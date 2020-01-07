Кино
РБКНазван самый кассовый мультфильм в истории
Мультфильм «Холодное сердце-2», снятый компанией Disney, стал самым кассовым анимационным фильмом в истории. Об этом сообщает портал Вox Office Mojo. Общие кассовые сборы мультфильма, который вышел в прокат в ноябре 2019 года, составили $1,325 млрд.
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Общество
В Японии выдали ордер на арест супруги Карлоса Гона
Токийская прокуратура получила во вторник ордер на арест супруги бывшего главы франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона.
Футбол
Футболист Скопинцев перешел из «Краснодара» в «Динамо»
Футбольный клуб "Динамо" (Москва) подписал контракт сроком на 4,5 года с 22-летним защитником Дмитрием Скопинцевым, начинавшим этот сезон в Краснодаре.
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве в конце новогодних праздников
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала RT, какая погода ожидается в столичном регионе в течение текущей недели.
Здоровье
В 2020 году в системе ОМС появятся изменения: На какие бесплатные терапии могут рассчитывать россияне
В 2020 году в системе ОМС произойдут некоторые изменения.
Происшествия
Шесть человек погибли при пожаре в Подмосковье
Наука
Физики разогнали электроны на чипе
Космос
Индийская кухня в космосе: участники миссии «Гаганьян» не откажутся от национальных блюд
Космонавтам, которые пройдут отбор для пилотируемого полёта в рамках миссии «Гаганьян» в конце 2021 года, не придётся отказываться от индийских блюд во время пребывания в космосе.
Политика
Парламент Ирана признал всех военных США террористами
Комментируя принятый 7 января документ, спикер Меджлиса Али Лариджани пояснил, что в соответствии с ним в список «террористических сил» зачислены «все члены Пентагона, командиры, агенты и другие лица, ответственные за гибель генерала Сулеймани» (цитата по агентству Mehr).
Экономика
PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году
Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Технологии
Sony назвала основные особенности приставки PlayStation 5
Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан во время презентации на выставке CES-2020 показал слайд с особенностями игровой приставки PlayStation 5.
Происшествия
Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве
Задержанными, по предварительным данным, оказались чиновник от представительства Свердловской области в Москве - постпред Александр Овчаров и Леонид Петухов.
Здоровье
Врачи предупредили о риске отравления из-за снега и сосулек
Врачи напомнили родителям, что детям лучше не позволять есть снег и грызть сосульки, так как это может быть опасно для здоровья, передает РИА "Новости".
Армия и оружие
В Пентагоне назвали ошибкой сообщения о выводе войск из Ирака
Армия и оружие
Армия Хафтара полностью взяла под контроль город Сирт
Шоу-бизнес
Пугачева поздравила россиян с Рождеством
Народная артистка СССР Алла Пугачева поздравила россиян с Рождеством.
Политика
На Украине предложили установить памятник Бандере на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить в Конотопе памятник Степану Бандере, которого «до сих пор в страшном сне боится вся Москва».
Происшествия
В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
Женщина в Омске разбилась насмерть, катаясь на тюбинге на не предназначенной для этого трассе, сообщает в понедельник следственное управление СК России по региону.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Авто
Китайские власти оштрафовали компанию Toyota на 12,5 млн долларов
Китайское антимонопольное бюро сообщило о наложении штрафа в адрес японского автогиганта Toyota.
Политика
Небензя назвал нулевыми шансы на заявление СБ ООН по гибели Сулеймани
Совет Безопасности ООН еще не обсуждал нарастание конфликта между Ираном и США и вряд ли сможет выработать единое заявление по гибели иранского генерала Касема Сулеймани, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Происшествия
Новогодний рэп-баттл в питерском метро закончился дракой и стрельбой
Знакомство началось с рэр-баттла, а обернулось дракой и стрельбой. Местом действия стала станция метро "Спасская".
Происшествия
В Петербурге пропала няня вместе с ребенком
Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Хоккей
«Барыс» — о падениях Шумакова: пора ставить табличку «Нырять запрещено»
«Барыс» в соцсетях посмеялся над падением нападающего «Авангарда» Сергея Шумакова в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Экономика
Сельское хозяйство России растет за счет «национальных чемпионов»
Итоги 2019 года для российского сельского хозяйства оказались неожиданными и неоднозначными.
Баскетбол
Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» обыграть «Чикаго» в НБА
Самым результативным игроком «Далласа» стал Лука Дончич, оформивший трипл-дабл из 38 очков, 11 подборов и десяти передач.
Космос
SpaceX вывела на орбиту 60 спутников
Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.