знаменитом парке Disneyland в Париже

ОК!04 января в 19:01

Назван самый кассовый мультфильм в истории мирового кинематографа

Взгляд.ру00:33

Назван самый кассовый мультфильм в истории

RT на русском00:18

Geox выпустили капсулу для фанатов мультфильма «Холодное сердце»

Коммерсантъ Стиль04 января в 19:01

Назван самый кассовый мультфильм в истории

РБК02:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 05:26, Ашберн
Общество

В давке на церемонии прощания с Сулеймани погибли 35 человек

Вести.Ru 05:04
Происшествия

В Подмосковье при пожаре в бытовках погибли восемь человек

В результате ЧП погибли восемь человек, ещё один госпитализирован в Раменскую центральную районную больницу.
RT на русском 05:13
Политика

Помпео обсудил с Зеленским перенос своего визита на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, говорится в коммюнике американского внешнеполитического ведомства.
Интерфакс вчера в 16:38
Политика

СМИ сообщили об отдыхе Зеленского в Омане

Президент Украины Владимир Зеленский с семьей 5 января отправился в Оман, сообщает «Страна.ua».
Rambler News Service 05 января в 09:51
Религия

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга

Президент России Владимир Путин присутствовал на рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.
Политическая Экспертиза вчера в 19:06
Политика

Небензя объяснил блокировку заявления СБ ООН по ситуации в Ираке

Заявление Совета Безопасности ООН о неприкосновенности дипломатических помещений не учитывало убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Вечерняя Москва вчера в 22:54
Космос

SpaceX вывела на орбиту 60 спутников

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.
Lenta.ru вчера в 23:39
Общество

Ученые разгадали тайну самой дорогой картины в истории

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне создали 3D-модель картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" и раскрыли тайну прозрачного шара в руке Христа, символизирующего мироздание, сообщает MIT Technology Review.
РИА Новости 04:34
Политика

Эстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года.
РИА Новости 02:44
Общество

Новосибирец выиграл в лотерею 1,6 миллиона рублей

Напомним, 1 января во время новогоднего тиража «Русского лото» по миллиону рублей выиграли четыре участника из Новосибирской области.
RuNews24.ru 03:33
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет

После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Gazeta.SPb вчера в 16:22
Игры

Sony раскрыла особенности PlayStation 5

Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан во время презентации на выставке CES-2020 показал слайд с особенностями игровой приставки PlayStation 5.
РИА Новости 03:34
Кино

Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за роль в «Джокере»

Американский актер Хоакин Феникс получил премию «Золотой глобус» за главную роль в картине режиссера Тодда Филлипса «Джокер».
Телеканал 360° 05 января в 23:37
Политика

Патриарх Кирилл прокомментировал ситуацию с церковью на Украине

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал ситуацию с церковью, сложившуюся на Украине.
Аргументы и Факты 04:19
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская опубликовала фото с отдыха без макияжа

Актриса опубликовала на своей странице в Instagram фото без косметики.
News.ru 05 января в 01:35
Политика

Facebook ужесточил меры по борьбе с поддельными видео

Руководство Facebook объявило об ужесточении мер борьбы с размещением в социальной сети «фейковых» видео, целью создания которых является манипуляция общественными взглядами и введение в заблуждение.
РБК 04:55
Религия

Патриарх Кирилл раскритиковал законопроект о домашнем насилии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл раскритиковал законопроект о профилактике домашнего насилия.
Мойка78 05:10
Гаджеты

Nokia возродит легендарный телефон

Юхо Сарвикас, директор по продуктам компании HMD Global, производящей телефоны Nokia, недавно выложил твит, в котором рассказал, что компания готовится выпустить «оригинальное устройство Nokia».
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 09:06
Технологии

Роспатент назвал самые интересные патенты на изобретения 2019 года

На первом месте в списке оказалась разработка Новосибирского института органической химии имени Н. Н. Ворожцова СО РАН и государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" — средство для подавления вируса Эбола.
РИА Новости 02:15
Происшествия

В Петербурге пропала няня вместе с ребенком

Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Известия 03:36
Происшествия

Из-за тумана в Пермском крае столкнулись более 20 автомобилей

Более 20 автомобилей столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург в Пермском крае.
BFM.ru 04:56
Происшествия

В Нигерии похитили двух моряков из России

Ранее в СМИ появилась информация, что пираты в Нигерии напали на нефтяной земснаряд AMBIKA и похитили трех членов экипажа, среди которых могли быть два россиянина и индус.
Газета.Ru 04:34
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода

Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Интерфакс вчера в 19:59
Теннис

Самсонова одолела чемпионку US Open-2017 на турнире в Брисбене

РИА Новости 02:46
Гаджеты

Samsung представила безрамочный телевизор Samsung Q950T

В Южной Корее компания сегодня показала Samsung Q950T.
Astera 05 января в 17:35
Армия и оружие

СДС освободила 34 обвиняемых в терроризме

34 подозреваемых в принадлежности к Исламскому Государству (организация, деятельность которой запрещена в РФ) боевиков были освобождены силами Союза демократических сил (СДС) Сирии, 7 января сообщает источник ИА Красная Весна в Сирии.
Красная весна 01:43
Хоккей

Ковальчук удачно дебютировал за «Монреаль»

Российский форвард Илья Ковальчук очень удачно дебютировал за команду НХЛ "Монреаль Канадиенс", с которым он подписал контракт уже по ходу сезона после досрочного разрыва соглашения с "Лос-Анжелесом" по инициативе клуба.
Российская газета 02:41
Кино

Ханс Циммер стал новым композитором 25-го фильма о Джеймсе Бонде

Издание Variety со ссылкой на свои источники сообщает, что Ханс Циммер («Гладиатор», «Начало», «Интерстеллар») стал новым композитором 25-го фильма о Джеймсе Бонде — «Не время умирать».
Игромания.ру 02:24
Авто

«Волгу» на базе Lexus GS300 продают за 800 тысяч рублей

«Волгу» на основе Lexus GS300 предлагают купить за 800 тысяч рублей.
Дни24 вчера в 03:23
Происшествия

Глава УФСИН Тувы избил подчиненного за отказ от гнилой рыбы

Как рассказал Монгуш в видеообращении, размещенном на Youtube-канале «Права человека», история началась в 2018 году, когда руководство пригрозило ему увольнением за отказ принимать гнилую рыбу для питания заключенных.
Первое антикоррупционное СМИ 05:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное