Мультфильм «Холодное сердце-2», снятый компанией Disney, стал самым кассовым анимационным фильмом в истории. Об этом сообщает портал Вox Office Mojo. Общие кассовые сборы мультфильма, который вышел в прокат в ноябре 2019 года, составили $1,325 млрд.

Политика Парламент Ирана признал всех военных США террористами Комментируя принятый 7 января документ, спикер Меджлиса Али Лариджани пояснил, что в соответствии с ним в список «террористических сил» зачислены «все члены Пентагона, командиры, агенты и другие лица, ответственные за гибель генерала Сулеймани» (цитата по агентству Mehr).

Технологии Sony назвала основные особенности приставки PlayStation 5 Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан во время презентации на выставке CES-2020 показал слайд с особенностями игровой приставки PlayStation 5.

Здоровье Врачи предупредили о риске отравления из-за снега и сосулек Врачи напомнили родителям, что детям лучше не позволять есть снег и грызть сосульки, так как это может быть опасно для здоровья, передает РИА "Новости".

Происшествия В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге Женщина в Омске разбилась насмерть, катаясь на тюбинге на не предназначенной для этого трассе, сообщает в понедельник следственное управление СК России по региону.

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Политика Небензя назвал нулевыми шансы на заявление СБ ООН по гибели Сулеймани Совет Безопасности ООН еще не обсуждал нарастание конфликта между Ираном и США и вряд ли сможет выработать единое заявление по гибели иранского генерала Касема Сулеймани, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

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