Кино

РБКРБКНазван самый кассовый мультфильм в истории

Мультфильм «Холодное сердце-2», снятый компанией Disney, стал самым кассовым анимационным фильмом в истории. Об этом сообщает портал Вox Office Mojo. Общие кассовые сборы мультфильма, который вышел в прокат в ноябре 2019 года, составили $1,325 млрд.
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Мультфильм компании «Дисней» «Холодное сердце-2» стал самым кассовым в истории

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Назван самый кассовый мультфильм в истории

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Geox выпустили капсулу для фанатов мультфильма «Холодное сердце»

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Назван самый кассовый мультфильм в истории мирового кинематографа

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Праздники и новые шоу в знаменитом парке Disneyland в Париже

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В Японии выдали ордер на арест супруги Карлоса Гона

Токийская прокуратура получила во вторник ордер на арест супруги бывшего главы франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона.
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Футбольный клуб "Динамо" (Москва) подписал контракт сроком на 4,5 года с 22-летним защитником Дмитрием Скопинцевым, начинавшим этот сезон в Краснодаре.
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Синоптики рассказали о погоде в Москве в конце новогодних праздников

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В 2020 году в системе ОМС появятся изменения: На какие бесплатные терапии могут рассчитывать россияне

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Шесть человек погибли при пожаре в Подмосковье

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Физики разогнали электроны на чипе

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Индийская кухня в космосе: участники миссии «Гаганьян» не откажутся от национальных блюд

Космонавтам, которые пройдут отбор для пилотируемого полёта в рамках миссии «Гаганьян» в конце 2021 года, не придётся отказываться от индийских блюд во время пребывания в космосе.
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Комментируя принятый 7 января документ, спикер Меджлиса Али Лариджани пояснил, что в соответствии с ним в список «террористических сил» зачислены «все члены Пентагона, командиры, агенты и другие лица, ответственные за гибель генерала Сулеймани» (цитата по агентству Mehr).
РБК 03:16
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PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году

Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Газета.Ru 03:22
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru 01:50
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Sony назвала основные особенности приставки PlayStation 5

Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан во время презентации на выставке CES-2020 показал слайд с особенностями игровой приставки PlayStation 5.
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Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве

Задержанными, по предварительным данным, оказались чиновник от представительства Свердловской области в Москве - постпред Александр Овчаров и Леонид Петухов.
РЕН ТВ вчера в 14:22
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Врачи предупредили о риске отравления из-за снега и сосулек

Врачи напомнили родителям, что детям лучше не позволять есть снег и грызть сосульки, так как это может быть опасно для здоровья, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:23
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В Пентагоне назвали ошибкой сообщения о выводе войск из Ирака

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Армия и оружие

Армия Хафтара полностью взяла под контроль город Сирт

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Шоу-бизнес

Пугачева поздравила россиян с Рождеством

Народная артистка СССР Алла Пугачева поздравила россиян с Рождеством.
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На Украине предложили установить памятник Бандере на границе с Россией

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить в Конотопе памятник Степану Бандере, которого «до сих пор в страшном сне боится вся Москва».
RT на русском 05 января в 15:37
Происшествия

В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге

Женщина в Омске разбилась насмерть, катаясь на тюбинге на не предназначенной для этого трассе, сообщает в понедельник следственное управление СК России по региону.
РИА Новости вчера в 02:56
Происшествия

В ДТП на «Скандинавии» автобус насмерть сбил пешехода

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Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
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Авто

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Китайское антимонопольное бюро сообщило о наложении штрафа в адрес японского автогиганта Toyota.
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Политика

Небензя назвал нулевыми шансы на заявление СБ ООН по гибели Сулеймани

Совет Безопасности ООН еще не обсуждал нарастание конфликта между Ираном и США и вряд ли сможет выработать единое заявление по гибели иранского генерала Касема Сулеймани, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
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Происшествия

В США водитель выстрелил в детей за брошенный в его машину снежок

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Новогодний рэп-баттл в питерском метро закончился дракой и стрельбой

Знакомство началось с рэр-баттла, а обернулось дракой и стрельбой. Местом действия стала станция метро "Спасская".
Вести.Ru вчера в 05:32
Происшествия

В Петербурге пропала няня вместе с ребенком

Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
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Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru вчера в 03:50
Хоккей

«Барыс» — о падениях Шумакова: пора ставить табличку «Нырять запрещено»

«Барыс» в соцсетях посмеялся над падением нападающего «Авангарда» Сергея Шумакова в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Итоги 2019 года для российского сельского хозяйства оказались неожиданными и неоднозначными.
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Самым результативным игроком «Далласа» стал Лука Дончич, оформивший трипл-дабл из 38 очков, 11 подборов и десяти передач.
RT на русском 01:05
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SpaceX вывела на орбиту 60 спутников

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.
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